Hydro Ottawa fait un don de 25 000 $ à l'appui de la Banque d'alimentation d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre de la collecte d'aliments pour les Fêtes de 2021 organisée par CTV, Hydro Ottawa a fait un don de 25 000 $ à l'appui de la Banque d'alimentation d'Ottawa.

En plus de fournir une aide alimentaire d'urgence lorsque les gens en ont le plus besoin, la Banque d'alimentation d'Ottawa apporte de l'espoir en s'efforçant d'améliorer l'accès à des aliments sains, de renforcer la capacité du réseau de banques alimentaires, de favoriser l'innovation sociale dans le domaine et de participer aux efforts de sensibilisation déployés pour mettre fin à l'insécurité alimentaire.

En tant qu'entreprise bien ancrée dans notre ville, Hydro Ottawa se fait un devoir de redonner à la collectivité et d'investir dans des organismes locaux qui viennent en aide aux résidents les plus vulnérables.

Hydro Ottawa s'est engagée à être une entreprise qui « redonne à la collectivité » tout au long de l'année. Or, cet engagement de longue date a pris un nouveau sens par suite des difficultés exceptionnelles occasionnées par la COVID-19. Il continue de faire partie intégrante de nos activités de sensibilisation dans la collectivité, en particulier au cours de la période des Fêtes qui approche.

Depuis 2001, nos campagnes de collecte de dons ont permis de recueillir plus de 2,8 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux grâce aux dons des employés, égalés par la contribution de l'entreprise.





Durant la pandémie de COVID-19, Hydro Ottawa a continué d'appuyer la collectivité qu'elle dessert en fournissant un approvisionnement en électricité sûr et fiable aux organisations qui assurent des services essentiels, comme les hôpitaux, ainsi qu'aux entreprises et aux ménages. Au fil de l'évolution de la situation, les besoins ont continué d'augmenter. D'ailleurs, l'engagement d'Hydro Ottawa ne se limite plus simplement à l'énergie électrique. Depuis 2020, nous apportons un soutien sous forme de commandites et de dons qui ciblent principalement les personnes à faible revenu, les femmes, les jeunes et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En mars 2020, lorsqu'il y avait une pénurie d'équipement de protection individuelle, Hydro Ottawa a fait don de 12 000 masques pour les travailleurs de la santé dévoués de l'Hôpital d' Ottawa .

Afin d'apporter un appui supplémentaire à Centraide de l'est de l' Ontario , l'entreprise a affecté un montant de 50 000 $ à ses nouveaux programmes de santé mentale dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Nous avons aussi appuyé la campagne Orange du Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN), qui braquait les projecteurs sur la violence faite aux femmes pendant 16 jours, en prenant en charge le coût de l'illumination de l'Édifice historique de l'hôtel de ville.



Au début de 2021, Hydro Ottawa a fait un don de 30 000 $ au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l' Ontario (CHEO) pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Le CHEO est l'un des plus importants établissements qui offrent des services de santé mentale pour les jeunes et leur famille. Les fonds proviennent des économies réalisées par l'entreprise grâce aux efforts soutenus qu'elle a déployés pour inciter les clients à s'inscrire à la facturation en ligne.





Nous collaborons constamment avec la Ville d' Ottawa et les organismes locaux pour offrir de l'aide et apporter notre contribution dès que nous le pouvons et de toutes les façons possibles.

« Comme le prix des aliments ne cesse d'augmenter, de nombreuses familles d'Ottawa ont de plus en plus besoin d'aliments sains et accessibles. Fort heureusement, la Banque d'alimentation d'Ottawa continue d'offrir ses programmes d'aide alimentaire d'urgence sur tout le territoire de la ville. En faisant un don à cet organisme par l'entremise de la collecte d'aliments pour les Fêtes, nous multiplions notre don, car chaque dollar versé permettra de distribuer au sein de la collectivité des aliments d'une valeur de cinq dollars, si bien qu'un plus grand nombre de familles recevront des repas nourrissants. »

-Bryce Conrad, président et chef de la direction, Hydro Ottawa

« Nous sommes reconnaissants du leadership et de la bienveillance dont fait preuve Hydro Ottawa. Nous remercions l'entreprise pour son soutien exceptionnel et sa générosité de longue date envers la Banque d'alimentation d'Ottawa. Un don comme celui d'Hydro Ottawa nous aide à acheter une quantité impressionnante d'aliments frais et nutritifs pour nos voisins qui font appel aux banques alimentaires dans leur collectivité. »

-Rachael Wilson, présidente-directrice générale, Banque d'alimentation d'Ottawa

