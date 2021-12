INVITATION AUX MÉDIAS : 19e Guignolée Dr Julien





Rendez-vous samedi, 11 décembre 2021



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES ACTIVITÉS DE LA GUIGNOLÉE !

MONTRÉAL, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien tiendra la 19e édition de sa guignolée annuelle, le samedi 11 décembre, à partir de 10h, et elle invite les représentants des médias à participer à cette grande journée pour les enfants qui reçoivent des soins et des services directs par l'un des centres de pédiatrie sociale en communauté.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

La Ruelle d'Hochelaga (1600, rue Aylwin)

À partir de 10h : Animation musicale, cracheurs de feu.

10h30 : Match de hockey-bottines animé par Jean-Charles Lajoie et avec la participation de Mathieu Choinière (joueur CF Montréal)

11h00 : Arrivée du Père Noël et de la Fée des étoiles

11h15 à 13h : Présence du Dr Julien

Le Garage à musique (2080, avenue Bennett)

À partir de 10h : Prestations musicales en direct, menées par la chorale formée des enfants et des jeunes fréquentant le centre. Cabane à sucre, visite du père Noël vers 10h15, kiosque d'information sur les services du GAM, activités extérieures avec animation pendant la journée.

Atlas (3600, avenue de Kent)

À partir de 10h : Animation extérieure sur la thématique « la trajectoire des enfants », musique du monde, foodtruck, soccer dans la rue. Vers 13h00, le père arrivera avec la Fée des étoiles.

LA GUIGNOLÉE DE RETOUR AUX COINS DES RUES

Plus de 500 bénévoles seront sur le terrain samedi à Montréal. De ces 500 bénévoles, 250 seront déployés aux 37 coins de rue de Montréal répartis dans les arrondissements suivants : Ahuntsic-Rue Fleury Est et Ouest, Côte-des-Neiges, Hochelaga-Maisonneuve (sur Aylwin et près du Garage à Musique), Marché Jean-Talon, Marché Maisonneuve, Plateau Mont-Royal, Rosemont-La Petite Patrie-Parc Molson, Villeray-Jean-Talon et St-Denis, Ville-Marie.

La campagne de la 19e Guignolée Dr Julien : du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022

Cette année, la population aura accès à 37 points de collecte pour les 3 centres d'expertise de Montréal. En plus, la Fondation offre plusieurs façons de faire un don :

Via le site Web ? https://guignoleedrjulien.org

Par téléphone - Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

En organisant votre propre collecte de fonds Fondation Dr Julien - Campagne en détails - Votre Guignolée virtuelle

Par la poste - En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l'un des centres de votre communauté.

Pour toutes les activités du 11 décembre et la liste des points de collecte : Fondation Dr Julien

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d'accroître le nombre d'intervenants, d'influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté pour la santé de tous les enfants.

