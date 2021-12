NTT : Plus de 80 % des directeurs informatiques et des cadres supérieurs prévoient de déployer des réseaux 5G privés au cours des 24 prochains mois





NTT Ltd., un fournisseur mondial de solutions technologiques et commerciales, publie un nouveau rapport développé par Economist Impact. Intitulé "Private 5G here and now", le rapport fournit des réflexions sur un sondage effectué auprès de 216 directeurs informatiques et décideurs de haut rang du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon et d'Allemagne, examinant les défis de l'industrie autour de la mise en oeuvre et de l'adoption de la 5G privée. Le rapport montre un grand intérêt pour les réseaux 5G privés, 90 % des dirigeants prévoyant que la 5G privée deviendra le choix standard pour les réseaux.

Où la 5G privée est-elle déployée ?

L'étude montre qu'un peu plus de la moitié des entreprises (51 %) prévoyant de déployer un réseau 5G privé le feront dans les six à 24 prochains mois pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la vitesse, et que 30 % de ces sondés déploient déjà ou sont sur le point de déployer un réseau 5G privé. Ce sont les organisations allemandes qui montrent l'intérêt le plus marqué, avec 40 % des entreprises allemandes qui déploient des réseaux 5G privés. Elles sont suivies par 28 % des entreprises britanniques, 26 % des entreprises japonaises et 24 % des entreprises américaines.

La majorité (80 %) des dirigeants s'accordent sur le fait que la Covid-19 a facilité le déblocage du budget nécessaire au déploiement de la 5G. Cette disposition est la plus forte en Allemagne (93 %), suivie des États-Unis (83 %), du Royaume-Uni (77 %) et du Japon (65 %).

Les préoccupations de sécurité accélèrent l'adoption de la 5G privée

Dans un contexte d'augmentation des rançongiciels, les directeurs informatiques et les responsables de la sécurité informatique cherchent des moyens de renforcer leurs défenses contre des attaques de plus en plus sophistiquées. Le rapport révèle que 69 % des dirigeants s'accordent sur le fait que la sécurité de leur infrastructure actuelle n'est pas assez forte. Parmi les autres points faibles figurent le contrôle des données d'entreprise (48 %), la couverture et la vitesse (43 %) et le temps de réaction (latence) de leur prestataire de services actuel (40 %). En comparaison de technologies comme la Wifi et la 5G publique, les réseaux 5G privés offrent nettement plus de fonctionnalités de sécurité.

Quatre-vingt-trois pour cent des dirigeants considèrent qu'une amélioration de la confidentialité et de la sécurité des données constitue un résultat très important qu'ils espèrent atteindre avec la mise en oeuvre de réseaux 5G privés. Il est évident que les directeurs informatiques veulent la sécurité et le contrôle tout en permettant également la numérisation ? et pensent qu'un réseau 5G privé local permettra de satisfaire ces exigences opérationnelles cruciales. Cela encourage les entreprises à mettre en place et exploiter leurs propres réseaux 5G privés.

Défis et stratégies de déploiement fructueuses pour la 5G privée

Le rapport identifie que l'obstacle le plus courant (44 %) au déploiement de réseaux 5G privés est l'intégration de la technologie avec les anciens systèmes et réseaux. La complexité entourant le déploiement et la gestion de réseaux 5G privés est également citée comme un autre obstacle important par 37 % des sondés. Des employés n'ayant pas les compétences techniques et l'expertise nécessaires pour gérer les réseaux 5G constitue le troisième obstacle le plus courant auquel sont confrontées 30 % des entreprises.

C'est l'une des raisons pour lesquelles l'externalisation auprès d'un fournisseur de services gérés est l'approche préférée pour 38 % des directeurs informatiques lorsqu'il s'agit de mettre en place des réseaux 5G privés. L'achat d'un réseau 5G privé "en tant que service" peut accélérer l'adoption et offrir une meilleure expérience pour l'utilisateur final et un meilleur retour sur investissement.

La 5G privée favorise la transformation numérique dans tous les secteurs

« L'étude met en exergue le fait que l'adoption de la 5G privée est d'ores et déjà une réalité. Les entreprises tirant parti de la 5G privée bénéficieront d'un avantage concurrentiel inégalé. Qu'une entreprise possède une usine, des centres de distribution, une vitrine ou des espaces de bureaux, la 5G privée peut aider considérablement à la numérisation de ses activités de manière sécurisée », déclare Shahid Ahmed, vice-président directeur du groupe en charge des nouveaux projets et de l'innovation chez NTT Ltd.

Consultez notre site Internet pour lire le rapport

