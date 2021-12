Conviva s'associe à Experian pour étendre les capacités de mesure d'audience des éditeurs de contenu streaming





Conviva, la plateforme de mesure continue pour le streaming multimédia, s'est associée à Experian, le leader mondial des services d'information, pour fournir aux éditeurs de contenu streaming et à leurs partenaires de leur écosystème les données de segmentation d'audience les plus avancées du secteur, une étape clé vers la résolution du défi que représente l'évaluation du secteur du streaming à l'échelle mondiale. Combiner les données de première main et de niveau recensement de Conviva, avec les données démographiques inégalées d'Experian permet aux éditeurs de fournir facilement aux annonceurs les informations les plus détaillées et les plus précises possibles sur l'audience, y compris sur les préférences de contenu de l'audience, sur les schémas comportementaux des spectateurs, l'exposition aux publicités, etc.

La solution est renforcée par l'intégration des données marketing d'Experian dans la plateforme de mesure d'audience de streaming nouvellement étendue de Conviva, qui comprend la technologie Stream IDtm et utilise un modèle d'identité commun pour créer une interopérabilité au sein de de l'écosystème et fournir des solutions d'identité cohérentes et précises en utilisant les meilleures données de première main disponibles. S'appuyant sur l'ensemble de données collectées par la technologie brevetée Stream Sensortm de Conviva, Stream ID relie plusieurs appareils à un seul foyer sur la base de données d'éditeur anonymisées qui excluent les cookies et les identifiants d'appareil problématiques. Stream ID de Conviva analyse actuellement le comportement de streaming dans plus de 80 millions de foyers américains, et des plans sont en cours pour un développement à l'international au cours de la prochaine année.

« Avec l'évolution de la télévision et les services de streaming qui continuent de gagner en importance parmi les consommateurs, il est impératif que les éditeurs aident les annonceurs à mesurer correctement l'efficacité de leurs campagnes CTV », a déclaré Aimee Irwin, vice-présidente principale de la stratégie et des partenariats chez Experian Marketing Services. « Notre relation avec Conviva crée une autre voie pour nous permettre de fournir aux éditeurs des mesures avancées et des données démographiques robustes, résolvant ainsi le défi permanent que représente la mesure de la télévision. »

En plus d'être inestimables pour les annonceurs, les données démographiques au niveau des ménages de Conviva et d'Experian permettent aux spécialistes du marketing de mettre en place des stratégies de marketing ciblées pour augmenter l'engagement et l'acquisition de clients. Les spécialistes du marketing peuvent tirer parti des données démographiques de la vidéo en streaming nouvellement disponibles pour créer des segments de clientèle nouveaux ou émergents, superposer les données démographiques liées au streaming et aux réseaux sociaux, et mesurer l'atteinte des foyers en termes de multimarques pour identifier les domaines de promotion croisée et découvrir les tendances de consommation de contenu afin d'améliorer les promotions et les recommandations.

« Mesurer le contenu et la publicité au niveau recensement avec un seul capteur offre un meilleur contexte et aide les équipes d'éditeurs à travailler de manière interfonctionnelle pour maximiser l'engagement et les revenus », a ajouté Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « Avec les données d'Experian intégrées à la plateforme de Conviva, nous offrons aux éditeurs des données de première main, avec le plus haut degré de détail, de précision et d'anonymisation. »

À propos de Conviva

Conviva est la plateforme de recensement, de mesure continue et d'engagement pour le streaming multimédia. Alimentée par nos solutions brevetées Stream Sensortm et Stream IDtm, notre plateforme en temps réel permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux opérateurs techniques, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de service à la clientèle de créer, d'engager et de monétiser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques telles que CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et WarnerMedia qui sont en train de dynamiser l'incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd'hui, notre plateforme traite près de 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, diffusés en streaming sur des appareils par le biais de 4 milliards d'applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, chaque seconde. Pour en savoir plus, consultez le site www.conviva.com.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. Pendant tous les grands moments de la vie ? qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise par le développement de sa clientèle ? nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Forts de nos 20 000 collaborateurs qui exercent dans 44 pays, nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, dans des personnes de talent et dans l'innovation pour aider tous nos clients à maximiser chaque opportunité. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plateforme de contenu mondiale sur notre blog d'actualités mondial pour obtenir les dernières actualités et informations du Groupe.

