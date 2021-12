/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Nouvelles mesures gouvernementales pour prévenir la violence liée aux armes à feu et la criminalité/





MONTRÉAL, le 4 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en compagnie de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, et du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, convient les représentants des médias à une conférence de presse concernant la mise en place de nouvelles mesures pour prévenir la violence liée aux armes à feu et la criminalité. Pour l'occasion, ils seront accompagnés et de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, et du directeur du Service de police de la Ville de Montréal, M. Sylvain Caron.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le 5 décembre, à : relations.medias@msp.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse en présentiel. Cette confirmation de même que le lieu où se tiendra l'événement seront envoyés vers 9 h le 5 décembre. Veuillez noter qu'un seul représentant par média pourra y participer.



AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 5 décembre 2021



Heure : 11 h



Lieu : Montréal (Québec)

Précisons que le passeport vaccinal est exigé pour l'événement . Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

