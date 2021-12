Déclaration du premier ministre à l'occasion du 100e anniversaire de l'élection de la première députée fédérale





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 100e anniversaire de l'élection de la première députée fédérale :

« Il y a cent ans aujourd'hui, Agnes Macphail est devenue la première femme élue à la Chambre des communes lors de la première élection fédérale à laquelle certaines femmes avaient le droit de voter et de se porter candidates. Cette élection aidera à paver la voie pour les générations futures de femmes qui aspirent à entrer en politique, à représenter leurs concitoyens et à agir de façon positive sur la vie des Canadiens.

« À la Chambre des communes, elle a défendu les intérêts de la classe ouvrière et de ses électeurs ruraux. Elle était une pionnière qui a contribué à faire progresser l'égalité des sexes au Canada. Féministe autoproclamée, elle parlait publiquement du rôle des femmes en politique, encourageait d'autres femmes à choisir la vie publique, faisait pression en faveur d'un salaire égal pour un travail égal et appuyait le mouvement pour le droit de vote des femmes à l'échelle du pays. Bien que Mme Macphail ait défendu certains points de vue auxquels nous n'adhérerions pas aujourd'hui, elle n'a cessé de se heurter à l'opposition de ses collègues parlementaires simplement parce qu'elle était une femme. Mme Macphail a siégé à la Chambre des communes jusqu'en 1940. Elle a ainsi contribué de façon importante à la diversité du Parlement canadien.

« Depuis l'élection de Mme Macphail, le Canada a réalisé d'importants progrès quant à la représentation des femmes sur la scène politique. En 1988, Ethel Blondin-Andrew devenait la première femme autochtone élue à la Chambre des communes. Cinq ans plus tard, Jean Augustine faisait son entrée au Parlement en tant que première Canadienne noire élue députée. Cette même année, Kim Campbell est devenue la première femme à occuper le poste de premier ministre du Canada. En 2021, cent ans après l'élection de la première députée fédérale, les Canadiens ont élu plus de cent femmes au Parlement, soit le nombre le plus élevé de femmes à siéger à la Chambre des communes. Ces femmes représentent à Ottawa des communautés de divers horizons et origines ethniques de partout au pays, et bon nombre d'entre elles font partie d'un Conseil des ministres fédéral paritaire.

« Ensemble, nous avons réalisé des progrès au cours des cent dernières années en ce qui concerne la participation des femmes et des filles au milieu de travail et à la vie publique, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour bâtir un Canada plus égal et plus juste pour tous. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler fort pour éliminer les obstacles auxquels les femmes et les filles font face, notamment en agissant pour promouvoir et augmenter la participation des femmes sur le marché du travail, réduire l'écart salarial entre les sexes et lutter contre la violence fondée sur le sexe. Nous continuerons de réaliser des progrès à ces égards et de veiller à ce que tout le monde bénéficie de chances égales de réussite.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage à Agnes Macphail et à toutes ces femmes qui, au cours de notre histoire, se sont portées volontaires pour servir leurs communautés. Leur dévouement envers l'avancement de l'égalité des sexes, leurs efforts pour éliminer les obstacles, leur lutte pour l'égalité des droits et leur courage pour accéder à une démocratie plus égale et plus juste ont permis de bâtir un pays meilleur pour tous. »

