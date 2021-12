Dollarama annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2022





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 octobre 2021.

Faits saillants du troisième trimestre de l'exercice 2022 comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2021

Les ventes ont augmenté de 5,5 % pour s'établir à 1 122,3 M$

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,8 %, en sus d'une croissance de 7,1 % enregistrée au cours de l'exercice précédent, et se sont établies en moyenne à 3,9 % par année sur une période de deux ans

La marge brute 1) s'est établie à 44,4 % des ventes, comparativement à 44,0 % des ventes

s'est établie à 44,4 % des ventes, comparativement à 44,0 % des ventes Le BAIIA 1) s'est accru de 11,2 % pour s'établir à 347,0 M$, soit 30,9 % des ventes, comparativement à 29,3 % des ventes

s'est accru de 11,2 % pour s'établir à 347,0 M$, soit 30,9 % des ventes, comparativement à 29,3 % des ventes Le résultat d'exploitation a augmenté de 11,4 % et s'est chiffré à 271,6 M$, soit 24,2 % des ventes, comparativement à 22,9 % des ventes

Le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 17,3 % pour s'établir à 0,61 $, alors qu'il était de 0,52 $

La Société a ouvert un nombre net de 16 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 19 nouveaux magasins, portant le nombre total de magasins à 1 397, par rapport à 1 333 magasins à l'exercice précédent

Un total de 5 266 219 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour un montant de 294,5 M$

« Nous avons obtenu une solide performance pour l'ensemble de nos indicateurs clés au troisième trimestre de l'exercice 2022. Nous sommes ravis de la croissance des ventes des magasins comparables que nous avons observée tant en moyenne sur deux ans que d'un exercice à l'autre, à la suite de ventes d'articles saisonniers exceptionnellement élevées au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Nous avons également enregistré une forte croissance du résultat par action ainsi qu'une marge brute parmi les plus élevées du secteur, et ce, malgré les diverses difficultés que rencontre le secteur de la vente au détail », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

« Nos équipes ont travaillé avec agilité pour s'assurer que nos magasins soient bien approvisionnés au début du quatrième trimestre de façon à offrir des articles d'usage courant et saisonniers à prix attrayants aux Canadiens de tous les horizons en vue de la période des Fêtes. Notre capacité à nous adapter au cours de la deuxième année de la pandémie dans un contexte qui demeure complexe réaffirme davantage la résilience de notre modèle d'affaires unique, la pertinence de notre marque et la solidité de notre proposition de valeur aux consommateurs canadiens », a conclu M. Rossy.

______________________________ 1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022

Toutes les données comparatives qui suivent portent sur le troisième trimestre clos le 31 octobre 2021, en comparaison du troisième trimestre clos le 1er novembre 2020. L'information financière présentée dans ce communiqué de presse a été préparée conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR »), comme ils sont énoncés dans la Partie I du Manuel de CPA Canada - Comptabilité, laquelle inclut les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Dans le présent communiqué de presse, le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette, la dette nette et le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA, appelés « mesures hors PCGR », sont utilisés pour favoriser la compréhension des résultats financiers de la Société. Une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures hors PCGR est fournie à la note 1 afférente à la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse. Le terme « exercice 2021 » désigne l'exercice de la Société clos le 31 janvier 2021 et le terme « exercice 2022 » désigne l'exercice de la Société qui sera clos le 30 janvier 2022.

Les ventes du troisième trimestre de l'exercice 2022 ont augmenté de 5,5 % pour s'établir à 1 122,3 M$, comparativement à 1 064,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable à la croissance du nombre total de magasins au cours des douze derniers mois, qui est passé de 1 333 magasins au 1er novembre 2020 à 1 397 magasins au 31 octobre 2021, ainsi qu'à l'augmentation des ventes des magasins comparables découlant des ventes élevées d'articles d'Halloween.

Les ventes des magasins comparables pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 ont augmenté de 0,8 %, en sus d'une croissance de 7,1 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes des magasins comparables reflètent une baisse de 2,8 % du montant moyen des transactions et une hausse de 3,7 % du nombre de transactions, ce qui traduit un renversement graduel de la tendance des habitudes de consommation par rapport à celles de l'exercice précédent. Sur une période de deux ans, la croissance des ventes des magasins comparables pour le troisième trimestre s'est établie en moyenne à 3,9 % par année.

La marge brute pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 s'est établie à 44,4 % des ventes, comparativement à 44,0 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. La hausse de la marge brute d'un exercice à l'autre s'explique principalement par l'augmentation de la proportion des ventes d'articles saisonniers à marge plus élevée.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») du troisième trimestre de l'exercice 2022 ont diminué de 1,1 % pour s'établir à 159,1 M$, alors qu'ils étaient de 160,9 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. Les frais généraux pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 ont représenté 14,2 % des ventes, comparativement à 15,1 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. Cet écart de 0,9 % reflète principalement la baisse des coûts liés à la COVID-19 comptabilisés au troisième trimestre de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice précédent.

Les coûts directs supplémentaires liés à la COVID-19 pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, tous comptabilisés dans les frais généraux, ont totalisé 1,1 M$, soit une incidence de 10 points de base. Pour la période correspondante de l'exercice précédent, des coûts de 10,9 M$ ont été comptabilisés dans les frais généraux, soit une incidence de 100 points de base.

La quote-part de 50,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 s'est établie à 7,3 M$, contre 4,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme une entreprise commune selon la méthode de la mise en équivalence.

Les coûts de financement ont augmenté de 0,1 M$, passant de 23,0 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 à 23,1 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2022.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, le résultat net s'est chiffré à 183,4 M$, soit 0,61 $ par action ordinaire après dilution, contre 161,9 M$, soit 0,52 $ par action ordinaire après dilution, pour le troisième trimestre de l'exercice 2021.

Croissance des magasins Dollarcity

Au cours de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2021, Dollarcity a ouvert un nombre net de 18 nouveaux magasins, portant son nombre total de magasins à 312, avec 180 emplacements en Colombie, 57 au Salvador, 72 au Guatemala et 3 au Pérou, comparativement à un total de 264 magasins au 31 décembre 2020.

Dividende

Le 8 décembre 2021, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,0503 $ par action. Ce dividende sera versé le 4 février 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 janvier 2022. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 5 juillet 2021, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter, aux fins d'annulation, au plus 19 376 824 actions ordinaires, soit 7,5 % du flottant à la clôture des marchés le 30 juin 2021, au cours de la période de 12 mois allant du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022, 5 266 219 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour une contrepartie totale en trésorerie de 294,5 M$, à un prix moyen pondéré de 55,92 $ par action.

À moins de facteurs indépendants de sa volonté découlant de la pandémie de COVID-19 en cours, la Société a l'intention de continuer les rachats d'actions dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours de l'exercice 2022 tout en veillant à maintenir son ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA dans une fourchette de 2,75 à 3,00 fois. Au 31 octobre 2021, le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA1) de la Société était de 2,80 fois.

Perspectives et incidence de la COVID-19

L'incidence future de la pandémie de COVID-19 en cours sur les habitudes de consommation et les résultats de la Société, notamment celle des mesures additionnelles pour lutter contre la COVID-19 qui pourraient éventuellement être mises en place par les gouvernements provinciaux, ainsi que les perturbations du transport international provoquées par la pandémie, entre autres facteurs externes, demeurent difficiles à quantifier et à prévoir. Par conséquent, les prévisions pour l'exercice 2022 continuent de se limiter aux mesures suivantes :



Fourchettes prévisionnelles pour

l'exercice 2022 Nombre net de nouveaux magasins 60 à 70 Dépenses d'investissementi) 160,0 M$ à 170,0 M$





i) Compte tenu des entrées d'immobilisations corporelles, de matériel informatique et de logiciels.

Ces fourchettes prévisionnelles pour l'exercice 2022 se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour les trois prochains mois;

l'absence de restrictions liées à la COVID-19 visant les activités de construction dans les provinces où l'ouverture de nouveaux magasins est prévue;

le budget de dépenses d'investissement pour l'exercice 2022 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives (ces dernières portant surtout sur les projets liés aux technologies de l'information).

Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les risques liés à la pandémie de COVID-19 en cours, laquelle pourrait ralentir les ouvertures de magasins ou inciter la Société à suspendre les dépenses d'investissement planifiées afin de préserver ses liquidités. Les présentes prévisions, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, sont de nature prospective et doivent être lues conjointement avec la mise en garde sur les énoncés prospectifs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021, qui se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 8 décembre 2021, et la direction n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022 aujourd'hui, le 8 décembre 2021, à 10 h 30 (HE). Les analystes financiers sont invités à poser des questions pendant la conférence. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 397 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com . Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses magasins situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou grâce à ses 312 magasins tous bien situés.

Principales informations financières consolidées



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 39 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions,

sauf les montants par action) le 31 octobre

2021



le 1er novembre

2020



le 31 octobre

2021



le 1er novembre

2020



$



$



$



$

Données sur le résultat





















Ventes 1 122 267



1 064 201



3 105 861



2 922 591

Coût des produits vendus 623 480



595 455



1 756 974



1 660 044

Profit brut 498 787



468 746



1 348 887



1 262 547

Frais généraux 159 076



160 904



474 841



467 979

Dotation aux amortissements 75 375



68 291



219 962



198 773

Quote-part du résultat net de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence (7 311)



(4 259)



(14 814)



(9 136)

Résultat d'exploitation 271 647



243 810



668 898



604 931

Coûts de financement 23 054



23 048



68 056



72 854

Résultat avant impôt 248 593



220 762



600 842



532 077

Impôt sur le résultat 65 192



58 891



157 639



141 631

Résultat net 183 401



161 871



443 203



390 446

























Résultat net de base

par action ordinaire 0,61 $

0,52 $

1,45 $

1,26 $ Résultat net dilué

par action ordinaire 0,61 $

0,52 $

1,45 $

1,25 $























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :





















De base 301 135



311 146



305 105



310 725

Après dilution 302 573



312 838



306 544



312 494

























Autres données





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 5,5 %

12,3 %

6,3 %

7,4 % Croissance des ventes des magasins comparables2) 0,8 %

7,1 %

0,2 %

4,6 % Marge brute3) 44,4 %

44,0 %

43,4 %

43,2 % Frais généraux en pourcentage

des ventes3) 14,2 %

15,1 %

15,3 %

16,0 % BAIIA1) 347 022



312 101



888 860



803 704

Marge d'exploitation3) 24,2 %

22,9 %

21,5 %

20,7 % Dépenses d'investissement 35 228



33 602



110 279



116 102

Nombre de magasins4) 1 397



1 333



1 397



1 333

Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)4) 10 346



10 313



10 346



10 313

Dividendes déclarés

par action ordinaire 0,0503 $

0,044 $

0,1509 $

0,132 $



Aux

31 octobre

2021

31 janvier

2021

$

$ Données tirées de l'état de la situation financière





Trésorerie 96 999

439 144 Stocks 599 204

630 655 Total des actifs courants 736 236

1 100 362 Immobilisations corporelles 741 400

709 469 Actifs au titre de droits d'utilisation 1 443 260

1 344 639 Total de l'actif 3 998 801

4 223 746 Total des passifs courants 558 738

1 321 165 Total des passifs non courants 3 421 541

2 567 727 Total de la dette1) 1 813 778

1 883 051 Dette nette1) 1 716 779

1 443 907 Capitaux propres 18 522

334 854





1) Dans le présent communiqué de presse, le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette, la dette nette et le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA sont considérés comme des « mesures hors PCGR ». Les mesures hors PCGR ne sont pas des mesures généralement reconnues selon les PCGR et n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. Le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette et la dette nette font l'objet d'un rapprochement ci-après et la formule utilisée pour le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA est présentée à la note 5 ci-après. Les mesures hors PCGR que calcule la Société pourraient ne pas être comparables à celles utilisées par d'autres émetteurs et devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.





Nous avons inclus des mesures hors PCGR afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de notre performance financière et opérationnelle. Nous estimons que les mesures hors PCGR sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans nos activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures hors PCGR pour évaluer les émetteurs, qui sont nombreux à utiliser ces mesures aux fins de la présentation de leurs résultats. Notre direction fait par ailleurs appel aux mesures hors PCGR pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer notre capacité à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 39 semaines closes

(en milliers de dollars) le 31 octobre

2021



le 1er novembre

2020



le 31 octobre

2021



le 1er novembre

2020



$



$



$



$

























Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat d'exploitation et du BAIIA :













































Résultat d'exploitation 271 647



243 810



668 898



604 931

Ajouter : Dotation aux amortissements 75 375



68 291



219 962



198 773

BAIIA 347 022



312 101



888 860



803 704

Marge du BAIIA3) 30,9 %

29,3 %

28,6 %

27,5 %

Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette à long terme Aux et du total de la dette : (en milliers de dollars) 31 octobre

2021



31 janvier

2021



$



$

Billets non garantis de premier rang portant intérêt comme suit :









Taux annuel fixe de 2,443 %, payable en versements semestriels égaux,









échéant le 9 juillet 2029 375 000



-

Taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels égaux,









échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, payable en versements semestriels égaux,









échéant le 8 juillet 2026 375 000



-

Taux annuel fixe de 3,55 %, payable en versements semestriels égaux,









échéant le 6 novembre 2023 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 2,203 %, payable en versements semestriels égaux,









échéant le 10 novembre 2022 250 000



250 000

Taux annuel fixe de 2,337 %, payable en versements semestriels égaux,









remboursés le 22 juillet 2021 -



525 000

Taux variable équivalant au taux des acceptations bancaires de 3 mois (CDOR)









majoré de 27 points de base, payable trimestriellement,









remboursés le 1er février 2021 -



300 000













Intérêt à payer sur les billets non garantis de premier rang 16 522



8 051

Couverture de la juste valeur - ajustements de la valeur d'entrée des swaps









de taux d'intérêt (2 744)



-

Total de la dette 1 813 778



1 883 051

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA4) 5) 2,80 x

2,68 x











Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette









et de la dette nette :





















Total de la dette 1 813 778



1 883 051

Trésorerie (96 999)



(439 144)

Dette nette 1 716 779



1 443 907







2) La croissance des ventes des magasins comparables constitue une mesure de l'augmentation ou de la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois d'exercice complets par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les premiers et deuxièmes trimestres de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022, la croissance des ventes des magasins comparables ne tient pas compte des magasins qui étaient temporairement fermés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 3) La marge brute correspond au profit brut divisé par les ventes. Les frais généraux en pourcentage des ventes correspondent aux frais généraux divisés par les ventes. La marge d'exploitation correspond au résultat d'exploitation divisé par les ventes. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les ventes. 4) À la clôture de la période. 5) Ce ratio correspond à la dette nette ajustée (somme du total de la dette à long terme, des emprunts à court terme et du total des obligations locatives, moins la trésorerie), divisée par le BAIIA consolidé pour les 12 derniers mois (résultat avant intérêts, impôt et dotation aux amortissements).

