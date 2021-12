Le groupe de sociétés Right Time fait l'acquisition de Climate Air Heating & Air Conditioning





Notre croissance continue en Ontario nous permet de mieux servir nos clients

ST. CATHARINES, Ontario, 10 décembre 2021 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « Société ») annonce l'acquisition de Climate Air Heating & Air Conditioning. Fondée en 2002, Climate Air fournit des services résidentiels de chauffage, de ventilation, de qualité de l'air et d'eau chaude aux propriétaires de maisons de la ville de Barrie, en Ontario, et des environs. Les membres de la direction et les employés de Climate Air se joindront à l'équipe de Right Time et tireront profit des capacités de gestion et de formation de la Société. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Right Time cherche continuellement à ajouter de nouveaux emplacements offrant des services résidentiels de CVC et des services à domicile à son réseau existant au Canada. Les propriétaires intéressés sont invités à communiquer avec Curtis Budgell (coordonnées ci-dessous) pour obtenir de plus amples renseignements.

Climate Air est la onzième acquisition réalisée par Right Time. Craig Goettler, chef de la direction de la Société, a déclaré : « Right Time a immédiatement remarqué que Dennis Kavaratzis avait construit une entreprise de longue date à partir de zéro avec Climate Air. C'est dans cette optique que Climate Air demeurera une entreprise locale, engagée à servir la collectivité et la population de Barrie. Les nouveaux clients et les clients actuels connaîtront le même niveau élevé de satisfaction pour lequel la marque Climate Air est connue. »

« Voilà déjà 20 ans que Climate Air est une entreprise familiale prospère du comté de Simcoe, qui se consacre à servir notre collectivité et à offrir un excellent service à la clientèle, a déclaré le propriétaire de Climate Air, Dennis Kavaratzis. Nous sommes très heureux de nous joindre au groupe Right Time. Notre mission a toujours été d'offrir la meilleure expérience de vente, d'installation, de soutien et de service à la clientèle à domicile pour plus de confort. Avec l'appui du groupe Right Time, nous allons atteindre nos objectifs et continuer d'offrir un service optimal. »

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. La Société compte maintenant plus de 700 employés répartis dans 17 emplacements en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes de CVC résidentiels. Pour en savoir plus, visitez www.right-time.ca . Right Time est détenu majoritairement par Gryphon Investors, une importante société de capital-investissement du marché intermédiaire.

À propos de Gryphon Investors

Établie à San Francisco, Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec une direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré plus de 7,5 milliards de dollars de placements en actions et de capital. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Curtis Budgell, vice-président, Développement des affaires

Groupe de sociétés Right Time

curtis.budgell@right-time.ca

204 296-8420

