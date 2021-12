VISEO Se Porte Acquereur De Pm Pour Devenir Le Leader De L'integration Des Solutions SAP En France





Le groupe VISEO, acteur international de la transformation digitale, annonce avoir finalisé l'acquisition de Progress Management (PM), le spécialiste français des projets de transformation fondés sur les solutions SAP dans les secteurs du retail et de l'agroalimentaire.

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- VISEO et PM sont depuis plus de vingt ans des partenaires de référence de l'écosystème SAP, le premier acteur mondial du marché des logiciels d'application d'entreprise. Ce rattachement fait naître le nouveau leader de l'intégration des solutions SAP en France. Confiant dans le maintien de la position incontournable de l'éditeur dans le futur et confronté à une forte augmentation des besoins d'expertise SAP émanant des clients actuels et de prospects, le nouvel ensemble jouera un rôle déterminant dans la valorisation des technologies SAP dans la stratégie digitale de ses clients.

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la stratégie de VISEO d'accompagner les évolutions portées par l'éditeur : « Notre rapprochement avec les équipes PM est pour nous un catalyseur de deux mouvements stratégiques que nous avons enclenchés, déclare Eric Perrier, Co-fondateur et CEO de VISEO. D'une part la verticalisation sectorielle de notre approche technologique pour coller avec le développement par SAP de solutions dédiées à chaque industrie et d'autre part le virage vers le Cloud qui va profondément bouleverser l'écosystème SAP pour les deux décennies à venir ».

Pour Vincent Raucaz, Co-Associé et Président de PM, cette opération doit avant tout constituer une nouvelle étape permettant à toutes les équipes PM hautement qualifiées d'exprimer pleinement leur potentiel dans une organisation en fort développement : « Grâce à l'engagement de nos équipes depuis plus de 25 ans, au professionnalisme de toutes et tous, le marché nous reconnait comme acteur de référence dans les secteurs de la distribution et de l'agroalimentaire. Nous sommes aujourd'hui enthousiastes à l'idée de passer à un autre stade de développement pour permettre à nos 130 collaborateurs de relever de nouveaux défis et de s'épanouir au sein d'un groupe valorisant à la fois l'esprit entrepreneurial et l'excellence technologique. C'est également un projet stratégique pour élargir notre offre et continuer à répondre efficacement aux besoins de nos clients ».

Avec cette acquisition VISEO se place comme l'acteur de référence de l'intégration SAP en France et marque son ambition de le devenir dans la quinzaine de pays dans lesquels le groupe est implanté. Avec désormais plus de 100 M? de chiffres d'affaires réalisé sur les activités SAP dans le monde, VISEO va continuer à porter des projets toujours plus ambitieux pour délivrer à ses clients, toute la puissance des plateformes SAP.

A propos de VISEO

VISEO est une ESN, Entreprise de services du numérique, qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d'innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d'acteurs qui changent les règles du jeu.

Avec plus de 2200 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance. www.viseo.com

A propos de Progress Management

Progress Management (PM) est une société de conseil et d'intégration qui a pour mission d'aider ses clients à mener à bien leur projet de transformation et d'optimisation de leur organisation à l'aide des solutions de SAP. Ce positionnement réconciliant la maitrise technologique, l'expertise sectorielle et métier ainsi qu'une vision conseil a permis à PM de devenir un acteur de référence au sein de l'écosystème SAP, en particulier dans les secteurs de l'Agroalimentaire, de la Grande Distribution et des Services aux professionnels. PM déploie son expertise en France et à l'international à travers ses 130 consultants répartis entre Paris, Lyon et Singapour. www.progressmanagement.com

