De nouvelles données révèlent que la présence sur les réseaux sociaux et l'engagement sont des éléments clés de la croissance du streaming





Pour les plateformes de streaming, environ 80 % de l'engagement social provient d'Instagram, suivi de près par TikTok grâce à des comptes comme Netflix dont le nombre d'abonnés a augmenté de plus d'un million pendant chaque mois de 2021. C'est ce que révèle le rapport « Social Guide for Streaming » de Conviva, la plateforme de mesure continue du streaming multimédia, qui a examiné l'engagement social de plus de 87 plateformes de streaming mondiales et de 695 programmes télévisés proposés en streaming du 1er janvier 2021 au 21 octobre 2021.

« Une forte présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram est essentielle pour les éditeurs de streaming, car il a été prouvé que ces réseaux sont la clé de la découverte de contenus », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « Et il ne s'agit pas seulement de publier en quantité. Les éditeurs qui engagent régulièrement les spectateurs de manière créative au sein de leur plateforme globale ainsi que dans leurs comptes dédiés aux programmes individuels sur les réseaux sociaux généreront non seulement la fidélité, mais également des revenus. »

Huit des grands services de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max, Paramount Plus, Peacock et CW Seed) ont réussi à attirer plus de 227 millions de followers sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube en 2021. Sans surprise, Netflix a dominé le peloton en tant que principale force sur les réseaux sociaux, son compte principal capturant plus de 75 % de tous les engagements et 70 % de l'audience des huit principales plateformes de streaming.

Le rapport de Conviva s'est également penché sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, révélant les forces et les faiblesses de chacune pour la promotion du streaming sur les réseaux sociaux. Principales constatations :

Facebook - Facebook compte la plus grande audience en termes de comptes d'éditeurs de contenu de streaming, rassemblant 47 % de tous les abonnés aux principaux services de streaming. Cependant, la plateforme n'a enregistré que 8 % du total des engagements. Les annonces, teasers et bandes-annonces ont représenté 73 % des contenus proposés par la plateforme de streaming sur Facebook.

Instagram - Instagram a été à l'origine de 81 % des engagements sociaux pour les principaux services de streaming, bien que le réseau ne rassemble que 17 % de l'audience. Les contenus les plus visionnés sur Instagram ont été ceux présentant de nouveaux programmes télévisés, les émissions traditionnelles enregistrant une part de 64 % et les contenus nostalgiques une part de 22 %.

TikTok - TikTok s'est classé troisième en termes d'audience pour les plus grands services de streaming, avec plus d'abonnés par compte que les plateformes mieux établies de YouTube et de Twitter. Les extraits de programmes accompagnés de légendes amusantes, les vidéos du casting et les contenus sur mesure élaborés pour TikTok ont figuré parmi les contenus les plus performants.

YouTube - Pour les principales plateformes de streaming, 58 % des contenus les plus regardés sur YouTube ont été des bandes-annonces de programmes, les teasers arrivant en deuxième position avec 13 %. Parmi tous les contenus présentés sur YouTube, les publicités ont suscité le plus d'engagement avec 5,6 millions de vues par vidéo en moyenne.

Twitter - Twitter est sans rival en termes de contenus, les plateformes de streaming postant plus de 1 000 publications par mois en moyenne. Les publications d'annonce ont constitué le pourcentage le plus élevé parmi tous les contenus Twitter, avec une part de 17 %, tandis que les bandes-annonces sont arrivées en deuxième position avec 16 %.

Méthodologie

Les données incluses dans le rapport « Social Guide for Streaming » de Conviva ont été collectées par Conviva Social Insights entre le 1er janvier 2021 et le 21 octobre 2021, plus particulièrement à partir de deux plateformes principales ; les services de télévision en streaming, avec un total de 87 plateformes mondiales de streaming, et les programmes télévisés proposés en streaming, avec un total de 695 programmes. Les données du rapport ont également permis de formuler une analyse des performances sur les réseaux sociaux des huit plus grandes plateformes de streaming et des douze plus grands programmes proposés en streaming, à partir des mesures effectuées par Conviva Social Insights.

