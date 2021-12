Webinaire vidéo : Les fabricants taïwanais de bicyclettes s'alignent sur l'industrie mondiale pour un avenir durable





TAIPEI, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'objectif d'atteindre des émissions nettes nulles est de plus en plus important pour l'industrie du vélo. Pour discuter de ce sujet, Taipei Cycle a invité des leaders de l'industrie et des professionnels à un webinaire virtuel.

L'inscription des visiteurs est maintenant ouverte pour Taipei Cycle, cliquez ici pour en savoir plus. Taipei Cycle 2022 sera une exposition hybride, à la fois physique (du 9 au 12 mars) et en ligne (du 9 mars au 8 avril).

Cliquez sur le lien vidéo pour regarder le webinaire : https://youtu.be/eaBWeWdfycg

La e-mobilité : un secteur en pleine croissance

Discutant d'une vision commune pour la mobilité électronique, James Huang, président du Conseil de développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA), a souligné comment le cyclisme peut permettre aux individus de vivre plus durablement.

Taiwan, bien sûr, est célèbre pour sa fabrication de bicyclettes. Entre janvier et août 2021, les exportations du pays pour les vélos électriques en particulier ont été de l'ordre de 670 000 unités pour une valeur d'exportation totale de 888 millions de dollars US. Cela représente une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente, tant en volume qu'en valeur.

Un appel à l'innovation

Gina Chang, secrétaire générale de la Taiwan Bicycle Association (TBA), a discuté de plusieurs tendances qui affecteront l'industrie au cours des dix prochaines années. Selon M. Chang, l'industrie du vélo va connaître une évolution vers une fabrication plus écologique, affirmant qu'« au cours des cinq prochaines années, notamment [en ce qui concerne] la vérification de l'empreinte carbone et la sensibilisation générale à l'environnement, l'industrie taïwanaise du vélo va s'adapter très rapidement. »

Le rôle du vélo dans un avenir plus durable

Sur le thème de la durabilité, Filip Grzegorzewski, chef du Bureau économique et commercial européen, a évoqué la « Stratégie de mobilité durable et intelligente » lancée par l'UE en décembre 2020. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l'Union européenne vise à réduire les émissions de CO2 de 90 % dans le secteur des transports d'ici 2050.

Taïwan est le troisième plus grand exportateur vers l'industrie de la bicyclette de l'UE, et les importations de bicyclettes électriques spécifiquement destinées à l'UE provenaient principalement de Taïwan (53% des importations totales de bicyclettes électriques extra-UE). Cela signifie également plus d'affaires pour l'industrie du vélo de Taïwan.

Taipei Cycle est l'un des plus grands salons cyclistes B2B au monde et proposera une gamme complète d'exposants. Elles couvriront tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement du cyclisme et présenteront les innovations permanentes de l'industrie en matière de recherche et développement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.taipeicycle.com.tw/en/index.html .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704483/TAIPEI_CYCLE_Webinar.jpg

