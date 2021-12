Qmerit étend ses opérations au Canada





TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Qmerit étend ses opérations au Canada afin d'aider à accélérer l'électrification du parc automobile Canadien. En tant que chef de file de services d'électrification aux États-Unis, Qmerit est reconnu pour faciliter cette transition et apporter une expérience exceptionnelle aux nouveaux utilisateurs de véhicules électriques (VÉ) et aux gestionnaires de parcs de véhicules.

Qmerit apporte son expertise au Canada, en offrant sa plateforme unique, basé sur une approche qualité de ses systèmes d'intégration des VÉ des É-U vers le Canada, où ils vont offrir la même expérience exemplaire d'installation de borne de recharge. L'approche clé en main simplifie l'installation d'équipement de recharge de véhicule électrique (ÉRVÉ) avec un coût connu préalablement, des installateurs professionnels certifiés et un service de conciergerie sans égal.

Bâtissant sur sa base de clients Américains compris de manufacturiers automobiles et de bornes de recharge d'envergure mondiale tels que Ford Motor Company, Mercedes-Benz, Chevrolet, Jaguar, Rivian, Volvo, ChargePoint, Enel X, FLO, Wallbox et d'autres, Qmerit offre son expertise pour se charger à la maison au marché Canadien.

<< Notre expérience avec les gestionnaires de parcs de véhicules, les concessionnaires automobiles, les fournisseurs d'électricité et les acheteurs de VÉ nous permet d'offrir des opérations clé en main et recevoir des éloges de nos clients >> disait Tracy K. Price, fondateur et PDG de Qmerit. << Nous sommes excités de pouvoir offrir le même service ayant la meilleure valeur pour le client tout en faisant notre part pour supporter la transition prochaine vers l'électrification au Canada.

Le besoin d'avoir un expert en installation va croître

Avec l'arrivée de nouveaux modèles de VÉ et le Canada ayant un but de zéro émission pour l'an 2050, l'adoption des VÉ croît très rapidement. Le Canada a aussi signifié son intention de mandater que tous les véhicules légers vendus au pays soient zéro émission dès 2035.

Ces nouveaux acheteurs auront besoin d'installateurs d'expérience, de la sécurité dans leurs projets et des permis adéquats ce qui est d'emblée reconnu chez Qmerit. Les installations de chargeurs peuvent être compliqués et requièrent une expertise, surtout pour les chargeurs de Niveau 2 qui nécessitent souvent des mises à niveaux de l'infrastructure électrique. Le Réseau Qmerit a déjà fait l'installations de plus de 150 000 chargeurs de Niveau 2 dans d'innombrables contextes.

<< Depuis des années, nos clients et nos partenaires dans l'industrie nous encourageaient d'amener nos services au Canada. Nous avons pris le temps nécessaire pour le faire correctement et assurer une couverture adéquate pour un si vaste territoire en bâtissant une plateforme et un service à la clientèle bilingue, et en ayant un réseau d'expertise terrain dans chaque province.>> ajoute Ken Sapp, Vice-Président Sénior au développement des affaires chez Qmerit.

Les opérations Canadiennes de Qmerit vont être prêtes avec des installateurs et une offre de services partout au pays. Ils offrent un centre d'appels de service à la clientèle bilingue en français et en anglais pour assurer la qualité du service de tous les clients pendant que les solutions s'étendent partout au pays et que l'initiative d'électrification prend de l'expansion.

À propos de Qmerit

Qmerit, avec son siège social à Irvine, en Californie, et son siège social Canadian au Toronto, ON, aide à simplifier l'adoption de produits de l'électrification pour les marchés de petites entreprises et pour le résidentiel. Un chef de file dans la transformation d'énergies vertes, la compagnie offre des services axés sur la valeur tout au long du cycle de vie de l'implémentation des équipements utilisant de l'énergie renouvelable. Ces services sont offerts par l'entremise du réseau Qmerit de contracteurs provenant de compagnies sont elle est propriétaire, des Partenaires de Solutions Certifiés indépendants et des Installateurs Certifiés qui sont à la fois qualifiés pour l'installation et l'intégration des solutions ainsi qu'à la maintenance et au support. En combinant ce réseau de contracteurs en électricité certifiés avec la plateforme informatique conçue spécifiquement pour la gestion de ces services, et le service de conciergerie 'gants blancs', Qmerit offre à ses clients un service de qualité inégalé en lien avec les chargeurs pour véhicules électriques, l'emmagasinage d'énergie avec des batteries, l'intégration de systèmes solaires ainsi que des solutions de micro-réseau électrique. Pour plus d'information à propos de Qmerit, veuillez visiter Qmerit.ca.

Contact: Samantha Graham, samantha.graham@qmerit.com

