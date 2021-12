/R E P R I S E -- Transat A.T. inc. ? Préavis média - Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021/





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021 (terminé le 31 octobre) le 9 décembre prochain. Mme. Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction et M. Patrick Bui, chef de la direction financière, invitent les analystes financiers à une conférence téléphonique à ce sujet, le même jour. Les journalistes peuvent assister à cet appel conférence en mode écoute seulement.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre 2021 :

Le jeudi 9 décembre 2021, à 10 h

Composez le 1 800 926-9795 ou 1 212 231-2919

Nom de la conférence : Transat

Diffusion Web : inscrivez-vous ici.

L'appel sera disponible pour réécoute jusqu'au 8 janvier 2022 au 416-626-4100 ou 1-800-558-5253 code d'accès 21990574.

