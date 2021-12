DataQube sécurise 26 M? auprès de la société française de gestion d'investissement RGREEN INVEST





CAMBRIDGE, Angleterre, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- DataQube Global Ltd qui a développé et commercialisé le premier centre de données modulaire intégré, a sécurisé un premier financement de 26 millions d'euros à travers le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN INVEST, dédié au financement de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique. Pour RGREEN INVEST qui a déjà investi plus de 800 millions d'euros dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, il s'agit du premier investissement dans le secteur des centres de données à haute efficience énergétique.

La solution conçue par DataQube permet de diminuer fortement l'empreinte écologique par rapport aux centres de données traditionnels. Des études indépendantes [1] ont confirmé une baisse allant jusqu'à 56% de la consommation d'énergie et des émissions de C02, grâce notamment à l'exploitation optimisée de l'espace qui autorise une charge informatique plus importante par mètre carré. La solution DataQube intègre également plusieurs options de refroidissement par air ou par liquide, ce qui améliore sensiblement la performance énergétique du centre de données. Ainsi, en réduisant drastiquement l'empreinte au sol, le nombre de composants et le CAPEX des centres de données, DataQube établit de nouveaux standards pour l'industrie.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien d'un investisseur très impliqué dans les infrastructures et les technologies vertes », a déclaré David Keegan, PDG de DataQube Global. « Notre objectif est d'apporter à l'industrie des centres de données une solution durable permettant de réduire fortement les émissions de CO2 et d'optimiser la consommation d'énergie conformément aux politiques de RSE. Certes, des mesures pour diminuer l'impact environnemental des centres de données ont déjà été prises, mais elles se révèlent insuffisantes et la consommation globale d'énergie continue d'augmenter fortement. Le seul moyen d'avoir un réel impact est d'utiliser une nouvelle génération de centres de données telles que celle développée par DataQube ».

Compacte, transportable et pouvant être installée rapidement dans quasiment tout type de bâtiments ou en extérieur directement, DataQube est la solution pour déployer des centres de données de proximité aussi bien rentables d'un point financier que responsables d'un point de vue écologique.

