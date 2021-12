HEXO Corp publiera les résultats financiers du premier trimestre 2022 et offrira une diffusion Web pour les investisseurs





GATINEAU, Québec, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) prévoit publier les résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 octobre 2021, avant l'ouverture des marchés le 14 décembre 2021. La Société organisera le même jour, à partir de 8 h 30 (HNE), une diffusion Web à l'intention des investisseurs.



Détails de la diffusion Web :

Date : le 14 décembre 2021

Heure : 8 h 30 (HNE)

Diffusion Web : https://events.q4inc.com/attendee/218385178

Pour les résultats trimestriels antérieurs et des communiqués de presse récents, veuillez consulter hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos d'HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu'elle a fait l'acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d'informations, consultez le site www.HEXOcorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.HEXOcorp.com

Relations avec les médias :

819 317-0526

media@HEXO.com

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 06:30 et diffusé par :