AB Power Advisors facilite l'atteinte d'objectifs ESG (Fortune 100)





AUSTIN, Texas, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- AB Power Advisors, LLC (AB), à Austin, au Texas, a annoncé aujourd'hui avoir agi comme conseiller dans la signature récente d'un accord d'achat d'énergie par Energy Transfer d'un projet d'énergie solaire à des fins commerciales dans le nord-est du Texas. Energy Transfer est une société énergétique cotée en bourse du palmarès Fortune 100, et elle est basée à Dallas.

AB a fourni des services-conseils commerciaux à Samsung Renewable Energy, Inc. ( https://www.samsungrenewableenergy.ca/ ), une filiale du Investment and Trading Group de Samsung C&T Corporation, ce qui comprenait des services d'origination pour le projet d'énergie solaire de 200 MW c.a. situé dans le comté de Lamar, au Texas.

AB est actuellement engagé dans le conseil en matière de réglementation, de commerce et de déploiement de capitaux pour plus de 5 GW de projets thermiques et renouvelables dans l'ensemble des États-Unis.

Matthew Berend, associé directeur d'AB Power Advisors, a déclaré que « la relation de longue date d'AB avec Energy Transfer a permis de simplifier le processus. Nous sommes heureux de pouvoir jumeler des développeurs d'énergie solaire avec des entreprises industrielles américaines pour aider à répondre à la demande croissante des pays sur le plan des facteurs ESG. »

AB Power Advisors ( www.abpoweradvisors.com ) est une des principales sociétés de services consultatifs, spécialisée dans la fourniture de solutions personnalisées pour le secteur de l'énergie aux États-Unis. Nos clients font appel à AB pour les services suivants :

Conseil en réglementation/analyse de marché

Approvisionnement en énergie/optimisation des actifs

Origination d'accords d'achats d'énergie renouvelable/thermique

Déploiement de capitaux/soutien en fusions et acquisitions

