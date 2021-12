GROUPE BMTC INC. ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2021





MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW/ -

Résultats

Pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2021, le produit des activités ordinaires de la société a augmenté de 152 017 000 $, passant à 622 787 000 $, par rapport aux 470 770 000 $ inscrits pour la période correspondante de 2020, soit une augmentation de 32 %. Pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2021, la société a enregistré un résultat net de 59 351 000 $, comparativement à 27 927 000 $ pour la période correspondante de 2020. Le résultat net par action de base est passé de 0,82 $ à 1,76 $ au 31 octobre 2021.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2021 a contribué à l'amélioration du résultat net par action de base de 0,01 $ alors que pour la période correspondante de 2020, il n'a eu aucun effet sur résultat net par action de base.

La société a satisfait aux critères d'admissibilité à la Subvention Salariale d'Urgence du Canada (SSUC) au cours du trimestre terminé le 30 avril 2021. La société a reçu 1 439 000 $ net d'impôts ce qui a contribué à une amélioration du résultat net de 0,04 $ par action de base.

La société a choisi de fournir aux lecteurs dans ce rapport de la direction, les résultats des périodes comparables se terminant le 31 octobre 2019 et 2018 en plus de celle du 31 octobre 2020. La direction est d'avis que les résultats de la période correspondante de 2020 ne sont pas représentatifs des résultats usuels de la société. L'impact de la COVID -19 sur la période correspondante 2020 fait en sorte qu'il est difficile de comparer et procéder à une analyse des résultats.

La variation du résultat net ajusté est de 29 985 000 $ ou de 0,89 $ par action de base pour la période neuf mois terminée le 31 octobre 2021 ainsi que les périodes comparables de 2019 et 2018 s'expliquent comme suit:









(non audités et en milliers de $)

















31 octobre

2021

31 octobre

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2018





















Résultat net



59 351

27 927

20 674

33 352 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts) -

-

-

(4 522) Variation du coût des options (nette d'impôts) -

-

(87)

(212) SSUC (nette d'impôts)



(1 439)

-

-

- Résultat net ajusté



57 912

27 927

20 587

28 618 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente 27 927

20 587

28 618

31 545





















Variation





29 985

7 340

(8 031)

(2 927)

Ces variations des résultats nets ajustés se répartissent comme suit pour les trimestres terminés les 31 octobre 2021, 2020, 2019 et 2018 :





(non audités en milliers de $)





















Augmentation

Augmentation

Augmentation



(diminution)

(diminution)

(diminution)



commerciale

investissements

résultat net ajusté



















Au 30 avril 2021

5 733

15 929

21 662 Au 31 juillet 2021

7 524

1 580

9 104 Au 31 octobre 2021

(3 505)

2 724

(781) Total

9 752

20 233

29 985













Au 30 avril 2020

784

(9 695)

(8 911) Au 31 juillet 2020

1 707

4 416

6 123 Au 31 octobre 2020

11 744

(1 616)

10 128 Total

14 235

(6 895)

7 340



















Au 30 avril 2019

(5 586)

1 924

(3 662) Au 31 juillet 2019

(1 681)

(1 772)

(3 453) Au 31 octobre 2019

(3 249)

2 333

(916) Total

(10 704)

2 673

(8 031)



















Au 30 avril 2018

1 934

(1 815)

119 Au 31 juillet 2018

1 870

1 095

2 965 Au 31 octobre 2018

(6 242)

231

(6 011) Total

(2 438)

(489)

(2 927)























Informations financières annuelles

(en milliers de $, sauf les données par action)









31 janvier 2021

31 janvier 2020

31 janvier 2019

31 janvier 2018



















(13 mois)







$

$

$

$ Produits des activités ordinaires

649 056

720 169

742 474

812 689 Résultat net





54 842

36 034

45 165

49 335 Actif total





450 207

382 040

367 624

312 569 Résultat net par action

















Résultat net par action de base et dilué

1,61

1,05

1,29

1,36 Dividendes par action



0,29

0,28

0,28

0,24

























Situation financière et dividendes

L'encaisse, nette du découvert bancaire et des placements a augmenté de 76 047 000 $ au cours de la période neuf mois terminée le 31 octobre 2021. Les investissements consistent principalement en des liquidités portant intérêts, des obligations gouvernementales et corporatives et des actions ordinaires qui, à la fin de la période, avaient une valeur au marché de 251 139 000 $ (incluant l'encaisse nette du découvert bancaire).

Au 31 octobre 2021, le fonds de roulement était déficitaire de 11 477 000 $, soit une diminution de 23 129 000 $ par rapport au 31 janvier 2021. Les capitaux propres de la société ont augmenté, passant de 270 708 000 $ au 31 janvier 2021 à 321 159 000 $ au 31 octobre 2021. Au 31 octobre 2021, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 9,55 $, comparativement à 7,99 $ au 31 janvier 2021.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2021, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 15 avril 2020 et renouvelé le 15 avril 2021. Conséquemment, 244 600 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 31 octobre 2021, 33 635 400 actions ordinaires en circulation.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2021, aucune option n'a été octroyée. La société peut encore attribuer aux termes du Régime un total de 5 710 864 options, ce qui représentante 16,98 % des actions émises et en circulation de la société.

Un dividende déterminé semestriel de 0,18 $ par action a été déclaré aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la société à la fermeture des affaires le 21 décembre 2021, payable le 5 janvier 2022.

Résultats trimestriels *

(non audités en milliers de $, sauf les données par action)



30 avril

30 avril

30 avril

30 avril

2021

2020

2019

2018















Produits des activités ordinaires 177 208

100 445

150 310

162 754 Résultat net 10 479

(12 427)

(3 455)

4 806 Résultat net par action













de base et dilué 0,31

(0,36)

(0,10)

0,13

































31 juillet

31 juillet

31 juillet

31 juillet

2021

2020

2019

2018















Produits des activités ordinaires 231 624

175 973

215 067

220 368 Résultat net 28 683

19 579

13 480

16 933 Résultat net par action













de base et dilué 0,85

0,57

0,39

0,48

































31 octobre

31 octobre

31 octobre

31 octobre

2021

2020

2019

2018















Produits des activités ordinaires 213 955

194 352

183 312

184 718 Résultat net 20 189

20 775

10 649

11 613 Résultat net par action













de base et dilué 0,60

0,61

0,31

0,34





































31 janvier

31 janvier

31 janvier





2021

2020

2019































Produits des activités ordinaires



178 286

171 480

174 634 Résultat net



26 915

15 360

11 813 Résultat net par action













de base et dilué



0,79

0,45

0,34

Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2021, le produit des activités ordinaires de la société a augmenté de 19 603 000 $, passant à 213 955 000 $, par rapport aux 194 352 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2020, soit une augmentation de 10,1 %. Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2021, le résultat net s'est chiffré à 20 189 000 $, comparativement à 20 775 000 $ pour la période correspondante de 2020. Le résultat net par action de base s'est chiffré à 0,60 $ pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2021, comparativement à 0,61 $ pour la période correspondante de 2020.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de trois mois terminée le 31 octobre 2021 a contribué à l'amélioration du résultat net par action de base de 0,01 $ alors que pour la période correspondante de 2020, il n'a eu aucun effet sur résultat net par action de base.

La variation du résultat net ajusté est de (781 000 $) ou de (0,01 $) par action de base pour la période trois mois terminée le 31 octobre 2021 ainsi que les périodes comparables de 2019 et 2018 s'expliquent comme suit:









(non audités et en milliers de $)





























31 octobre

2021

31 octobre

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2018





















Résultat net



20 189

20 775

10 649

11 613 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts) -

-

-

- Variation du coût des options (nette d'impôts) -

-

(2)

(50) SSUC (nette d'impôts)



(195)

-

-

- Résultat net ajusté



19 994

20 775

10 647

11 563 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente 20 775

10 647

11 563

17 574





















Variation





(781)

10 128

(916)

(6 011)

Exploitation

BMTC Inc.

La société poursuit le processus de refonte complète de ses sites Web, et la première phase de l'implantation d'une plateforme de commerce électronique distincte pour les bannières Brault & Martineau et EconoMax est terminée et fonctionnelle. Les processus d'implantation se poursuivront au cours de 2021 pour les phases subséquentes de refonte des systèmes pour la bannière Ameublements Tanguay. La société continue de passer en revue tous ses systèmes informatiques afin de les rendre plus performants face au virage du commerce électronique ainsi que de standardiser ses systèmes pour toutes ses bannières. À la suite à cette évaluation, la société a décidé d'investir dans ses systèmes informatiques existants et de les améliorer. Leur intégration et leur implantation sont en cours et se poursuivront sur une période de 3 à 5 ans.

Division Brault & Martineau

La société poursuit le processus de révision de ses sites et magasins actuels pour les modifier ou, dans certains cas, pour les reconstruire à l'image de ce nouveau prototype. Le nouveau magasin de Kirkland est le deuxième magasin de la bannière Brault & Martineau à être modifié. La société anticipe dans les années à venir des coûts importants reliés à la modification et l'amélioration de son réseau actuel.

Le magasin Brault & Martineau au 500 boulevard Le Corbusier à Laval a cessé ses opérations le 5 décembre 2021. La société a conclu plus tôt cette année une entente de partenariat pour le développement de cette propriété en plusieurs tours résidentielles locatives. Le développement immobilier débutera au cours de l'année 2022.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé que le COVID-19 avait le statut de pandémie. La société a commencé à ressentir l'impact financier de la COVID-19 dans les premières semaines du mois de mars 2020 avec une baisse de l'achalandage en magasin et par conséquent, une baisse du volume des ventes. Suite à la montée rapide de la COVID-19 dans la province de Québec, notre priorité en ces temps difficiles demeure en tout temps la santé et sécurité de nos employés et de nos clients. Afin de protéger la société québécoise et empêcher la propagation de la COVID-19 en favorisant les initiatives de distanciation sociale recommandées par les deux paliers gouvernementaux, la société a fait le choix le 18 mars 2020, de fermer temporairement ses magasins de tout son réseau de vente soit la filiale Ameublements Tanguay dans la région de Québec et les bannières Brault & Martineau et EconoMax dans la région de Montréal. Quelques jours plus tard, soit le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a annoncé pour ces mêmes raisons la fermeture complète des commerces au détail non essentiel.

Afin de pallier aux effets dévastateurs de la COVID-19 et d'assurer la santé financière à court et à long terme, la société a décidé de préserver ses opérations à un strict minimum, tout en conservant une présence dans notre marché, et en contrôlant la position de ses liquidités. Voici une série d'actions entreprises par la société afin d'assurer le maintien de ses objectifs durant cette crise :

Suite à la fermeture de ses magasins le 18 mars 2020, la société a fait des mises pieds temporaires d'environ 75% de son personnel dont la grande majorité provient de nos points de vente.

Le service en ligne et notre livraison à la grandeur du Québec ont été maintenus afin d'assurer à la population mise en confinement, durant cette période, de pouvoir compter sur des biens essentiels tout en assurant une sécurité tel que prescrit par le gouvernement. Nous avons modifié notre service de livraison afin d'offrir un service sans contact à notre clientèle, et de, livrer leur marchandise en toute sécurité.

Durant cette période de fermeture, la société a préparé et mis en place les protocoles et les processus en succursale pour l'ensemble de son réseau de ventes afin de respecter et d'assurer les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de nos employés et de notre clientèle lors de la réouverture de nos établissements. Ces nouvelles pratiques de ventes et expériences clients seront en vigueur jusqu'à la fin de cette pandémie.

La société a également procédé à des améliorations technologiques et opérationnelles au niveau de son réseau de ventes. Ces modifications permettront à contribuer à réduire les coûts fixes et contribuer aux initiatives d'économie de coûts.

La société a appliqué pour la Subvention salariale d'urgence du Canada due à la baisse de plus de 30% de son chiffre d'affaires durant la période de référence (SSUC).

Au cours du premier trimestre de 2020, l'ensemble des 32 points de vente de la société a été fermé pour une période de 43 jours consécutifs, ne laissant que les ventes en ligne opérationnelles, résultant dans une diminution de 52 029 000 $ des produits des activités ordinaires. Durant le deuxième trimestre de 2020, la société a eu un total de 15 points de vente fermés pour une période de 25 jours consécutifs, tandis que les 17 autres points de vente ont été fermés pour les cinq premiers jours du trimestre, laissant ainsi que les ventes en ligne opérationnelles. Les produits d'activités ordinaires découlant de la fermeture durant le deuxième trimestre ont entraîné une baisse de 25 465 000 $.

Afin d'atténuer la perte des produits des activités ordinaires durant ces périodes de fermeture, la société a aligné de façon proactive sa structure de coûts en conséquence. La société compte maintenir ces mesures prises durant le premier semestre de l'année financière 2022, afin de protéger la viabilité de la société et de préserver ses liquidités en cette période d'incertitude économique. La direction est d'avis que grâce à ces nouvelles mesures, la société sera en mesure de continuer à produire des résultats opérationnels positifs.

La société a continué à mettre l'accent sur le commerce en ligne qui a connu une augmentation record depuis le début de la pandémie, et ce, en poursuivant activement l'amélioration de ses plateformes numériques, son initiative de clavardage en direct avec les clients en ligne et le perfectionnement de son département de ventes téléphoniques pour l'ensemble des bannières du Groupe BMTC Inc.

La direction est également d'avis que les plateformes numériques des bannières sont essentielles afin de permettre d'une part à la société d'augmenter des parts de marché et également permettre aux clients de débuter en ligne leur expérience de magasinage pour ensuite la compléter en succursale avec l'aide de nos conseillers et conseillères à la vente.

La société a réussi à augmenter de façon importante ses produits des activités ordinaires durant la période terminée le 31 octobre 2021 comparativement aux résultats enregistrés pour la période correspondante de 2020 et même celle de 2019 et 2018. En fait, la société a enregistré les produits d'activités ordinaires l'un des plus importants dans son histoire pour un trimestre. Ceci s'explique en partie par les améliorations de la mise en marché et les mesures stratégiques, le vaste réseau de succursale et la force des plateformes numériques des bannières, ce qui a permis à la société d'augmenter ses parts de marchés au Québec. Par contre, la direction est consciente que cette augmentation provient en partie également du fait qu'elle a bénéficié d'un transfert des dépenses des consommateurs liés aux restrictions imposées par les différents paliers du gouvernement dû à la COVID-19, plus précisément les restrictions liées aux voyages, la fermeture des restaurants et toutes les formes de divertissement culturel et sportif.

Finalement, depuis la mi-juin la société éprouve des difficultés au niveau de ses approvisionnements. Plusieurs fournisseurs, qui eux aussi ont été affectés par les conséquences de la COVID-19, éprouvent des difficultés à honorer et livrer les commandes. Ce problème semble être généralisé dans notre industrie et n'est pas unique à la société. Il est donc possible que ceci puisse avoir un impact négatif sur les résultats futurs, alors que la société a des commandes en main qui risquent de ne pas être livrées due à la pénurie de marchandise.

La société est aujourd'hui confrontée à deux problèmes majeurs. Le 5 mai 2021, le gouvernement fédéral canadien a imposé des tarifs douaniers allant jusqu'à 295 % sur les meubles rembourrés importés du Vietnam et de la Chine, et ce sans aucun délai de grâce soit pour les commandes en productions ou pour les produits déjà en transit vers le Canada, qui peuvent prendre de 3 à 4 mois avant d'arriver au port.

Dans un premier temps, la majorité de ces produits en production et en transit vers le Canada sont déjà vendus à nos clients. Il est impossible pour la société d'ajouter ces nouveaux tarifs au prix de vente de ces produits puisqu'il augmente de plus de quatre fois le prix initialement payé. La société va donc encourir des pertes importantes sur la vente de ces produits afin d'honorer les contrats avec nos clients.

Dans un deuxième temps, la société a réussi à annuler la production des produits affectés par ces tarifs avec certains de nos fournisseurs. Par contre, une partie de ces commandes sont déjà vendus à nos clients alors si la société n'est pas en pas en mesure de remplacer par un produit similaire et à un prix raisonnable, ses ventes devront être annulées. Par conséquent, la société pourrait faire face à une multitude de clients qui doivent annuler leurs commandes.

Les plaintes concernant les produits chinois et vietnamiens à des prix inéquitables existent dans le secteur du meuble depuis un certain temps. Par contre, lorsque le gouvernement fédéral canadien a annoncé qu'il cherchait à uniformiser les règles du jeu avec des tarifs, l'industrie du meuble s'attendait à des tarifs de 10 à 20 pour cent, similaire à ce que les États-Unis ont récemment mis en oeuvre. Les tarifs imposés jusqu'à présent sont préliminaires, ce qui signifie qu'ils peuvent être augmentés, abaissés ou supprimés complètement lorsque le gouvernement aura terminé son enquête sur la question plus tard cet été.

Il est difficile de prédire le niveau de confiance futur des consommateurs et son éventuel impact sur les ventes du Groupe BMTC Inc., par contre la direction demeure confiante que, grâce à sa gestion efficace durant cette crise, au leadership qu'elle exerce sur le marché et à la solidité de sa structure financière, la société pourra émerger encore plus forte de cette période d'incertitude même dans un marché plus difficile et maintenir ses objectifs qui consistent à accroître ses parts de marché au Québec et sa rentabilité.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui travaillent jour et nuit et qui demeurent profondément dédiés à réduire la propagation de la COVID-19 et à soigner ceux qui en sont atteints. Nos pensées accompagnent également tous ceux et celles qui sont affectés de près ou de loin par le virus.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risque» de la notice annuelle 2021, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux Normes internationales d'information financière (IFRS), n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les normes IFRS avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les normes IFRS, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présent communiqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

