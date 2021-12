Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - D'un océan à l'autre, nous portons encore les cicatrices de l'événement tragique survenu le 6 décembre 1989 à Polytechnique Montréal. Nous n'oublierons jamais que 14 personnes, dont l'avenir s'annonçait prometteur, ont alors perdu la vie seulement parce qu'elles étaient des femmes.

Pour elles, pour toutes les femmes et les filles, pour nos communautés, nous nous devons d'agir concrètement afin de bâtir un avenir exempt de violence. Nous avons cette responsabilité individuelle et collective de changer les choses, de refuser et de briser le silence pour ainsi faire partie de la solution.

Même si d'importants efforts de sensibilisation, de prévention et d'intervention pour contrer les violences de genres sont en place aux quatre coins du pays, nous constatons malheureusement que la pandémie a exacerbé la détresse des victimes et augmenté leur nombre. C'est signe qu'ensemble, nous avons encore beaucoup à faire.

En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, unissons-nous pour que de tels actes de haine ne se reproduisent jamais. Concrétisons notre vision d'un monde meilleur pour toutes et tous où la tolérance, la justice et l'égalité prédominent.

Mary Simon

