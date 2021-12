Convocation réussie de la cérémonie de signature de l'accord de coopération stratégique Chine-UE entre la SNPA et le MIIT-CIETC





Cérémonie d'ouverture du « Bureau de coopération Chine-UE en matière de neutralité carbone (CECCO) »

Le lancement du « Défi Chine-Finlande : Solutions numériques globales pour des villes durables »

PÉKIN, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans l'après-midi du 3 décembre 2021, le centre d'affaires international de l'Association de promotion sino-nordique pour le développement durable vert (SNPA) et le Centre de coopération économique et technologique internationale du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT-CIETC) ont signé un accord de coopération stratégique. Dans le même temps, le bureau de projet du Bureau de coopération Chine-UE pour la neutralité carbone (CECCO) a été inauguré. Et le premier grand événement « Défi Chine-Finlande : Solutions numériques globales pour des villes durables » a été organisé à Pékin. M. Yang Zijian, vice-président de la China Green Sustainable Development Association (CGSDA), et Mme Zheng Hong, directrice générale du MIIT-CIETC, ont assisté à la cérémonie de signature et d'inauguration et ont prononcé des discours. Des agences gouvernementales, des organisations sociales et des entreprises de Chine et d'Europe, notamment la SNPA, le MIIT-CIETC, l'ambassade de Chine en Finlande, Helsinki Partners, l'association finlandaise des ingénieurs civils (RIL) et l'association finlandaise des propriétaires de maisons (Omakotilitto) ont assisté au lancement du Défi.

La SNPA est une organisation de coopération internationale multilatérale à but non lucratif, créée conjointement par la Chine et des institutions nordiques, dont la mission est de promouvoir le développement durable et la coopération neutre en carbone entre la Chine et l'Union européenne. Le centre d'affaires international de la SNPA a été créé pour construire un écosystème d'innovation neutre en carbone et de développement durable Chine-UE. Le MIIT-CIETC est une agence professionnelle de coopération internationale et de promotion du commerce industriel dans le domaine de l'industrie et des technologies de l'information en Chine. Le SNPA International Business Hub et le MIIT-CIETC ont lancé conjointement le projet d'innovation de coopération Chine-UE en matière de neutralité carbone (initiative SNPARK) afin de promouvoir de manière pragmatique la coopération Chine-UE. Le projet se concentre sur l'industrie, la construction, l'énergie, les transports, la gouvernance urbaine, l'économie verte, les services publics et l'environnement écologique. Les scénarios d'application comprennent les grappes de villes, les villes, les régions et les industries. Le « Bureau de coopération Chine-UE pour la neutralité carbone (CECCO) » a été créé conjointement pour promouvoir l'objectif de neutralité carbone par la construction conjointe d'un soutien financier et la mise en place de plateformes internationales.

Le développement urbain durable est un domaine clé du projet de coopération Chine-UE pour la neutralité carbone (initiative SNPARK). Le « Défi Chine-Finlande : Solutions numériques globales pour des villes durables » est organisé conjointement par la SNPA et Helsinki Partners. L'événement a reçu un grand soutien de l'ambassade de Chine en Finlande, du MIIT-CIETC et du Bureau de coopération Chine-Europe pour la neutralité carbone. L'Association finlandaise des ingénieurs civils et l'Association finlandaise des propriétaires de maisons ont participé en tant que partenaires spéciaux. Les quatre défis prennent la neutralité carbone et le développement durable des villes clés en Chine et en Finlande comme scénario d'application, et comporte 4 défis : « Renouvellement urbain des anciens parcs industriels », « Plateforme numérique d'EDD pour les jeunes », « Services à domicile pour les personnes âgées » et « Conception visuelle virtuelle et développement de l'environnement des bâtiments ». Les défis sont ouverts aux solutions des universités, des institutions de recherche et des entreprises du monde entier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 décembre 2021, et les propositions gagnantes seront annoncées le 14 janvier 2022. Les propositions gagnantes se verront offrir des possibilités de pilotage pour les projets de coopération Chine-UE en matière de neutralité carbone.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1702020/image_5003946_40755611.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1702021/image_5003946_40755718.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 12:31 et diffusé par :