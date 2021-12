Les ministres de l'Agriculture du gouvernement fédéral et de la Colombie-Britannique tiennent une table ronde avec des représentants du secteur agricole et agroalimentaire provincial





OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, et Lana Popham, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique, ont organisé une table ronde virtuelle avec des représentants du secteur agricole de la Colombie-Britannique hier pour s'informer de leurs préoccupations à la suite des inondations et des glissements de terrain dévastateurs, et pour discuter de l'aide immédiate et à long terme dont le secteur agricole et agroalimentaire de la Colombie-Britannique a besoin.

Des événements météorologiques extrêmes dans la province ont plongé les producteurs agricoles et leur famille dans des circonstances extrêmement difficiles alors qu'ils font face à la perte d'entreprises, de maisons, de bétail, de cultures et de moyens de subsistance. Un ordre d'évacuation frappe actuellement plus de 800 fermes en Colombie-Britannique; les ministres ont reconnu le courage et la persévérance des producteurs et ont affirmé qu'elles travaillent ensemble pour s'assurer que les producteurs disposent des ressources nécessaires pour préserver leur santé mentale et reconstruire leur exploitation.

Ces événements témoignent des changements climatiques. Alors que le Canada s'efforce d'atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, il travaillera également avec le secteur pour s'assurer que celui-ci est mieux préparé et plus résilient lorsque ce type d'événements se produit.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont récemment annoncé la création d'un comité des ministres fédérale et provinciale qui travailleront ensemble et avec les dirigeants autochtones pour orienter le soutien immédiat et continu aux familles, aux entreprises, aux agriculteurs et aux collectivités de la Colombie-Britannique touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Le comité collaborera également aux efforts de rétablissement et de reconstruction, notamment en offrant un soutien aux secteurs qui ont été les plus durement touchés par la crise.

Les gouvernements fédéral et provincial prennent des mesures concrètes d'intervention en répondant notamment à la récente demande provinciale pour le lancement d'une évaluation conjointe au titre d'Agri-relance, qui prévoit un financement fédéral et provincial pour aider les producteurs à se remettre des catastrophes naturelles.

Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux travaillent dans l'urgence et sans relâche pour terminer l'évaluation conjointe et aider les producteurs à assumer leurs coûts extraordinaires. Des activités de sensibilisation sont déjà en cours auprès de certains groupes de producteurs provinciaux afin de déterminer ces coûts et la valeur des biens à remplacer. Les programmes d'Agri-relance seront lancés dès que les évaluations et la conception des programmes seront terminées.

La ministre Bibeau a également souligné le travail accompli par le personnel des Forces armées canadiennes, qui est sur le terrain depuis la mi-novembre pour aider les agriculteurs à sauver le bétail, pour acheminer la nourriture dans les collectivités isolées, pour réparer les infrastructures essentielles et pour faciliter le transport au sein de la chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement du Canada continuera de suivre la situation et de travailler avec la province et l'industrie en vue d'atténuer les répercussions sur la sécurité alimentaire, les chaînes d'approvisionnement alimentaire locales, le bien-être des animaux et les activités connexes des producteurs.

Citations

« Voir les familles d'agriculteurs, leurs communautés et les forces d'intervention d'urgence se serrer les coudes pendant cette crise est une source d'inspiration. Cette crise a mis à mal les moyens de subsistance et la santé mentale de nombreux agriculteurs, et ils doivent savoir que nous sommes là pour eux. Notre gouvernement continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les agriculteurs et le gouvernement de la Colombie-Britannique à relever les défis écrasants auxquels ils sont confrontés. La réunion d'hier avec les dirigeants agricoles de la Colombie-Britannique a été une occasion importante pour la ministre Popham et moi-même d'entendre de vive voix ce que nous pouvons faire ensemble pour résoudre la situation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada continuera d'aider les efforts de secours dans la province de la Colombie-Britannique. Les réparations après des inondations exigent des travaux à long terme, mais nous nous engageons à offrir l'aide nécessaire pendant cette période difficile. Mes pensées accompagnent les producteurs agricoles et tous ceux et celles du secteur qui ont été touchés par ces conditions météorologiques extrêmes. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité civile

« Nos gouvernements se sont engagés à travailler ensemble et à écouter attentivement les agriculteurs et les producteurs afin de leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour se remettre sur pied et relancer la production de leurs exploitations. Pour ce faire, nous élaborons un programme Agri-relance qui sera offert dans les semaines à venir et dont l'objectif principal est d'aider les producteurs durant les phases d'évaluation, de rétablissement et de reconstruction, afin que nous puissions les remettre au travail et qu'ils puissent recommencer à produire les aliments sur lesquels les Britanno-Colombiens comptent. »

- L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

Durant une crise comme celle-ci, la santé mentale des producteurs qui font face à un stress et à une incertitude quant à leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille peut se détériorer. Le gouvernement du Canada s'engage à accroître l'accès à des services de santé mentale de grande qualité pour tous les Canadiens. Des services de soutien sont offerts par diverses ressources, par exemple :

s'engage à accroître l'accès à des services de santé mentale de grande qualité pour tous les Canadiens. Des services de soutien sont offerts par diverses ressources, par exemple : L'initiative Cultiver la résilience de Financement agricole Canada , qui fait mieux connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale ainsi que les ressources offertes.

, qui fait mieux connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale ainsi que les ressources offertes.

La fondation Do More Ag, un organisme à but non lucratif axé sur la santé mentale en agriculture au Canada .

.

Espace Mieux-être Canada , un portail en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances qui offre gratuitement des ressources, de l'information et du soutien.

, un portail en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances qui offre gratuitement des ressources, de l'information et du soutien. Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qui échappent à leur contrôle.

Agri-relance est un cadre fédéral-provincial-territorial d'aide en cas de catastrophe qui fonctionne de concert avec les programmes de base de GRE pour aider les producteurs à reprendre leurs activités après une catastrophe et à éponger les coûts extraordinaires qui en découlent.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 11:43 et diffusé par :