Le Yara Birkeland, premier navire porte-conteneurs 100% électrique et autonome au monde, entièrement alimenté par un système de batteries Leclanché, se prépare à l'exploitation commerciale





Ses moteurs zéro émission sont alimentés par un système avancé de batteries lithium-ion de 6,7 MWh

Le Marine Rack System Leclanché garantit une alimentation électrique sûre en mer et une durée de vie des batteries de plus de 10 ans

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 8 décembre 2021 /CNW/ - Le Yara Birkeland, premier porte-conteneurs autonome et à propulsion 100% électrique au monde, s'apprête à débuter son exploitation commerciale. Une période d'essai de deux ans doit mener au fonctionnement entièrement autonome du navire le long des côtes norvégiennes. Il sera entièrement alimenté par un système de batteries lithium-ion haute énergie de Leclanché.

L'alimentation sécurisée en énergie zéro émission est assurée par un système de batterie de 6,7 MWh à refroidissement liquide pour garantir une température de fonctionnement optimale. Le Marine Rack System (MRS) de Leclanché assure un contrôle optimisé de la température des cellules ainsi que leur fonctionnement fiable et permanent pendant une durée d'au moins 10 ans. En outre, le MRS offre une protection de pointe contre la surchauffe et un système intégré contre l'incendie spécifiquement conçu et certifié pour les exigences maritimes.

Le Yara Birkeland a effectué son voyage inaugural à Oslo à la mi-novembre et a ensuite navigué jusqu'à Porsgrunn, le site de production du sud de la Norvège de Yara International, fabricant d'engrais et propriétaire du navire.

Leclanché a fourni un système de batterie de 6,7 MWh (ce qui représente la même énergie que 130 batteries de Tesla Model 3) pour l'alimentation du porte-conteneurs qui mesure 80 mètres de long et 15 mètres de large et embarque 3'120 tonnes de fret ou 120 conteneurs standards (TEU). Ce « navire vert » à propulsion électrique fonctionnera à une vitesse de service d'environ 6 noeuds, avec une vitesse maximale de 13 noeuds.

« Yara est constamment à la recherche d'opportunités pour réduire son empreinte climatique et concrétiser sa vision principale, à savoir nourrir le monde de manière responsable. S'engager dans un projet techniquement difficile comme le Yara Birkeland, en collaboration avec notre partenaire technologique Kongsberg Maritime, n'est qu'un petit effort dans le grand défi que nous relevons en tant qu'acteur industriel parmi tant d'autres. Un navire à zéro émission pour acheminer nos produits de la production aux marchés montre qu'il est possible de contribuer positivement au changement requis en s'affranchissant des gaz à effet de serre. Comme le disait l'un des fondateurs de Yara au début du siècle dernier, « quand on veut, on peut ». La technologie Leclanché nous permet de disposer d'un navire alimenté par des batteries et rechargé en électricité grâce à l'énergie hydroélectrique verte. Il s'agit d'un pas volontaire en direction de l'écologie et d'un encouragement pour les autres à investir également dans les technologies futures », a déclaré Jon Sletten, Responsable du projet Yara Birkeland.

« Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la réussite de ce projet unique. Avec son système de batteries pour le Yara Birkeland, Leclanché contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalente à 40'000 trajets routiers de camions porte-conteneurs par an, sans parler de l'amélioration de la sécurité routière, de la réduction de la pollution sonore et de l'augmentation de l'efficacité logistique », a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. « Les économies annuelles de coûts d'exploitation, tant en carburant qu'en équipage, sont estimées jusqu'à 90 %. Elles rendent les navires autonomes et alimentés par batterie compétitifs dans le commerce international. En combinaison avec les nouvelles technologies émergentes et l'intégration de carburants verts alternatifs, notamment l'hydrogène propre, nous continuerons à ouvrir de nouvelles possibilités pour nos clients, l'industrie et la planète ».

Système de batterie lithium-ion - fabriqué en Europe

Le système de batterie du Yara Birkeland, est équipé de cellules lithium-ion produites sur le site de production automatisé de Leclanché à Willstätt, en Allemagne, et de modules de batterie fabriqués en Suisse. Les cellules à haute densité énergétique combinées à une longue durée de vie de 8'000 cycles à 80% DoD, avec des plages de températures de fonctionnement de -20 à +55°C, constituent le coeur du système de batterie. Le Marine Rack System de Leclanché se compose de 20 chaînes avec 51 modules de 32 cellules chacun, soit un total de 32'640 cellules. Le système de batteries est doté d'une redondance intégrée, avec huit salles de batteries séparées : le navire peut poursuivre ses opérations même si plusieurs chaînes sont vidées ou cessent de fonctionner.

Lorsqu'il s'agit de systèmes de batteries pour applications marines, une protection efficace contre la surchauffe est indispensable. Pour prévenir un incendie en pleine mer, Leclanché a spécialement développé le MRS modulaire certifié DNV-GL. Chaque chaîne de batteries contient des détecteurs de gaz et de fumée, une surveillance thermique redondante et un système de refroidissement pour prévenir la surchauffe et les incidents thermiques. Si, malgré tout, un incident thermique devait se produire, le système d'extinction d'incendie Fifi4Marine entre en action : à base de mousse écologique, il refroidit et éteint rapidement et efficacement tout éventuel départ de feu.

Zéro émission grâce à l'entraînement par batterie

Une fois la période d'essai terminée, le Yara Birkeland naviguera de manière totalement autonome et transportera des produits en conteneurs depuis l'usine de production de Yara International à Herøya jusqu'au port de Brevik. Yara International poursuit une stratégie zéro émission avec la solution de propulsion entièrement électrique : l'exploitation du navire permettra de remplacer environ 40'000 trajets de camions par an et les émissions de NOx et de CO2 associées. Elle réduit également le bruit et la pollution atmosphérique lorsqu'il est au port. Les batteries sont chargées automatiquement avec de l'électricité provenant de sources renouvelables.

« Le Marine Rack System de Leclanché offre une densité d'énergie supérieure de 30% et un cycle de vie jusqu'à 230% supérieur à celui des systèmes concurrents - en plus de sa réputation d'avoir la conception de système de batterie la plus sûre », a déclaré Guillaume Clément, VP e-Marine, Leclanché. « Grâce à Yara, l'industrie maritime est entrée dans une nouvelle ère où la viabilité du transport maritime durable est démontrée pour un très large éventail de navires et d'entreprises ».

e-Marine chez Leclanché

La durabilité est un engagement commercial et culturel primordial pour Leclanché. Tous les produits de la Société et ses méthodologies de production durable lui permettent d'apporter une contribution importante à l'industrie de l'e-mobilité et à la transition énergétique mondiale vers la durabilité. Leclanché est l'un des rares fournisseurs européens de systèmes de batteries qui dispose de ses propres installations de production de cellules et du savoir-faire complet pour produire des cellules lithium-ion de haute qualité - de l'électrochimie aux logiciels de gestion de batteries et à une gamme de systèmes de batteries. Ces systèmes sont utilisés, entre autres, dans le stockage d'énergie stationnaires, pour les trains, les bus et les navires. Le secteur e-Marine est actuellement le segment d'activité de Leclanché qui connaît la plus forte croissance. La Société a déjà livré des systèmes de batteries pour de nombreux navires dotés de la propulsion électrique ou hybride et a reçu des commandes pour de nombreux autres navires. Parmi les projets menés à bien, citons « Ellen », un ferry pour passagers et véhicules qui opère dans la mer Baltique danoise depuis 2019, qui est à ce jour le ferry entièrement électrique à la plus grande autonomie en service quotidien.

