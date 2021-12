Avis aux médias - les ministres Lametti, Ien et le secretaire parlementaire Anandasangaree tiendront un point de presse





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Marci Ien, C.P., ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général Gary Anandasangaree, feront une annonce.

Des fonctionnaires du ministère de la Justice tiendront une séance d'information technique avant la conférence de presse.

SÉANCE D'INFORMATION TECHNIQUE À L'INTENTION DES MÉDIAS

Date : Mardi 7 décembre 2021



Lieu : Téléconférence



Heure : 11 h 30 (HE)

Les journalistes peuvent y participer par téléconférence en composant le 1-866-805-7923 (sans frais) ou le 613-960-7518 (appel local), puis en saisissant le code d'accès 5248818 (suivi de la touche #).

Note : La séance d'information technique est tenue à des fins d'information et est présentée sans attribution de contenu. Les représentants des médias qui souhaitent obtenir le document de la présentation à l'avance sont priés d'adresser leur demande à media@justice.gc.ca.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Date : Mardi 7 décembre 2021



Lieu : Pièce 200

L'Édifice Sir John A MacDonald

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 12 h 30 (HE)

Les journalistes peuvent y participer par téléconférence en composant le 1-866-206-0153 (sans frais) ou le 613-954-9003 (appel local), puis en saisissant le code d'accès 2922541 (suivi de la touche #).

