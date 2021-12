Nodalview annonce un partenariat avec Matterport pour créer une expérience immobilière en ligne plus moderne et innovante





BRUXELLES, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Nodalview, la plateforme innovante de vente et de marketing pour les professionnels de l'immobilier, est heureuse d'annoncer son partenariat avec Matterport, l'entreprise de données spatiales à la tête de la transformation numérique du monde bâti. Ce partenariat permet aux agents d'utiliser les jumeaux numériques 3D de Matterport sur la plateforme unique de Nodalview, axée sur l'immobilier, pour faciliter leurs ventes.

Nodalview offre à plus de 10 000 professionnels de l'immobilier dans le monde entier les moyens de mieux attirer, interagir et qualifier des candidats en ligne, en exploitant des images des propriétés de haute qualité, notamment des photos, des visites virtuelles et des vidéos.

L'utilisation des visites virtuelles sur les annonces immobilières a explosé depuis la pandémie mondiale et les consommateurs ont rapidement adopté cette tendance. Les expériences immersives se sont avérées être un moyen efficace et pratique pour les consommateurs de choisir les propriétés potentielles à visiter, déclenchant un changement de comportement ouvrant la voie à des perspectives de croissance à long terme excitantes pour Nodalview et Matterport.

Avec l'intégration des jumeaux numériques haute fidélité de Matterport à leur plateforme, Nodalview renforce sa mission d'aider les agents immobiliers à fournir un processus de vente moderne, efficace et innovant.

Grâce à ce nouveau partenariat, les agents peuvent combiner les jumeaux numériques haute fidélité de Matterport avec la solution de visualisation en ligne immersive de Nodalview. La technologie de Nodalview permet aux agents d'inviter de manière transparente les acheteurs potentiels à rejoindre à distance des sessions vidéo et de les guider à travers un jumeau numérique comme ils le feraient lors d'une visite en personne. Toutes les parties peuvent naviguer librement dans l'espace pour maximiser l'expérience de visualisation. Tout ceci est donc rendu possible sans que les acheteurs et les agents aient besoin d'être physiquement ensemble pour découvrire une propriété, réinventant le processus de vente traditionnel.

Le communiqué de presse complet et les citations de Nodalview et Matterport peuvent être consultés ici :

À propos de Nodalview

Nodalview est une plateforme de vente et marketing dédiée à l'immobilier qui valorise les contenus visuels et immersifs pour permettre aux agents de proposer une stratégie de commercialisation moderne et mieux attirer, engager et qualifier des prospects tout en délivrant une expérience d'achat ou location moderne et enrichie. Grâce à Nodalview, les agents peuvent élargir leur présence en ligne, vendre plus vite grâce à de la data et matcher le bon acheteur avec le bon bien.

Nodalview à une voilure internationale et accompagne plus de 10.000 professionnels de l'immobilier dans 30 pays différents avec une équipe de plus de 80 personnes de 10 nationalités différentes. Nodalview a levé plus de ?6M auprès d'investisseurs premium de Gand, Londres et Madrid.

À propos de Matterport

Matterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) est à la tête de la transformation numérique du monde de l'immobilier. Notre plateforme de données spatiales révolutionnaire transforme les bâtiments en données pour rendre les espaces disponibles plus précieux et plus accessibles. Des millions de bâtiments dans plus de 150 pays ont été transformés en jumeaux numériques immersifs Matterport pour améliorer chaque partie du cycle de vie des bâtiments, de la planification, la construction et l'exploitation à la documentation, l'évaluation et le marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur matterport.com et parcourez une galerie de jumeaux numériques.

2021 Matterport, Inc. Tous droits réservés. Matterport est une marque déposée et le logo Matterport est une marque de Matterport, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1706979/Nodalview.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 03:00 et diffusé par :