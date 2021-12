Cibdol lance une formule révolutionnaire d'Huile au CBD





SINT-OEDENRODE, Pays-Bas, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Cibdol, une entreprise de pointe en matière de CBD et de bienêtre, lance sa gamme exclusive d'Huile au CBD 2.0 le 7/12/2021. La formule améliorée exploite la synergie de plusieurs extraits de chanvre pour fonct ionner de concert avec le CBD. Premier produit de ce type en Europe, quelques gouttes d'Huile au CBD 2.0 suffisent pour faire front aux défis mentaux et physiques de la vie moderne.

Chaque jour, de plus en plus de personnes se tournent vers le CBD pour les aider à gérer des problèmes liés à l'humeur, l'appétit, le sommeil et la douleur. Cependant, les huiles au CBD conventionnelles ne peuvent pas tout faire. L'Huile au CBD 2.0 de Cibdol utilise des quantités substantielles de différents extraits trouvés dans le chanvre pour exercer une plus grande influence sur l'esprit et le corps. Le résultat est une expérience profonde du bien-être qui va au-delà de la norme actuelle de l'industrie.

Samira Ramsahai, PDG de Cibdol, explique pourquoi la formule améliorée de l'huile au CBD promet de transmettre tout le potentiel du chanvre aux consommateurs :

« En tant que précurseurs de cette industrie, nous voulons maximiser l'impact favorable du chanvre sur la santé humaine. En utilisant les dernières études scientifiques comme référence, notre formule améliorée accroît considérablement les niveaux des composés moins présents pour créer une expérience plus puissante.

Les recherches suggèrent que non seulement ces éléments fonctionnent mieux ensemble, mais que chacun exerce une influence unique sur les récepteurs et les systèmes répartis dans tout le corps. Plus le rapport entre les petits composés et le CBD est élevé, plus les chances d'aider à résoudre des problèmes de santé spécifiques augmentent. Sur la base des dernières recherches, l'Huile au CBD 2.0 est la prochaine étape logique dans les produits de bien-être ».

Quelques gouttes d'Huile au CBD 2.0, prises sur ou sous la langue, suffisent pour constater l'amélioration de l'expérience. Par rapport aux huiles au CBD classiques à spectre complet, la gamme 2.0 de Cibdol offre plusieurs avantages significatifs :

Des niveaux plus élevés de composés essentiels (CBG, CBC, CBN, CBDa) aux côtés d'un CBD de haute pureté

Un effet considérablement amélioré pour une expérience corporelle complète

Une influence plus large pour aider à résoudre des problèmes de santé spécifiques

Pour explorer la gamme complète d'huiles au CBD améliorées et en savoir plus sur leurs avantages, visitez www.cibdol.fr dès aujourd'hui.

