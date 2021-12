WestJet réalise les rêves de voyage de ses invités





Les Canadiens sont surpris par les retrouvailles significatives et émouvantes organisées par Miracle de Noël WestJet

CALGARY, AB, le 6 déc. 2021 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui sa 10e vidéo des Fêtes, Miracle de Noël WestJet : Un rêve qui devient réalité. Cette année, le thème met l'accent sur les moments de célébration émouvants qui ont manqué aux invités l'an dernier en raison de la pandémie.

« La pandémie a empêché tout le monde de voir la famille et les amis pendant beaucoup trop longtemps. Ces moments de célébration avec nos invités nous ont vraiment manqué, a déclaré Richard Bartrem, vice-président de WestJet, Marque, Communications et Investissement communautaire. En écoutant les souhaits des Canadiens, nous savions que nous pouvions faire quelque chose de significatif étant donné l'importance des voyages pour les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Pendant deux semaines, sous la couverture d'une équipe de tournage d'un film documentaire, WestJet a interviewé des Canadiens à Toronto, à Calgary et à Vancouver pour leur demander comment la pandémie avait touché leurs traditions de Noël et ce qu'ils souhaitaient le plus pour la période des Fêtes.

Les réponses allaient de surprise en surprise : des billets aller-retour, des forfaits vacances tout compris, des retrouvailles mère-fille quelque part dans le monde.

« Des Canadiens qui ne se doutaient de rien ont spontanément fait état de nombreux moments qui leur avaient manqué, depuis les vols pour aller passer les Fêtes chez eux jusqu'aux réunions de famille et aux vacances prévues qui ont été reportées, a poursuivi M. Bartrem. Nous espérons sincèrement que le Miracle de Noël de cette année apportera la joie et les contacts personnels que nous souhaitons tous le plus. À l'heure où le ciel s'ouvre à nouveau, nous avons hâte de faire ce que nous faisons si bien depuis 25 ans : mettre nos invités en contact avec leurs proches. »

Du contenu supplémentaire sur le Miracle de Noël, notamment une surprise du Miracle de Noël WestJet pour le partenaire WestJet tient aux enfants, Fais-Un-Voeu, sera disponible au cours des prochains jours.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

