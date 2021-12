Un groupe de travail mené par des entreprises se fixe comme priorité majeure d'Électrifier le Canada





WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement d'Électrifier le Canada, un groupe de travail mené par des entreprises visant à accélérer l'électrification dans tout le pays.

Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nous devons procéder immédiatement à l'électrification d'une grande partie des transports, des bâtiments et des industries du Canada, tout en s'assurant que le secteur énergétique pourra accompagner cette transition. Cette nouvelle initiative menée par le secteur privé prônera et éclairera un cadre concret et exhaustif qui s'appuiera sur des solutions basées sur des éléments factuels.

Pour commencer, ses membres ont commandé de nouvelles recherches auprès de Dunsky Énergie + Climat, dont la publication est prévue au printemps 2022, qui examineront les opportunités et les défis rencontrés dans l'électrification de divers secteurs et industries. Ces recherches éclaireront les efforts subséquents visant à élaborer un cadre pour l'électrification accélérée et à identifier des actions prioritaires.

Électrifier le Canada, coprésidé par Susan McGeachie (BMO) et Richard Florizone (IISD), compte parmi ses membres Teck Resources, OPG, Dunsky Énergie + Climat, Innergex énergie renouvelable inc, la Coalition de grands projets des Premières Nations, Cameco et la Fondation Ivey.

Électrifier le Canada est affilié à la Commission des transitions énergétiques, une coalition mondiale de leaders de l'ensemble du paysage énergétique qui se sont engagés à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici le milieu du siècle.

« Les ingénieurs et les entrepreneurs explorent une multitude de technologies et de voies pour accélérer la transition vers l'énergie propre », affirme Richard Florizone, co-président d'Électrifier le Canada et PDG de l'Institut international du développement durable. « Bien qu'il n'existe pas de solution magique, il est évident qu'une électrification propre -- qui remplace les combustibles fossiles par une électricité propre et à zéro carbone -- est essentielle. »

« La carboneutralité n'est plus un créneau de niche, c'est la nouvelle normalité », ajoute Susan McGeachie, co-présidente d'Électrifier le Canada et Directrice de l'Institut pour le climat de BMO. « D'importants progrès sont réalisés au Canada pour passer à l'énergie propre et réduire la pollution par le carbone, mais ces efforts doivent à la fois augmenter et accélérer. Pour mettre l'économie canadienne sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050, nous devrons électrifier de larges pans de l'économie -- et il nous faut un plan pour y parvenir ».

