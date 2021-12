MNP, cabinet national de services professionnels, élargit ses services d'évaluation dans le domaine des soins de santé





MNP et Babin Consultants fusionnent au profit des professionnels en soins de santé de la province de Québec

CALGARY, AB, le 6 déc. 2021 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec Babin Consultants, de Québec, avec prise d'effet le 1er janvier 2022.

Babin Consultants est dirigé par la Dre Ariane Babin, présidente et fondatrice. Créé en 2017, Babin Consultants compte une équipe de quatre professionnels, y compris la Dre Babin et deux experts en évaluation d'entreprises, qui fournissent une vaste gamme de services d'évaluation aux professionnels, principalement à des cabinets dentaires et d'autres cabinets de soins de santé. Fait exceptionnel, la Dre Babin est la seule dentiste au Canada à posséder le titre d'experte en évaluation d'entreprises (EEE).

MNP s'est doté d'une solide présence à Montreal depuis son entrée sur ce marché en 2011, et a récemment étendue sa présence partout au Québec en mars 2021 à la suite de l'acquisition de plusieurs bureaux de Deloitte. Aujourd'hui, MNP compte 21 bureaux, plus de 113 associés et 900 employés dans la province. Jonathan Banford, associé directeur régional de MNP pour les services-conseils au Québec, affirme que la fusion montre bien l'engagement continu de MNP à investir dans la région.

« La conjoncture sans précédent et changeante que l'on connaît aujourd'hui a une incidence sur les entreprises et la manière dont elles mènent leurs activités, précise M. Banford. Nous étions à l'affût d'occasions pour poursuivre notre croissance rapide au Québec, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous unissons nos forces à celles du Dre Babin et son équipe pour aider les entreprises de la région à prospérer dans ce contexte d'incertitude. »

Ariane Babin, fondatrice et présidente de Babin Consultants, soutient que la fusion renforce la capacité de son équipe à proposer un éventail complet de services professionnels à sa clientèle. « Nous sommes particulièrement ravis de l'intérêt que MNP porte aux professionnels des soins de santé, un créneau que nous connaissons bien et dans lequel nous nous illustrons par notre savoir-faire, affirme la Dre Babin. MNP vient compléter et bonifier notre offre de services pour les cabinets de soins de santé et nous procure davantage de ressources qui, nous en sommes convaincus, permettront de fournir encore plus de valeur à nos clients au Québec. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance pointue des principaux secteurs et domaines d'affaires. Outre ses services de fiscalité et de comptabilité, MNP propose également un large éventail de services de consultation et de services-conseils, ce qui comprend un groupe de transformation numérique en pleine croissance pour accompagner les clients dans ce domaine.

Dans son ascension pour devenir le plus important cabinet du Canada à servir le marché intermédiaire, MNP a toujours mis de l'avant sa culture entrepreneuriale et cherché à unir ses forces avec des cabinets et des professionnels animés du même esprit et en mesure de l'aider à donner suite à ses plans stratégiques pour poursuivre sa croissance.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion », ajoute Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. La Dre Babin et son équipe se distinguent par leurs compétences uniques sur le marché, à savoir une expertise reconnue tant en évaluation que dans le domaine des soins de santé. Nous sommes ravis d'accueillir chez MNP un cabinet de la trempe de Babin Consultants, qui partage nos valeurs et notre volonté de placer le client au centre de tout ce que nous faisons. »

La Dre Babin soutient que la culture d'entreprise de MNP a été l'un des principaux facteurs qui a mené à la décision de se joindre au cabinet.

« Malgré sa stature de grand cabinet national, MNP est reconnu partout au Canada pour sa proximité et son engagement à s'investir dans les marchés qu'il sert et où il travaille, a renchéri la Dre Babin. Pour mon équipe et moi-même, il ne fait aucun doute que cet élément était essentiel. Lorsque vous prenez une décision aussi importante, il faut choisir le bon partenaire. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

La fusion survient à un moment où MNP et Babin Consultants observent tous les deux une hausse de la demande pour leurs services chez les clients et au sein du marché.

« Depuis la pandémie, nous assistons à une montée en flèche des fusions et acquisitions. Ce phénomène a mené à une hausse de la demande pour des services d'évaluation chez les entreprises et les cabinets de soins de santé, a ajouté M. Banford. Cette fusion est gagnante pour nos cabinets respectifs et le marché du Québec. Nous sommes ravis d'accueillir la Dre Babin et son équipe de professionnels chez MNP. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Cabinet de services professionnels de premier plan au Canada, MNP est fier de répondre aux besoins de ses clients dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Par l'intermédiaire de mandats dirigés par les associés eux-mêmes, le cabinet mise sur la coopération et l'efficacité et propose des stratégies adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises afin de les aider à connaître du succès, au pays comme à l'étranger. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca.

SOURCE MNP LLP

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :