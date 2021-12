Le Groupe TD présente ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021





Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec les résultats financiers consolidés non audités du quatrième trimestre de 2021 de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2021, présentés dans le présent communiqué de presse sur les résultats, et les états financiers consolidés audités de 2021, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessibles sur le site Web de la TD à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/ . La présente analyse est datée du 1er décembre 2021. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque, y compris le rapport de gestion de 2021 de la Banque, sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com , de même que sur le site SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com , et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers).



Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque des mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans la section « Notre rendement » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE en regard du quatrième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,04 $, par rapport à 2,80 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,09 $, par rapport à 1,60 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 3 781 millions de dollars, comparativement à 5 143 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 866 millions de dollars, comparativement à 2 970 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR L'EXERCICE en regard de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 7,72 $, par rapport à 6,43 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 7,91 $, par rapport à 5,36 $ .

Le résultat net comme présenté a atteint 14 298 millions de dollars, comparativement à 11 895 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 14 649 millions de dollars, comparativement à 9 968 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le quatrième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement d'immobilisations incorporelles de 74 millions de dollars (65 millions de dollars après impôt ou 4 cents par action), comparativement à 61 millions de dollars (53 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab de 22 millions de dollars (20 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action).

TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2021. Le résultat net comme présenté a atteint 3,8 milliards de dollars, en baisse de 26 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant principalement un profit net à la vente de la participation de la Banque dans TD Ameritrade. Le résultat rajusté s'est élevé à 3,9 milliards de dollars, en hausse de 30 %.

« En 2021, nous avons démontré la valeur de notre modèle d'affaires diversifié, en affichant une croissance continue et un rendement pour les actionnaires tout en aidant des millions de ménages et d'entreprises à traverser une deuxième année de perturbations et d'incertitudes liées à la COVID-19, a affirmé M. Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Des investissements axés sur l'avenir dans de nouvelles capacités et l'innovation ont permis d'augmenter les volumes de prêts et de dépôts dans nos secteurs Services de détail, d'accroître les produits dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance, et d'obtenir de solides résultats dans notre secteur Services bancaires de gros au quatrième trimestre de 2021. Nous avons terminé l'exercice en position de force, avec une clientèle croissante dans des activités hautement concurrentielles et diversifiées et une solide situation de fonds propres, ce qui nous a permis de hausser notre dividende et nous a fourni une base solide sur laquelle nous pourrons continuer à développer nos activités en 2022. »

La Banque a annoncé une hausse du dividende de 10 cents par action ordinaire pour le trimestre clos le 31 janvier 2022, soit une hausse de 13 %.

Le secteur Services de détail au Canada a pris de l'essor en ce qui a trait aux volumes de prêts et de dépôts et aux actifs de gestion de patrimoine.

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada a atteint 2 137 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui est attribuable à une hausse des produits et à une baisse des provisions pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une augmentation des charges autres que d'intérêts. Les produits ont augmenté de 8 %, reflétant la forte croissance des autres produits dans tous les secteurs d'activité, ainsi que la vigueur des prêts commerciaux, des ventes par cartes de crédit et des montages de prêts hypothécaires. Les charges ont augmenté de 8 % en raison des dépenses visant à soutenir la croissance des activités, incluant la hausse des dépenses liées à la rémunération variable, notamment dans le secteur Gestion de patrimoine, et aux investissements en technologie. La provision pour pertes sur créances a diminué de 198 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflet de la baisse des provisions pour pertes sur créances relatives aux actifs dépréciés et aux actifs productifs, y compris une reprise de provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour l'exercice considéré.

Le secteur Services de détail au Canada a terminé l'année en force, enregistrant des volumes records dans presque toutes les activités, soutenus par des investissements accélérés dans les produits et services visant à aider les clients à être plus confiants dans leurs décisions financières. Les Services bancaires personnels ont accru leur avance en matière de dépôts et ont mis en place des ressources et outils additionnels pour pouvoir mieux conseiller les clients à la recherche d'options de refinancement de leurs prêts hypothécaires et de protection contre les créanciers. Gestion de patrimoine TD a enregistré une croissance record de l'actif net et des ventes nettes de fonds communs de placement et a continué à améliorer ses capacités de placement direct, en ajoutant des fonctionnalités à l'application AppuiObjectifs TD et en lançant l'indice de Placements directs TD, qui donne un aperçu inédit des tendances du marché.

Résultats records du secteur Services de détail aux États-Unis soutenus par la solide performance du crédit et la reprise soutenue de la consommation

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 1 374 millions de dollars (1 092 millions de dollars américains), en hausse de 58 % par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La participation de la Banque dans The Charles Schwab Corporation (Schwab) a contribué au résultat à hauteur de 246 millions de dollars (195 millions de dollars américains), comparativement à la contribution de 339 millions de dollars (255 millions de dollars américains) de TD Ameritrade il y a un an.

Le secteur Services de détail aux États-Unis, qui ne tient pas compte de la participation de la Banque dans Schwab, a présenté un résultat net de 1 128 millions de dollars (897 millions de dollars américains), en hausse de 112 % (123 % en dollars américains) par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflet surtout d'une baisse de la provision pour pertes sur créances et d'une hausse des produits. Les produits ont augmenté de 2 % (8 % en dollars américains), ce qui reflète la croissance des prêts à la consommation et l'amortissement accéléré des frais, le secteur Services de détail aux États-Unis ayant aidé des petites entreprises à obtenir une exonération pour environ 36 500 prêts (3,2 milliards de dollars américains) aux termes du programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ou PPP). La provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 76 millions de dollars (62 millions de dollars américains), soit une provision inférieure de 648 millions de dollars (495 millions de dollars américains) par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflet de la baisse des provisions relatives aux actifs dépréciés et aux actifs productifs, y compris une reprise de provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour l'exercice considéré. Les charges ont augmenté de 3 % en dollars américains, ce qui témoigne des investissements continus dans les activités du secteur et une rémunération au rendement plus élevée. En dollars canadiens, les charges ont diminué de 3 %, découlant d'une appréciation du dollar canadien.

Le secteur Services de détail aux États-Unis a continué à proposer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience client et répondre au besoin croissant de conseils financiers et de solutions de placement personnalisés. TD BankMD, America's Most Convenient BankMD (« TD AMCB ») a annoncé une collaboration élargie avec Autobooks afin d'ajouter la facturation à la solution TD Business Simple Checking, qui vise à faciliter la création et l'envoi de factures numériques pour les petites et très petites entreprises, et a lancé le premier conseiller-robot de la Banque, TD Automated Investing, et le premier conseiller hybride, TD Automated Investing Plus. Le secteur Services de détail aux États-Unis est fier que TD AMCB se soit classée au premier rang pour la troisième fois au chapitre de la satisfaction des services bancaires aux petites entreprises, selon le sondage 2021 de J.D. Power dans la région du sud, et pour la cinquième année de suite au chapitre des prêts consentis par l'agence américaine Small Business Administration dans son territoire de desserte Maine-Floride. Financement auto TD a également obtenu la note la plus élevée pour la deuxième année de suite dans la catégorie des prêteurs non exclusifs avec crédit de détail, selon le sondage J.D. Power 2021, qui évalue la satisfaction des concessionnaires à l'égard de leur prêteur automobile.

Solide rendement du secteur Services bancaires de gros au quatrième trimestre

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 420 millions de dollars pour le trimestre considéré, en baisse de 14 % par rapport au très solide résultat du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une diminution des produits et une hausse des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une baisse de la provision pour pertes sur créances. Les produits pour le trimestre se sont établis à 1 150 millions de dollars, en baisse de 8 % par rapport aux niveaux élevés de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant essentiellement une baisse des produits liés aux activités de négociation, en partie contrebalancée par une hausse des produits tirés des prêts, des frais de services-conseils et des honoraires de prise ferme de titres de capitaux propres. Pour le trimestre, la provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 77 millions de dollars, comparativement à une reprise de provision de 6 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une reprise de provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs au trimestre considéré.

Le secteur Services bancaires de gros est fier de sa performance record en 2021 alors qu'il a poursuivi l'exécution de sa stratégie visant à instaurer la confiance et à fournir des conseils et des solutions intégrés aux clients dans le but de parvenir à un succès partagé à long terme. Continuant à faire preuve de leadership sur le plan des critères ESG et soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, Valeurs mobilières TD a été le seul courtier canadien parmi les cinq co-chefs de file des premières obligations vertes de NextGenerationEU de l'Union européenne, la plus importante émission d'obligations vertes jamais réalisée dans le monde.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 15,2 %1.

________ 1 Cette mesure a été incluse dans le présent document conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF.

Conclusion

« Nous avons bon espoir que les récents progrès réalisés pour mettre fin aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les gens et l'économie se poursuivront jusqu'en 2022. Pour l'avenir, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire dans nos efforts pour rebâtir nos économies et relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés en tant que société afin de créer un avenir plus durable et plus inclusif pour tous. Nous sommes résolus à mettre notre savoir-faire et nos ressources au service du progrès, a ajouté M. Masrani.

« Je suis fier de nos réalisations en 2021 et des progrès que nous avons accomplis, et ce dont je suis le plus fier, c'est de nos 90 000 collègues dans le monde, qui ont fait preuve d'un engagement et d'une résilience extraordinaires au cours de l'exercice écoulé. Je suis confiant dans l'avenir de la TD parce que j'ai confiance en eux », a conclu M. Masrani.

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs ».

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2021 ») du rapport annuel 2021 de la Banque aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 », aux rubriques « Principales priorités pour 2022 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Principales priorités pour 2022 » pour le secteur Siège social, ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2022 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, les attentes en matière de rendement financier pour la Banque ainsi que les possibles répercussions économiques, financières et autres conséquences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « objectif », « cible » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.

Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, les risques juridiques, de réglementation, de conformité, en matière de conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment les répercussions économiques, financières et autres conséquences de pandémies, y compris la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des cessions, élaborer des plans de fidélisation de la clientèle, élaborer des plans stratégiques, les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les intrusions liées aux données) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modélisation; les activités frauduleuses; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et les autres risques découlant du recours par la Banque à des prestataires de services indépendants; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements, de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité, et le régime de « recapitalisation interne » des banques; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation importants; la capacité de la Banque à recruter, former et maintenir en poste des gens de talent; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition lié à l'abandon du taux interbancaire offert; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; le risque environnemental et social (y compris les changements climatiques); et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2021, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Acquisitions importantes » ou « Événements importants et postérieurs à la date de clôture et acquisitions en cours » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2021 aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 », aux rubriques « Principales priorités pour 2022 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Principales priorités pour 2022 » pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

Avant sa publication, le présent document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Aux ou pour les trois mois

clos les



Aux ou pour les douze mois

clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2021

2021

2020

2021

2020

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

10 941 $

10 712 $

11 844 $

42 693 $

43 646 $ Total des produits - rajusté1

10 941



10 712



10 423



42 693



42 225

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(123)



(37)



917



(224)



7 242

Indemnisations d'assurance et charges connexes

650



836



630



2 707



2 886

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

5 947



5 616



5 709



23 076



21 604

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

5 898



5 576



5 646



22 909



21 338

Résultat net - comme présenté

3 781



3 545



5 143



14 298



11 895

Résultat net - rajusté1

3 866



3 628



2 970



14 649



9 968

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

722,6 $

719,2 $

717,5 $

722,6 $

717,5 $ Total de l'actif

1 728,7



1 703,1



1 715,9



1 728,7



1 715,9

Total des dépôts

1 125,1



1 118,7



1 135,3



1 125,1



1 135,3

Total des capitaux propres

99,8



99,9



95,5



99,8



95,5

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

460,3



465,5



478,9



460,3



478,9

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - comme présenté3

15,7 %

15,3 %

23,3 %

15,5 %

13,6 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - rajusté1

16,1



15,6



13,3



15,9



11,4

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires1

21,3



20,8



31,5



21,2



18,7

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

21,4



20,9



17,9



21,4



15,3

Ratio d'efficience - comme présenté3

54,4



52,4



48,2



54,1



49,5

Ratio d'efficience - rajusté1, 3

53,9



52,0



54,2



53,7



50,5

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et acceptations nets4

(0,07)



(0,02)



0,49



(0,03)



1,00

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

2,04 $

1,92 $

2,80 $

7,73 $

6,43 $

Dilué

2,04



1,92



2,80



7,72



6,43

Dividendes par action

0,79



0,79



0,79



3,16



3,11

Valeur comptable par action3

51,66



51,21



49,49



51,66



49,49

Cours de clôture5

89,84



82,95



58,78



89,84



58,78

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 820,5



1 818,8



1 812,7



1 817,7



1 807,3



Nombre moyen - dilué

1 823,2



1 821,8



1 813,9



1 820,2



1 808,8



Fin de période

1 822,0



1 820,0



1 815,6



1 822,0



1 815,6

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

163,7 $

151,0 $

106,7 $

163,7 $

106,7 $ Rendement de l'action3

3,7 %

3,7 %

5,1 %

3,9 %

4,8 % Ratio de versement de dividendes3

38,7



41,2



28,2



40,9



48,3

Ratio cours/bénéfice3

11,6



9,8



9,2



11,6



9,2

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

58,9



44,4



(17,9)



58,9



(17,9)

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)1, 3



























Résultat par action































De base

2,09 $

1,96 $

1,60 $

7,92 $

5,37 $

Dilué

2,09



1,96



1,60



7,91



5,36

Ratio de versement de dividendes

37,8 %

40,2 %

49,2 %

39,9 %

57,9 % Ratio cours/bénéfice

11,3



11,2



11,0



11,3



11,0

Ratios des fonds propres2





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme

d'actions ordinaires

15,2 %

14,5 %

13,1 %

15,2 %

13,1 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,5



15,9



14,4



16,5



14,4

Ratio du total des fonds propres

19,1



18,5



16,7



19,1



16,7

Ratio de levier

4,8



4,8



4,5



4,8



4,5



1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices sur les normes de fonds propres et les exigences de levier du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion de 2021. 3 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2021, qui est intégré par renvoi. 4 Compte non tenu des prêts dépréciés acquis. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L'économie mondiale continue de se rétablir de la pandémie de COVID-19. L'activité dans les secteurs à forte intensité de contacts physiques reprend à mesure que les restrictions de la santé publique sont levées. Toutefois, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement continuent de freiner la cadence de la reprise. Les pénuries de microprocesseurs ont entraîné des réductions importantes de la production automobile à l'échelle mondiale, tandis que le secteur de la logistique est aux prises avec des retards qui ralentissent la livraison de produits à leur destination finale.

Les disparités dans les taux de vaccination entraînent des résultats sanitaires variables, ce qui exacerbe les contraintes d'approvisionnement. Les éclosions récentes de cas de COVID-19 en Asie ont aggravé les pénuries d'intrants et contribué aux retards dans les ports. Comme les flux de travail continuent d'être interrompus par des mesures de confinement, les chaînes d'approvisionnement mondiales risquent d'être perturbées de façon constante, ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix et freiner la croissance économique mondiale.

L'économie des États-Unis a affiché une croissance annualisée estimée à 2 % au troisième trimestre civil, en recul par rapport à une croissance moyenne de 6,5 % au premier semestre de l'année. Après avoir atteint une progression insoutenable de 10 % ou plus au premier et au deuxième trimestres, les dépenses de consommation ont ralenti pour s'établir à un taux annualisé d'à peine 1,6 % au troisième trimestre. Une bonne partie de ce recul est attribuable à la réduction des dépenses en biens durables. Les ventes de véhicules automobiles, en particulier, se sont contractées de 54 % sur une base annualisée, en partie en raison de la rareté de produits disponibles. En revanche, les dépenses en services ont continué de progresser, mais plus lentement qu'aux trimestres précédents, les inquiétudes liées au variant Delta ayant freiné la reprise dans les secteurs des loisirs, de la restauration et de l'hébergement.

Même si le PIB des États-Unis dépasse maintenant son niveau d'avant la pandémie, la reprise a été très déséquilibrée. Au troisième trimestre civil, les dépenses en produits ont dépassé de 7 % leur niveau d'avant la pandémie, alors que les dépenses en services, qui représentent une part beaucoup plus importante de l'activité économique, se situaient toujours 1,6 % en deçà de ce seuil. Cette divergence a entraîné une augmentation du déficit commercial et contribué à des ruptures d'approvisionnement. La réorientation des activités vers le secteur des services devrait aider à atténuer certaines de ces pressions, alors que l'épargne élevée des ménages devrait aider ceux-ci à absorber la hausse des prix et à contribuer à la poursuite de la croissance au cours de l'année civile 2022.

Le ralentissement récent de l'activité économique aux États-Unis est moins manifeste sur le marché du travail. La croissance de l'emploi s'est accélérée en octobre, ce qui laisse présager un nouvel accroissement de l'activité économique au dernier trimestre de l'année civile. La demande de main-d'oeuvre est très forte - le nombre de postes vacants ayant atteint un sommet sans précédent en milieu d'année et demeurant bien au-dessus des niveaux prépandémiques - mais les employeurs mettent plus de temps à pourvoir les postes vacants. En octobre, la population active aux États-Unis avait perdu plus de trois millions de personnes par rapport à ce qu'elle était avant la pandémie. Cette contraction de la population active freine la croissance de l'emploi et contribue à abaisser le taux de chômage qui s'est établi à 4,6 % en octobre.

La nature inégale de la reprise, combinée aux contraintes d'approvisionnement constantes, a entraîné une augmentation des pressions inflationnistes. L'indice des prix à la consommation a progressé de 5,4 % sur douze mois en septembre et se maintient au-dessus de 5 % depuis mai de cette année. Les pressions exercées sur les prix semblent se généraliser, touchant non seulement les catégories de biens, tels que les aliments, l'énergie et les véhicules, mais aussi les services, y compris le coût du logement. Et les effets sur ces derniers se sont historiquement révélés plus persistants.

En novembre, la Réserve fédérale américaine a fait un premier pas vers la réduction des mesures d'accommodement monétaire, annonçant une réduction de ses achats mensuels d'actifs par rapport au rythme actuel de 80 milliards de dollars américains en bons du Trésor et de 40 milliards de dollars américains en titres adossés à des créances hypothécaires. La banque centrale réduira ainsi ses achats de bons du Trésor de 10 milliards de dollars américains par mois et ses achats de titres adossés à des créances hypothécaires de 5 milliards de dollars américains par mois, ce qui devrait lui permettre de cesser d'augmenter son bilan d'ici le milieu de l'année prochaine. Après cela, les Services économiques TD s'attendent à ce que la Réserve fédérale hausse le taux des fonds fédéraux à deux reprises de 25 points de base (pdb) au cours du deuxième semestre de l'année civile 2022. Le moment et l'ampleur des hausses de taux futures pourraient changer si les pressions inflationnistes ne diminuaient pas à la satisfaction de la banque centrale.

Après avoir connu un ralentissement au deuxième trimestre civil, l'économie canadienne a retrouvé une croissance modérée au troisième trimestre. Même si la réouverture de l'économie a entraîné une croissance plus vigoureuse dans les secteurs des services, la sécheresse a gravement entravé la production agricole au cours de l'été et les pénuries de la chaîne d'approvisionnement ont causé un ralentissement de l'activité manufacturière qui s'est prolongé pendant l'automne. L'activité économique devrait repartir à la hausse une fois que ces répercussions se seront atténuées. Bien qu'une recrudescence des cas d'infection à la COVID-19 pose un risque de révision à la baisse des perspectives, particulièrement à l'approche de l'hiver, les taux élevés de vaccination au Canada et une mise en oeuvre plus cohérente des mesures d'atténuation, y compris l'obligation de porter un couvre-visage et de présenter une preuve de vaccination pour les activités intérieures, devraient réduire le risque de perturbation de l'activité économique. Par ailleurs, les importantes épargnes excédentaires accumulées devraient continuer à soutenir les dépenses de consommation en 2022.

L'économie canadienne a été principalement avantagée par la surperformance affichée par le marché du travail, qui a vu tous les emplois perdus durant le choc initial de la pandémie être remplacés et sa population active retrouver sa taille d'avant la pandémie. Toutefois, il y a encore place à l'amélioration. La croissance de l'emploi se concentre dans un petit nombre de secteurs, tandis que le taux d'emploi dans les secteurs de services à forte intensité de contacts physiques, comme les loisirs et l'hébergement, demeure bien en deçà des niveaux prépandémiques. Contrairement à la dynamique observée aux États-Unis, la forte croissance de la population active a freiné l'amélioration du taux de chômage au Canada, qui s'est maintenu à 6,7 % en octobre. Comme au sud de la frontière, la demande de main-d'oeuvre est élevée et la croissance de l'emploi devrait demeurer vigoureuse.

Le marché du logement au Canada est demeuré résilient. Après avoir connu un recul pendant l'été, les activités de revente se sont accélérées au cours des derniers mois. La croissance du prix moyen des propriétés résidentielles s'est aussi accélérée, reflétant le resserrement du marché à l'échelle du pays. Même si les prix sont appuyés par une offre limitée, le taux de croissance des prix des propriétés résidentielles devrait ralentir en raison de l'érosion de l'accessibilité et d'une hausse des taux hypothécaires.

L'inflation des prix à la consommation au Canada, bien qu'inférieure à celle aux États-Unis, s'est aussi accélérée au cours des derniers mois pour atteindre 4,4 % en septembre, la hausse la plus rapide en treize ans. L'accélération de la croissance des prix des aliments ainsi que la hausse des prix de l'énergie et du coût du logement ont fait grimper l'inflation. À l'instar des États-Unis et d'autres économies développées, le Canada est susceptible de connaître de nouvelles pressions sur les prix en raison des perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

La Banque du Canada a maintenu son taux de financement à un jour à 0,25 % en octobre, mais est allée plus loin que la Réserve fédérale en mettant carrément fin à son programme d'achat d'actifs. En raison de la reprise plus solide du marché de l'emploi, la Banque du Canada pourrait commencer à hausser les taux d'intérêt plus tôt que la Réserve fédérale. Les Services économiques TD s'attendent à une augmentation du taux de financement à un jour de 25 pdb au deuxième trimestre civil de 2022, suivie de deux autres hausses de 25 pdb avant la fin de l'année civile. Les Services économiques TD s'attendent à ce que la valeur du dollar canadien se maintienne dans la fourchette des 0,79 $ US à 0,81 $ US au cours des deux prochaines années.

MESURES PRISES PAR LA BANQUE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Les mesures prises pour freiner la pandémie de COVID-19 ont continué d'entraîner des répercussions économiques considérables partout dans le monde tout au long de l'exercice 2021. En Amérique du Nord, le secteur bancaire a mis en oeuvre en mars et avril 2020 diverses mesures destinées à alléger la pression sur les consommateurs et les entreprises, dont certaines se sont poursuivies en 2021. De même, les gouvernements, les sociétés d'État, les banques centrales et les régulateurs ont mis sur pied des programmes visant à atténuer les répercussions de la crise et à soutenir le fonctionnement efficace des marchés financiers, et certaines de ces mesures sont également demeurées en place en 2021. La TD prend une part active à cet effort soutenu pour répondre à la pandémie de COVID-19, guidée par les principes de soutien au bien-être de ses clients et de ses collègues et de maintien de la résilience opérationnelle et financière de la Banque.

À compter du deuxième trimestre de 2020, la Banque a permis à presque tous ses employés de travailler à partir de la maison. Même si la plupart des employés des succursales de la Banque ont pu retourner sur leur lieu de travail avant le début de l'exercice 2021, environ 60 000 collègues de la TD ont continué d'être en télétravail tout au long de l'exercice 2021, et les dispositions de télétravail devraient demeurer en place pendant un certain temps. Les activités de la TD, notamment l'infrastructure technologique de la Banque, la capacité de son réseau, ses capacités en infonuagique d'entreprise et ses systèmes d'accès à distance, sont demeurées stables tout au long des mois qui se sont écoulés depuis le début de la pandémie de COVID-19, assurant un soutien continu pour les dispositions de télétravail et le niveau élevé et soutenu d'activités des clients du service en ligne et du service mobile. La Banque continue d'évaluer ses plans à moyen et à long terme en lien avec la COVID-19, y compris l'incidence de la reprise économique et pour divers scénarios de retour au bureau.

Au cours de l'exercice 2020, la Banque a offert plusieurs formes d'aide financière directe aux clients aux prises avec des difficultés financières en raison de la COVID-19, y compris le report de paiements de prêts. La majeure partie de cette aide est arrivée à son terme, à l'exception des reports de paiement de prêts garantis par des biens immobiliers aux États-Unis, où le programme permettait de repousser les paiements jusqu'à 18 mois. Il y a eu peu d'autres demandes de prolongation de la part des clients. Au 31 octobre 2021, les soldes de prêts bruts qui continuaient de faire l'objet de programmes de report de paiements liés à la COVID-19 s'établissaient à environ 0,04 milliard de dollars au Canada, reflétant principalement les portefeuilles de prêts aux petites entreprises et de prêts commerciaux (4,4 milliards de dollars au 31 octobre 2020, reflétant principalement les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers, d'autres prêts à la consommation, de prêts aux petites entreprises et de prêts commerciaux), et à environ 0,49 milliard de dollars américains aux États-Unis, principalement dans le portefeuille de prêts garantis par des biens immobiliers (2,2 milliards de dollars américains au 31 octobre 2020, reflétant principalement les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers, d'autres prêts à la consommation, de prêts aux petites entreprises et de prêts commerciaux). Les taux de défaillance des clients qui ne bénéficient plus des programmes de report sont plus élevés que ceux observés au sein de la population en général, mais demeurent faibles en chiffres absolus, reflétant le maintien de l'aide gouvernementale et la communication proactive de la TD avec ses clients. La Banque continue de fournir des conseils et de l'aide aux clients par l'entremise de ses canaux habituels, soit Assistance TD au Canada et TD Cares aux États-Unis. L'aide financière fournie par ces canaux n'est pas prise en compte dans les soldes présentés ci-dessus.

En plus des mesures d'assistance financière directe, la Banque continue de soutenir les programmes pour les particuliers et les entreprises mis de l'avant par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, lesquels sont décrits ci-après.

Programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes

En vertu du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) financé par Sa Majesté du chef du Canada (le « gouvernement du Canada ») et par Exportations et développement Canada (EDC) à titre d'agent du gouvernement du Canada, la Banque a consenti à ses clients admissibles des services bancaires aux entreprises un prêt jusqu'à hauteur de 60 000 $ sans intérêt assorti d'une exonération partielle jusqu'au 31 décembre 2022. Si le prêt n'est pas remboursé d'ici le 31 décembre 2022, il sera prolongé de trois ans à un taux d'intérêt annuel de 5 %. La période de présentation des nouvelles demandes de prêt et de majoration au titre du CUEC a pris fin le 30 juin 2021. Le financement fourni à la Banque par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme CUEC est assorti d'une obligation de remettre les montants recouvrés sur les prêts consentis aux termes du programme et est autrement sans recours pour la Banque. Au 31 octobre 2021, la Banque avait consenti à environ 213 000 (211 000 au 31 juillet 2021) de ses clients des prêts dans le cadre du programme CUEC et financé des prêts dans le cadre de ce programme d'un montant d'environ 11,6 milliards de dollars (11,5 milliards de dollars au 31 juillet 2021).

Loi Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act et programme de protection des salaires adoptés aux États-Unis

En vertu du programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ou PPP), établi aux termes de la Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (« loi CARES ») des États-Unis et mis en oeuvre par l'agence américaine Small Business Administration (SBA), la Banque a offert des prêts aux petites entreprises afin de leur permettre de maintenir en poste les travailleurs, de verser les salaires et de couvrir d'autres dépenses. Les prêts accordés dans le cadre du PPP ont une durée allant de 2 ans à 5 ans, portent intérêt au taux annuel de 1 % et sont entièrement garantis par la SBA. La totalité du montant du principal du prêt et les intérêts courus sont admissibles à une exonération si le prêt est utilisé pour les dépenses admissibles. Les frais que la Banque perçoit sur les prêts accordés dans le cadre du PPP varient généralement de 1 % à 5 % par rapport à la valeur du prêt au moment de l'octroi. Les frais sont amortis sur la durée du prêt, et tout montant non amorti au moment de l'exonération est comptabilisé immédiatement en résultat. La Banque recevra un remboursement de la SBA pour toute portion du prêt qui sera exonérée. La période de présentation des nouvelles demandes de prêt au titre du PPP a pris fin le 31 mai 2021. Au 31 octobre 2021, la Banque avait financé environ 133 000 prêts aux termes du PPP (133 000 au 31 juillet 2021) et avait environ 36 000 prêts en cours aux termes du PPP (72 500 au 31 juillet 2021) dont la valeur comptable brute s'élevait à environ 3,1 milliards de dollars américains (6,3 milliards de dollars américains au 31 juillet 2021). Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2021, aucun nouveau prêt n'a été accordé aux termes du PPP (2 000 nouveaux prêts [0,2 milliard de dollars américains] pour le trimestre clos le 31 juillet 2021) et environ 36 500 prêts aux termes du PPP (3,2 milliards de dollars américains) ont fait l'objet d'une exonération (27 500 prêts au titre du PPP [3,7 milliards de dollars américains] pour le trimestre clos le 31 juillet 2021).

Autres programmes

Au cours de 2021, la Banque a continué de travailler avec des sociétés d'État fédérales, notamment EDC et la Banque de développement du Canada (BDC), afin de mettre sur pied divers autres programmes de garantie et programmes de prêts conjoints à l'intention des clients de la Banque. Cela comprend le Programme de crédit pour les secteurs durement touchés (PCSTT) assorti de garanties, qui a été lancé au deuxième trimestre de l'exercice et qui vise à soutenir les entreprises canadiennes qui ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-19 et qui en subissent les conséquences économiques. En outre, la TD collabore avec le gouvernement du Canada pour faciliter l'accès à la Prestation canadienne de la relance économique et à la Subvention salariale d'urgence du Canada au moyen du dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Cartes stratégiques aux États-Unis

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation

Le 6 octobre 2020, la Banque a acquis une participation d'environ 13,5 % dans Schwab après la clôture de l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade Holding Corporation (« TD Ameritrade »), dont la Banque est un actionnaire important (la « transaction avec Schwab »). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés de 2021. La quote-part de la Banque du résultat de Schwab est présentée avec un décalage d'un mois et la Banque a commencé à comptabiliser sa quote-part du résultat de Schwab sur cette base au premier trimestre de l'exercice 2021. Le secteur Services de détail aux États-Unis comprend la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprend les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises ainsi que les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab.

Le 25 novembre 2019, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab »), qui est entrée en vigueur à la clôture de la transaction avec Schwab et dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2031. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Transactions entre parties liées » du rapport de gestion de 2021.

ACQUISITIONS IMPORTANTES

La Banque a conclu deux acquisitions au cours de l'exercice 2021 :

Acquisition de la Société de financement direct d'équipement Wells Fargo au Canada

Le 1er mai 2021, la Banque a conclu l'acquisition de la Société de financement direct d'équipement Wells Fargo au Canada auprès de Wells Fargo & Company. Les résultats de l'entreprise acquise ont été consolidés à compter de la date d'acquisition et sont inclus dans le secteur Services de détail au Canada.

Acquisition de Headlands Tech Global Markets, LLC

Le 1er juillet 2021, la Banque a conclu l'acquisition de Headlands Tech Global Markets, LLC, entreprise de négociation quantitative de titres à revenu fixe de Chicago. Les résultats de l'entreprise acquise ont été consolidés à compter de la date d'acquisition et sont inclus dans le secteur Services bancaires de gros.

Ces acquisitions ont été comptabilisées comme des regroupements d'entreprises selon la méthode de l'acquisition. L'excédent de la contrepartie comptable sur la juste valeur des actifs corporels nets acquis est affecté aux autres immobilisations incorporelles et au goodwill.

Le tableau qui suit donne les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés1





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2021 2021 2020 2021 2020

Produits d'intérêts nets

6 262 $ 6 004 $ 6 027 $ 24 131 $ 24 497 $ Produits autres que d'intérêts

4 679

4 708

5 817

18 562

19 149

Total des produits

10 941

10 712

11 844

42 693

43 646

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(123)

(37)

917

(224)

7 242

Indemnisations d'assurance et charges connexes

650

836

630

2 707

2 886

Charges autres que d'intérêts

5 947

5 616

5 709

23 076

21 604

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

4 467

4 297

4 588

17 134

11 914

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

910

922

(202)

3 621

1 152

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

224

170

353

785

1 133

Résultat net - comme présenté

3 781

3 545

5 143

14 298

11 895

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

63

56

64

249

267

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 718 $ 3 489 $ 5 079 $ 14 049 $ 11 628 $

1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque.

TABLEAU 3 : Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté1

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2021 2021 2020 2021 2020

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets

6 262 $ 6 004 $ 6 027 $ 24 131 $ 24 497 $ Produits autres que d'intérêts2

4 679

4 708

4 396

18 562

17 728

Total des produits

10 941

10 712

10 423

42 693

42 225

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(123)

(37)

917

(224)

7 242

Indemnisations d'assurance et charges connexes

650

836

630

2 707

2 886

Charges autres que d'intérêts3

5 898

5 576

5 646

22 909

21 338

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

4 516

4 337

3 230

17 301

10 759

Charge d'impôt sur le résultat

921

931

636

3 658

2 020

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade4

271

222

376

1 006

1 229

Résultat net - rajusté

3 866

3 628

2 970

14 649

9 968

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

63

56

64

249

267

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 803

3 572

2 906

14 400

9 701

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises5

(74)

(68)

(61)

(285)

(262)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab6

(22)

(24)

-

(103)

-

Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade2

-

-

1 421

-

1 421

Charges liées à l'acquisition de Greystone3

-

-

(25)

-

(100)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(9)

(7)

(8)

(32)

(37)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab6

(2)

(2)

-

(5)

-

Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade

-

-

(829)

-

(829)

Charges liées à l'acquisition de Greystone

-

-

(1)

-

(2)

Total des rajustements pour les éléments à noter

(85)

(83)

2 173

(351)

1 927

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 718 $ 3 489 $ 5 079 $ 14 049 $ 11 628 $



























1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.



2 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant lié aux acquisitions d'actifs et aux regroupements d'entreprises propres à la Banque :

i. Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade - quatrième trimestre de 2020 : 1 421 millions de dollars. Ce montant a été comptabilisé dans le secteur Siège social.



3 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants liés aux acquisitions d'actifs et aux regroupements d'entreprises de la Banque :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - quatrième trimestre de 2021 : 40 millions de dollars; troisième trimestre de 2021 : 34 millions de dollars; 2021 : 148 millions de dollars; quatrième trimestre de 2020 : 38 millions de dollars; 2020 : 166 millions de dollars. Ces charges sont comptabilisées dans le secteur Siège social.

ii. Charges d'intégration propres à la Banque liées à la transaction avec Schwab - quatrième trimestre de 2021 : 9 millions de dollars; troisième trimestre de 2021 : 6 millions de dollars; 2021 : 19 millions de dollars. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Siège social.

iii. Charges liées à l'acquisition de Greystone - quatrième trimestre de 2020 : 25 millions de dollars; 2020 : 100 millions de dollars. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Services de détail au Canada.



4 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab et TD Ameritrade exclut les éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de ces deux éléments est comptabilisée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab et TD Ameritrade - quatrième trimestre de 2021 : 34 millions de dollars; troisième trimestre de 2021 : 34 millions de dollars; 2021 : 137 millions de dollars; quatrième trimestre de 2020 : 23 millions de dollars; 2020 : 96 millions de dollars.

ii. Quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade - quatrième trimestre de 2021 : 13 millions de dollars; troisième trimestre de 2021 : 18 millions de dollars; 2021 : 84 millions de dollars.



5 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade, tous deux comptabilisés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 3 et 4 pour les montants.



6 Les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab comprennent les charges d'intégration propres à la Banque ainsi que les montants après impôts de la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade, tous deux comptabilisés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 3 et 4 pour les montants.





TABLEAU 4 : Rapprochement du résultat par action comme présenté et du résultat par action rajusté1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Douze mois clos les



31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2021 2021 2020 2021 2020

Résultat de base par action - comme présenté

2,04 $ 1,92 $ 2,80 $ 7,73 $ 6,43 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,05

0,04

(1,20)

0,19

(1,06)

Résultat de base par action - rajusté

2,09 $ 1,96 $ 1,60 $ 7,92 $ 5,37 $























Résultat dilué par action - comme présenté

2,04 $ 1,92 $ 2,80 $ 7,72 $ 6,43 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,05

0,04

(1,20)

0,19

(1,07)

Résultat dilué par action - rajusté

2,09 $ 1,96 $ 1,60 $ 7,91 $ 5,36 $

1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période.

TABLEAU 5 : Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement de la charge d'impôt sur le résultat comme présentée et de la charge d'impôt sur le résultat rajustée

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2021

2021

2020

2021

2020

Charge d'impôt sur le résultat - comme présentée

910 $

922 $

(202) $

3 621 $

1 152 $ Total des rajustements pour les éléments à noter

11



9



838



37



868

Charge d'impôt sur le résultat - rajustée

921 $

931 $

636 $

3 658 $

2 020 $ Taux d'imposition effectif - comme présenté

20,4 %

21,5 %

(4,4) %

21,1 %

9,7 % Taux d'imposition effectif - rajusté1

20,4



21,5



19,7



21,1



18,8



1 Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2021, qui est intégré par renvoi.

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été réduit à 9 % à compter du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 10,5 % pour le premier trimestre de 2020 et à 10 % pour l'exercice 2019.



TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2021

2021

2020

2021

2020

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

93 936 $

90 626 $

86 883 $

90 677 $

85 203 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

- comme présenté

3 718



3 489



5 079



14 049



11 628

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

85



83



(2 173)



351



(1 927)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 803 $

3 572 $

2 906 $

14 400 $

9 701 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté

15,7 %

15,3 %

23,3 %

15,5 %

13,6 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

16,1



15,6



13,3



15,9



11,4



RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés aux participations dans Schwab et TD Ameritrade, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.



TABLEAU 7 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2021

2021

2020

2021

2020

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

93 936 $

90 626 $

86 883 $

90 677 $

85 203 $ Goodwill moyen

16 408



16 056



17 087



16 404



17 261

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations dans Schwab et TD Ameritrade

6 570



6 485



4 826



6 667



4 369

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

565



419



449



439



509

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(173)



(171)



(237)



(171)



(255)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

70 566



67 837



64 758



67 338



63 319

































Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 718



3 489



5 079



14 049



11 628

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

65



61



53



253



225

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

3 783



3 550



5 132



14 302



11 853

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

20



22



(2 226)



98



(2 152)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 803 $

3 572 $

2 906 $

14 400 $

9 701 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

21,3 %

20,8 %

31,5 %

21,2 %

18,7 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

21,4



20,9



17,9



21,4



15,3



1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

INCIDENCE DU TAUX DE CHANGE SUR LES RÉSULTATS CONVERTIS DU SECTEUR SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

Le tableau suivant présente l'estimation de l'incidence de la conversion des monnaies étrangères sur les principaux éléments de l'état du résultat du secteur Services de détail aux États-Unis. L'incidence correspond à la différence entre les résultats convertis aux taux de change moyens entre le dollar américain et le dollar canadien pour les périodes indiquées.

TABLEAU 8 : INCIDENCE DU TAUX DE CHANGE SUR LES RÉSULTATS DU SECTEUR SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos Douze mois clos



31 octobre 2021

par rapport au

31 octobre 2020

Augmentation

(diminution) 31 octobre 2021

par rapport au

31 octobre 2020

Augmentation

(diminution)

Services bancaires de détail aux États-Unis









Total des produits

(144) $ (752) $ Charges autres que d'intérêts

(84)

(443)

Résultat net, après impôt

(58)

(300)

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab1

(14)

(57)

Résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis

(72)

(357)

Résultat par action (en dollars canadiens)









Résultat de base

(0,04) $ (0,20) $ Résultat dilué

(0,04)

(0,20)

















1 La quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères sont présentées avec un décalage d'un mois.

Taux de change moyen (équivalent de 1,00 $ CA) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2021 2020 2021 2020

Dollar américain 0,796 0,756 0,795 0,743



RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d'exploitation comme suit : Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada; Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab; et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajustés, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 29 des états financiers consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2021.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La hausse en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 36 millions de dollars, par rapport à 44 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent et à 37 millions de dollars pour le trimestre précédent.

La quote-part du résultat net de la participation dans Schwab est comptabilisée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises ainsi que les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social.

TABLEAU 9 : SERVICES DE DÉTAIL AU CANADA









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre





2021

2021

2020

Produits d'intérêts nets

3 062 $

3 044 $

2 982 $ Produits autres que d'intérêts

3 458



3 535



3 047

Total des produits

6 520



6 579



6 029

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

140



154



199

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(87)



(54)



52

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

53



100



251

Indemnisations d'assurance et charges connexes

650



836



630

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 912



2 748



2 684

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

2 912



2 748



2 659

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

768



770



662

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

768



770



663

Résultat net - comme présenté

2 137



2 125



1 802

Résultat net - rajusté1

2 137 $

2 125 $

1 826 $ Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté2

47,7 %

47,6 %

40,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 2

47,7



47,6



41,0

Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)

2,57



2,61



2,71

Ratio d'efficience - comme présenté

44,7



41,8



44,5

Ratio d'efficience - rajusté1

44,7



41,8



44,1

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)3

557 $

538 $

433 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)3

427



420



358

Nombre de succursales de détail au Canada

1 061



1 073



1 085

Nombre moyen d'équivalents temps plein

42 205



41 763



40 725



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR par la Banque, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la section « Notre rendement » du présent document. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 9 %. 3 Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2021, qui est intégré par renvoi aux présentes.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2021 par rapport au T4 2020

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada s'est établi à 2 137 millions de dollars, en hausse de 335 millions de dollars, ou 19 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, le tout en partie contrebalancé par une augmentation des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 311 millions de dollars, ou 17 %. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été de 47,7 %, contre respectivement 40,5 % et 41,0 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du secteur Services de détail au Canada proviennent des activités de services bancaires personnels et commerciaux et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada. Les produits pour le trimestre ont été de 6 520 millions de dollars, en hausse de 491 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits d'intérêts nets se sont établis à 3 062 millions de dollars, une hausse de 80 millions de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance des volumes, partiellement contrebalancée par la diminution des marges sur les dépôts. Le volume moyen des prêts a augmenté de 37 milliards de dollars, ou 8 %, témoignant de la croissance de 8 % des prêts aux particuliers et de 11 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 47 milliards de dollars, ou 11 %, reflétant la croissance de 8 % des dépôts de particuliers, de 17 % des dépôts d'entreprises et de 12 % des dépôts dans les activités de gestion de patrimoine. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,57 %, une diminution de 14 pdb découlant des changements apportés à la composition du bilan et de l'incidence continue de la faiblesse des taux d'intérêt.

Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 458 millions de dollars, une hausse de 411 millions de dollars, ou 13 %, du fait de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires dans les activités de gestion de patrimoine et des services bancaires et de la hausse du volume des assurances, le tout en partie contrebalancé par une baisse de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des indemnisations d'assurance.

Au 31 octobre 2021, les actifs administrés s'élevaient à 557 milliards de dollars, en hausse de 124 milliards de dollars, ou 29 %, et les actifs gérés, à 427 milliards de dollars, en hausse de 69 milliards de dollars, ou 19 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui, dans les deux cas, reflète l'appréciation des marchés et la croissance des nouveaux actifs.

La provision pour pertes sur créances s'est élevée à 53 millions de dollars, en baisse de 198 millions de dollars par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés du trimestre s'est établie à 140 millions de dollars, soit une baisse de 59 millions de dollars, ou 30 %, principalement attribuable aux portefeuilles de cartes de crédit et prêts commerciaux et à la consommation, ce qui découle surtout de l'amélioration des conditions de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 87 millions de dollars, soit une provision inférieure de 139 millions de dollars, traduisant une augmentation de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs à l'exercice précédent et la reprise de provision au trimestre considéré, découlant en grande partie de l'amélioration des conditions de crédit. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,04 %, en baisse de 18 pdb par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les indemnisations d'assurance et charges connexes pour le trimestre se sont établies à 650 millions de dollars, en hausse de 20 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'évolution moins favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures et la hausse des demandes d'indemnisation au cours de l'exercice considéré découlant de la croissance des activités, le tout en partie contrebalancé par une amélioration au chapitre des demandes d'indemnisation au cours de l'exercice considéré et une diminution de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des produits autres que d'intérêts.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 2 912 millions de dollars, en hausse de 228 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des activités, y compris les coûts liés à la technologie et au marketing, une hausse des charges de personnel et de la rémunération variable, le tout en partie contrebalancé par les charges à l'exercice précédent liées à l'acquisition de Greystone. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont accrues de 253 millions de dollars, ou 10 %.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis à 44,7 %, contre respectivement 44,5 % et 44,1 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2021 par rapport au T3 2021

Le résultat net du secteur Services de détail au Canada pour le trimestre a augmenté de 12 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de la provision pour pertes sur créances et une diminution des indemnisations d'assurance, en partie contrebalancées par une augmentation des charges autres que d'intérêts et l'incidence des rabais de prime consentis aux clients des activités d'assurance. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 47,7 %, contre 47,6 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont reculé de 59 millions de dollars, ou 1 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 18 millions de dollars, ou 1 %, reflétant la croissance des volumes, partiellement contrebalancée par la diminution des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 10 milliards de dollars, ou 2 %, reflétant une croissance de 2 % des prêts aux particuliers et de 3 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 12 milliards de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 2 % des dépôts de particuliers, de 4 % des dépôts d'entreprises et de 3 % des dépôts dans les activités de gestion de patrimoine. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,57 %, une diminution de 4 pdb découlant de la baisse des produits liés au remboursement anticipé des prêts hypothécaires.

Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 77 millions de dollars, ou 2 %, reflétant l'incidence des rabais de prime consentis aux clients des activités d'assurance et une baisse de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des indemnisations d'assurance, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des produits tirés des comptes à honoraires dans les activités de gestion de patrimoine et des services bancaires.

Les actifs administrés ont augmenté de 19 milliards de dollars, ou 4 %, et les actifs gérés ont augmenté de 7 milliards de dollars, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, ce qui reflète l'appréciation des marchés et la croissance des nouveaux actifs.

La provision pour pertes sur créances s'est élevée à 53 millions de dollars, en baisse de 47 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a diminué de 14 millions de dollars, ou 9 %, en raison surtout des portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 87 millions de dollars, par rapport à une reprise de 54 millions de dollars au trimestre précédent, traduisant en grande partie une amélioration continue des conditions de crédit. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, a été de 0,04 %, en baisse de 4 pdb.

Les indemnisations d'assurance et les charges connexes pour le trimestre ont diminué de 186 millions de dollars, ou 22 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant l'évolution plus favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures, une baisse du nombre d'événements météorologiques violents et une baisse de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des produits autres que d'intérêts.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 164 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des activités, y compris les coûts liés à la technologie et au marketing, une hausse des charges de personnel et de la rémunération variable.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 44,7 %, par rapport à 41,8 % au trimestre précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS (en millions de dollars, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Dollars canadiens 31 octobre

2021

31 juillet

2021

31 octobre

2020

Produits d'intérêts nets

2 103 $

1 990 $

2 071 $ Produits autres que d'intérêts

677



691



646

Total des produits

2 780



2 681



2 717

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

68



63



147

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(144)



(159)



425

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(76)



(96)



572

Charges autres que d'intérêts

1 617



1 518



1 660

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

111



161



(47)

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

1 128



1 098



532

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade1, 2

246



197



339

Résultat net

1 374 $

1 295 $

871 $



















Dollars américains

















Produits d'intérêts nets

1 673 $

1 619 $

1 566 $ Produits autres que d'intérêts

539



561



488

Total des produits

2 212



2 180



2 054

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

53



53



111

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(115)



(127)



322

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(62)



(74)



433

Charges autres que d'intérêts

1 288



1 233



1 254

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

89



130



(36)

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

897



891



403

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade1, 2

195



161



255

Résultat net

1 092 $

1 052 $

658 $



















Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3

14,5 %

13,8 %

9,0 % Marge d'intérêts nette4

2,21



2,16



2,27

Ratio d'efficience

58,2



56,6



61,1

Actifs administrés (en milliards de dollars américains)

30 $

29 $

24 $ Actifs gérés (en milliards de dollars américains)

41



41



39

Nombre de succursales de détail aux États-Unis

1 148



1 142



1 223

Nombre moyen d'équivalents temps plein

24 771



25 047



26 460



1 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab et TD Ameritrade est présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés de 2021. 2 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social. 3 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 9 %. 4 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la section « Notre rendement » du présent document.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2021 par rapport au T4 2020

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 1 374 millions de dollars (1 092 millions de dollars américains) pour le trimestre, en hausse de 503 millions de dollars (434 millions de dollars américains), ou 58 % (66 % en dollars américains), par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 14,5 %, contre 9,0 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis tient compte de la contribution des Services bancaires de détail aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab. Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis et la contribution de la participation de la Banque dans Schwab pour le trimestre ont été respectivement de 1 128 millions de dollars (897 millions de dollars américains) et 246 millions de dollars (195 millions de dollars américains).

La contribution de la participation de la Banque dans Schwab de 195 millions de dollars américains a diminué de 60 millions de dollars américains, ou 24 %, en regard de la contribution de la participation de la Banque dans TD Ameritrade au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis de 897 millions de dollars américains a augmenté de 494 millions de dollars américains, reflet surtout d'une baisse de la provision pour pertes sur créances et d'une hausse des produits.

Les produits des Services bancaires de détail aux États-Unis proviennent des services bancaires personnels et commerciaux de même que des activités de gestion de patrimoine. Les produits pour le trimestre ont été de 2 212 millions de dollars américains, en hausse de 158 millions de dollars américains, ou 8 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 107 millions de dollars américains, ou 7 %, reflétant l'amortissement accéléré des frais découlant de l'exonération de prêts accordés dans le cadre du PPP et la croissance des volumes de dépôts, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,21 %, une diminution de 6 pdb, reflétant surtout la diminution des marges sur les dépôts, contrebalancée en partie par l'exonération des prêts accordés dans le cadre du PPP. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 51 millions de dollars américains, ou 10 %, reflétant essentiellement l'augmentation de la valeur de certains placements et la croissance des produits tirés des comptes à honoraires en raison de l'augmentation des activités de la clientèle.

Le volume moyen des prêts a diminué de 11 milliards de dollars américains, ou 6 %, en regard de celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une baisse de 1 % des prêts aux particuliers et une baisse de 10 % des prêts aux entreprises, en raison surtout de l'exonération des prêts et du remboursement des prêts accordés dans le cadre du PPP, et de prélèvements moins élevés à l'égard des prêts commerciaux. Le volume moyen des dépôts a progressé de 26 milliards de dollars américains, ou 7 %, reflétant une hausse de 16 % du volume des dépôts des particuliers et une augmentation de 11 % du volume des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une baisse de 2 % du volume des dépôts des comptes de passage.

Les actifs administrés s'élevaient à 30 milliards de dollars américains au 31 octobre 2021, en hausse de 6 milliards de dollars américains, ou 25 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de la croissance des prêts et des dépôts. Les actifs gérés s'établissaient à 41 milliards de dollars américains au 31 octobre 2021, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 5 %, ce qui reflète l'appréciation des marchés, contrebalancée en partie par les sorties nettes d'actifs.

La provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 62 millions de dollars américains, soit une provision inférieure de 495 millions de dollars américains par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 53 millions de dollars américains, soit une baisse de 58 millions de dollars américains, ou 52 %, attribuable en grande partie à l'amélioration des conditions de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 115 millions de dollars américains, soit une provision inférieure de 437 millions de dollars américains, traduisant une augmentation de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs à la période correspondante de l'exercice précédent et la reprise au trimestre considéré reflétant l'amélioration des conditions de crédit. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à -0,15 %, en baisse de 116 pdb par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 288 millions de dollars américains, en hausse de 34 millions de dollars américains, ou 3 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant surtout une hausse des charges de rémunération au rendement et une hausse des investissements dans les activités, partiellement contrebalancées par des gains de productivité.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 89 millions de dollars américains, contre un recouvrement d'impôt de 36 millions de dollars américains au quatrième trimestre de l'exercice précédent, une hausse de 125 millions de dollars américains, reflétant principalement une hausse du résultat avant impôt, contrebalancée en partie par des changements apportés au passif estimatif au titre de positions fiscales incertaines.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 58,2 %, contre 61,1 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2021 par rapport au T3 2021

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis a augmenté de 79 millions de dollars (40 millions de dollars américains), ou 6 % (4 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 14,5 %, contre 13,8 % pour le trimestre précédent.

La contribution de la participation de la Banque dans Schwab s'est chiffrée à 195 millions de dollars américains, en hausse de 34 millions de dollars américains, ou 21 %, en regard celle du trimestre précédent, reflétant principalement la hausse des produits d'intérêts nets, la baisse des charges d'exploitation et la hausse des honoraires de gestion d'actifs.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis pour le trimestre a augmenté de 6 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent.

Les produits pour le trimestre se sont accrus de 32 millions de dollars américains, ou 1 %. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 54 millions de dollars américains, ou 3 %, et la marge d'intérêts nette s'est établie à 2,21 %, soit une augmentation de 5 pdb, reflétant la hausse des produits de placement et l'amortissement accéléré des frais découlant de l'exonération de prêts accordés dans le cadre du PPP. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 22 millions de dollars américains, ou 4 %, reflétant essentiellement la baisse des pertes sur les placements liés au programme de crédit d'impôt à l'habitation pour personnes à faible revenu au trimestre précédent, en partie contrebalancée par la hausse de la valeur de certains produits de placement au trimestre considéré.

Le volume moyen des prêts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 2 %, en regard de celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 6 % des prêts aux entreprises, en raison surtout de l'exonération des prêts et du remboursement des prêts accordés dans le cadre du PPP, et de prélèvements moins élevés à l'égard des prêts commerciaux, le tout en partie contrebalancé par un accroissement de 2 % des prêts aux particuliers. Le volume moyen des dépôts a été relativement stable, reflétant une hausse de 4 % du volume des dépôts d'entreprises et une hausse de 2 % du volume des dépôts de particuliers, contrebalancées par une baisse de 3 % du volume des comptes de passage.

Les actifs administrés s'élevaient à 30 milliards de dollars américains au 31 octobre 2021, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 4 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, témoignant de la croissance des prêts et des dépôts. Les actifs gérés de 41 milliards de dollars américains au 31 octobre 2021 sont demeurés stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 62 millions de dollars américains par rapport à une reprise de 74 millions de dollars américains au trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a été stable par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 115 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de 127 millions de dollars américains au trimestre précédent, traduisant en grande partie une amélioration continue des conditions de crédit. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est établie à -0,15 %, en hausse de 3 pdb.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 55 millions de dollars américains, ou 4 %, en regard de celles du trimestre précédent, reflétant une hausse des charges de marketing et des investissements dans l'entreprise combinée à une hausse des charges de rémunération au rendement.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 89 millions de dollars américains, contre une charge d'impôt de 130 millions de dollars américains au trimestre précédent, une baisse de 41 millions de dollars américains, reflétant principalement des changements apportés au passif estimatif au titre de positions fiscales incertaines.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 58,2 %, contre 56,6 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 11 : SERVICES BANCAIRES DE GROS

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



31 octobre



31 juillet

31 octobre



2021

2021

2020

Produits d'intérêts nets (équivalence fiscale)

689 $

632 $

609 $ Produits autres que d'intérêts

461



451



645

Total des produits

1 150



1 083



1 254

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

(14)



-



(19)

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(63)



2



13

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(77)



2



(6)

Charges autres que d'intérêts

658



635



581

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale)

149



116



193

Résultat net

420 $

330 $

486 $



















Principaux volumes et ratios

















Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)1

510 $

467 $

761 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)2

58,1



59,9



61,0

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3

18,6 %

15,7 %

23,0 % Ratio d'efficience

57,2



58,6



46,3

Nombre moyen d'équivalents temps plein

4 910



4 839



4 659



1 Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) font partie du total des produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) de la Banque présenté au tableau 10 du rapport de gestion de 2021 et sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2021 qui est intégré par renvoi aux présentes. 2 Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 3 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 9 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2021 par rapport au T4 2020

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 420 millions de dollars, en baisse de 66 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une baisse des produits et une hausse des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une baisse de la provision pour pertes sur créances.

Les produits du secteur Services bancaires de gros sont principalement tirés des services bancaires de marchés financiers, de financement de grandes entreprises et de placements offerts aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels. Le secteur Services bancaires de gros génère des produits tirés des prêts aux grandes entreprises, des services-conseils, et des services de prise ferme, de vente, de négociation et de recherche, de titrisation pour le compte de clients, de financement commercial, de gestion des liquidités, de courtage de premier rang et d'exécution. Les produits du trimestre se sont établis à 1 150 millions de dollars, une baisse de 104 millions de dollars, ou 8 %, en regard de ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une diminution des produits liés aux activités de négociation, en partie contrebalancée par des hausses des produits tirés des prêts, des frais de services-conseils et des honoraires de prise ferme de titres de capitaux propres.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a consisté en une reprise de provision de 77 millions de dollars, par rapport à une reprise de 6 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 14 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 63 millions de dollars, soit une provision inférieure de 76 millions de dollars, traduisant une reprise de la provision au trimestre considéré découlant en grande partie de l'amélioration des conditions de crédit.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 658 millions de dollars, en hausse de 77 millions de dollars, ou 13 %, en regard de celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de la hausse des charges du personnel découlant des investissements continus dans les activités du secteur Services bancaires de gros libellées en dollars américains et de la hausse de la rémunération variable.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2021 par rapport au T3 2021

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre a augmenté de 90 millions de dollars, ou 27 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 67 millions de dollars, ou 6 %, reflétant principalement des hausses des produits liés aux activités de négociation, des produits tirés des prêts et des frais de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a consisté en une reprise de provision de 77 millions de dollars, soit une provision inférieure de 79 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 14 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 63 millions de dollars, soit une provision inférieure de 65 millions de dollars, reflétant en grande partie l'amélioration des conditions de crédit.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 23 millions de dollars, ou 4 %, reflétant une hausse des charges liées à l'infrastructure technologique, aux logiciels et au développement.

TABLEAU 12 : SIÈGE SOCIAL













(en millions de dollars canadiens)



Trois mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre





2021 2021 2020

Résultat net - comme présenté

(150) $ (205) $ 1 984 $ Rajustements pour les éléments à noter













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises avant impôt sur le résultat

74

68

61

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

22

24

-

Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade

-

-

(1 421)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat

11

9

837

Résultat net - rajusté1

(65) $ (122) $ (213) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté













Charges nettes du Siège social2

(202) $ (169) $ (302) $ Autres

137

47

89

Résultat net - rajusté1

(65) $ (122) $ (213) $















Principaux volumes













Nombre moyen d'équivalents temps plein

17 772

17 657

17 849



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR par la Banque, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de 2021 qui est intégré par renvoi aux présentes.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2021 par rapport au T4 2020

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 150 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net comme présenté de 1 984 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La diminution d'un exercice à l'autre est attribuable principalement à un profit net de 1 421 millions de dollars (2 250 millions de dollars après impôt) à la vente de la participation de la Banque dans TD Ameritrade à l'exercice précédent, en partie contrebalancé par une baisse des charges nettes du Siège social et une hausse de l'apport d'autres éléments. La baisse des charges nettes du Siège social reflète essentiellement les coûts d'optimisation des biens immobiliers du Siège social de 163 millions de dollars (121 millions de dollars après impôt) à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des autres éléments s'explique essentiellement par une hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 65 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 213 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2021 par rapport au T3 2021

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 150 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 205 millions de dollars pour le trimestre précédent. La diminution par rapport au trimestre précédent reflète la hausse de l'apport d'autres éléments, en partie contrebalancée par l'accroissement des charges nettes du Siège social. La hausse des autres éléments s'explique essentiellement par une hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 33 millions de dollars en regard de celles du trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 65 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 122 millions de dollars pour le trimestre précédent.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ1









(en millions de dollars canadiens)





Aux





31 octobre 31 octobre







2021

2020

ACTIF





Trésorerie et montants à recevoir de banques

5 931 $ 6 445 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques

159 962

164 149





165 893

170 594

Prêts, valeurs mobilières et autres détenus à des fins de transaction

147 590

148 318

Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net

9 390

8 548

Dérivés

54 427

54 242

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

4 564

4 739

Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

79 066

103 285





295 037

319 132

Titres de créance au coût amorti, déduction faite de la provision pour pertes sur créances

268 939

227 679

Valeurs mobilières prises en pension

167 284

169 162

Prêts









Prêts hypothécaires résidentiels

268 340

252 219

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

189 864

185 460

Cartes de crédit

30 738

32 334

Entreprises et gouvernements

240 070

255 799





729 012

725 812

Provision pour pertes sur prêts

(6 390)

(8 289)

Prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

722 622

717 523

Divers









Engagements de clients au titre d'acceptations

18 448

14 941

Participation dans Schwab

11 112

12 174

Goodwill

16 232

17 148

Autres immobilisations incorporelles

2 123

2 125

Terrains, bâtiments, matériel et mobilier, et autres actifs amortissables

9 181

10 136

Actifs d'impôt différé

2 265

2 444

Montants à recevoir des courtiers et des clients

32 357

33 951

Autres actifs

17 179

18 856





108 897

111 775

Total de l'actif

1 728 672 $ 1 715 865 $ PASSIF









Dépôts détenus à des fins de transaction

22 891 $ 19 177 $ Dérivés

57 122

53 203

Passifs de titrisation à la juste valeur

13 505

13 718

Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

113 988

59 665





207 506

145 763

Dépôts









Particuliers

633 498

625 200

Banques

20 917

28 969

Entreprises et gouvernements

470 710

481 164





1 125 125

1 135 333

Divers









Acceptations

18 448

14 941

Obligations liées aux valeurs mobilières vendues à découvert

42 384

34 999

Obligations liées aux valeurs mobilières mises en pension

144 097

188 876

Passifs de titrisation au coût amorti

15 262

15 768

Montants à payer aux courtiers et aux clients

28 993

35 143

Passifs liés aux assurances

7 676

7 590

Autres passifs

28 133

30 476





284 993

327 793

Billets et débentures subordonnés

11 230

11 477

Total du passif

1 628 854

1 620 366

CAPITAUX PROPRES









Capitaux propres attribuables aux actionnaires









Actions ordinaires

23 066

22 487

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

5 700

5 650

Actions propres - actions ordinaires

(152)

(37)

Actions propres - actions privilégiées

(10)

(4)

Surplus d'apport

173

121

Résultats non distribués

63 944

53 845

Cumul des autres éléments du résultat global

7 097

13 437

Total des capitaux propres

99 818

95 499

Total du passif et des capitaux propres

1 728 672 $ 1 715 865 $

1 Les montants aux 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités.

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ1, 2

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2021 2020 2021 2020

Produits d'intérêts3

















Prêts

6 009 $ 6 339 $ 23 959 $ 28 337 $ Valeurs mobilières



















Intérêts

960

1 013

3 721

5 432



Dividendes

394

403

1 594

1 714

Dépôts auprès de banques

76

70

307

350





7 439

7 825

29 581

35 833

Charges d'intérêts

















Dépôts

776

1 286

3 742

8 447

Passifs de titrisation

88

75

343

379

Billets et débentures subordonnés

93

100

374

426

Divers

220

337

991

2 084





1 177

1 798

5 450

11 336

Produits d'intérêts nets

6 262

6 027

24 131

24 497

Produits autres que d'intérêts

















Services de placement et de valeurs mobilières

1 565

1 341

6 179

5 341

Commissions sur crédit

374

354

1 453

1 400

Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs mobilières

11

32

14

40

Produits (pertes) de négociation

(12)

246

313

1 404

Produits (pertes) sur les instruments financiers détenus à des fins autres que de transaction

à la juste valeur par le biais du résultat net

44

11

228

14

Produits (pertes) sur les instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

(156)

(27)

(401)

55

Frais de service

711

633

2 655

2 593

Services de cartes

651

566

2 435

2 154

Produits d'assurance

1 248

1 130

4 877

4 565

Autres produits (pertes)

243

1 531

809

1 583





4 679

5 817

18 562

19 149

Total des produits

10 941

11 844

42 693

43 646

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(123)

917

(224)

7 242

Indemnisations d'assurance et charges connexes

650

630

2 707

2 886

Charges autres que d'intérêts

















Salaires et avantages du personnel

3 051

2 882

12 378

11 893

Charges d'occupation des locaux, amortissement compris

440

640

1 882

1 990

Charges liées à la technologie, au matériel et au mobilier, amortissement compris

449

442

1 694

1 634

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

179

207

706

817

Communication et marketing

378

338

1 203

1 187

Frais (recouvrement de frais) de restructuration

1

(8)

47

(16)

Frais liés aux activités de courtage et honoraires de sous-conseiller

112

94

427

362

Services professionnels, services-conseils et services externes

568

435

1 620

1 451

Divers

769

679

3 119

2 286





5 947

5 709

23 076

21 604

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

4 467

4 588

17 134

11 914

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

910

(202)

3 621

1 152

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

224

353

785

1 133

Résultat net

3 781

5 143

14 298

11 895

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

63

64

249

267

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 718 $ 5 079 $ 14 049 $ 11 628 $ Résultat par action (en dollars canadiens)

















De base

2,04 $ 2,80 $ 7,73 $ 6,43 $ Dilué

2,04

2,80

7,72

6,43

Dividendes par action ordinaire (en dollars canadiens)

0,79

0,79

3,16

3,11



1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités. 3 Pour les trois mois et les douze mois clos le 31 octobre 2021, comprennent des produits d'intérêts respectivement de 6 535 millions de dollars et 26 217 millions de dollars (respectivement 8 766 millions de dollars et 32 476 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 octobre 2020), qui ont été calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ1, 2, 3

















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2021 2020 2021 2020

Résultat net

3 781 $ 5 143 $ 14 298 $ 11 895 $ Autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

















Éléments qui seront reclassés par la suite dans le résultat net

















Variation nette des profits latents (pertes latentes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Variation des profits latents (pertes latentes)

(94)

69

25

257

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets)

(9)

(2)

(59)

(6)

Variations de la provision pour pertes sur créances comptabilisées en résultat

3

1

1

2





(100)

68

(33)

253

Variation nette des profits latents (pertes latentes) de change sur les investissements dans des établissements à l'étranger, déduction faite des activités de couverture

















Profits latents (pertes latentes)

(699)

(441)

(6 082)

855

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets)

-

(1 531)

-

(1 531)

Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures

230

140

1 955

(291)

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les couvertures

-

1 531

-

1 531





(469)

(301)

(4 127)

564

Variation nette des profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

















Variation des profits (pertes)

(1 498)

(379)

(2 411)

3 565

Reclassement en résultat de pertes (profits)

114

(168)

515

(1 236)





(1 354)

(547)

(1 896)

2 329

Quote-part des autres éléments du résultat global de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

(198)

(86)

(768)

(27)

Éléments qui ne seront pas reclassés par la suite dans le résultat net

















Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

487

278

1 787

(390)

Variation des profits nets latents (pertes nettes latentes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

40

(22)

433

(212)

Profits (pertes) découlant des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

14

18

51

(51)





541

274

2 271

(653)

Total des autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

(1 580)

(592)

(4 553)

2 466

Total du résultat global, après impôt sur le résultat

2 201 $ 4 551 $ 9 745 $ 14 361 $ Attribuable aux :



















Actionnaires ordinaires

2 138 $ 4 487 $ 9 496 $ 14 094 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres

63

64

249

267



1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités. 3 Les montants sont présentés déduction faite des charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat figurant dans le tableau ci-après.

Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat associés aux éléments de l'état du résultat global consolidé1, 2

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre

31 octobre 31 octobre





2021 2020

2021 2020

Variation des profits latents (pertes latentes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(30) $ (6) $

2 $ 78 $ Moins le reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) liés aux actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

2

1



16

1

Variations de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comptabilisées en résultat

-

-



-

1

Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures des investissements dans des établissements à l'étranger

82

52



693

(102)

Moins le reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les couvertures des investissements dans des établissements à l'étranger

-

(545)



-

(545)

Variation des profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(518)

(540)



(761)

947

Moins le reclassement en résultat de pertes (profits) sur les couvertures de flux de trésorerie

(41)

(368)



(92)

121

Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

172

98



635

(140)

Variation des profits nets latents (pertes nettes latentes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

15

(8)



154

(78)

Profits (pertes) découlant des variations de la juste valeur attribuable au risque de crédit des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

5

7



18

(18)

Total de l'impôt sur le résultat

(235) $ 515 $

817 $ 1 111 $

1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités.





ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ1, 2 (en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les



31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2021 2020 2021 2020

Actions ordinaires

















Solde au début de la période

22 945 $ 22 361 $ 22 487 $ 21 713 $ Produit des actions émises à l'exercice d'options sur actions

19

14

165

79

Actions émises dans le cadre du plan de réinvestissement des dividendes

102

112

414

838

Rachat d'actions aux fins d'annulation et autres

-

-

-

(143)

Solde à la fin de la période

23 066

22 487

23 066

22 487

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

















Solde au début de la période

6 700

5 800

5 650

5 800

Émission d'actions et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

1 750

-

Rachat d'actions et d'autres instruments de capitaux propres

(1 000)

(150)

(1 700)

(150)

Solde à la fin de la période

5 700

5 650

5 700

5 650

Actions propres - actions ordinaires

















Solde au début de la période

(189)

(59)

(37)

(41)

Achat d'actions

(2 461)

(1 965)

(10 859)

(8 752)

Vente d'actions

2 498

1 987

10 744

8 756

Solde à la fin de la période

(152)

(37)

(152)

(37)

Actions propres - actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

















Solde au début de la période

(5)

(5)

(4)

(6)

Achat d'actions et d'autres instruments de capitaux propres

(98)

(24)

(205)

(122)

Vente d'actions et d'autres instruments de capitaux propres

93

25

199

124

Solde à la fin de la période

(10)

(4)

(10)

(4)

Surplus d'apport

















Solde au début de la période

125

128

121

157

Prime nette (escompte net) sur la vente d'actions propres

5

-

-

(31)

Émission d'options sur actions, déduction faite des options exercées

3

-

6

-

Divers

40

(7)

46

(5)

Solde à la fin de la période

173

121

173

121

Résultats non distribués

















Solde au début de la période

61 167

49 934

53 845

49 497

Incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location

s. o.3

s. o.

s. o.

(553)

Résultat net attribuable aux porteurs d'instruments de capitaux propres

3 781

5 143

14 298

11 895

Dividendes sur actions ordinaires

(1 437)

(1 431)

(5 741)

(5 614)

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

(63)

(64)

(249)

(267)

Prime nette sur le rachat d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et d'autres instruments de

capitaux propres

-

(6)

(1)

(710)

Frais liés à l'émission d'actions et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

(5)

-

Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

487

278

1 787

(390)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

9

(9)

10

(13)

Solde à la fin de la période

63 944

53 845

63 944

53 845

Cumul des autres éléments du résultat global

















Profit net latent (perte nette latente) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :

















Solde au début de la période

610

475

543

290

Autres éléments du résultat global

(103)

67

(34)

251

Provision pour pertes sur créances

3

1

1

2

Solde à la fin de la période

510

543

510

543

Profit net latent (perte nette latente) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :

















Solde au début de la période

141

(230)

(252)

(40)

Autres éléments du résultat global

49

(31)

443

(225)

Reclassement de la perte (du profit) dans les résultats non distribués

(9)

9

(10)

13

Solde à la fin de la période

181

(252)

181

(252)

Profit (perte) découlant des variations de la juste valeur attribuables au risque de crédit des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net :

















Solde au début de la période

-

(55)

(37)

14

Autres éléments du résultat global

14

18

51

(51)

Solde à la fin de la période

14

(37)

14

(37)

Profit net latent (perte nette latente) de change sur les investissements dans des établissements à l'étranger, déduction faite des activités de couverture :

















Solde au début de la période

5 699

9 658

9 357

8 793

Autres éléments du résultat global

(469)

(301)

(4 127)

564

Solde à la fin de la période

5 230

9 357

5 230

9 357

Profit net (perte nette) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :

















Solde au début de la période

3 284

4 373

3 826

1 497

Autres éléments du résultat global

(1 354)

(547)

(1 896)

2 329

Solde à la fin de la période

1 930

3 826

1 930

3 826

Quote-part du cumul des autres éléments du résultat global de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

(768)

-

(768)

-

Total du cumul des autres éléments du résultat global

7 097

13 437

7 097

13 437

Total des capitaux propres

99 818 $ 95 499 $ 99 818 $ 95 499 $

1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités. 3 Sans objet.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ1, 2

















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2021 2020 2021 2020

Flux de trésorerie des activités d'exploitation

















Résultat net

3 781 $ 5 143 $ 14 298 $ 11 895 $ Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation



















Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(123)

917

(224)

7 242



Amortissement

296

429

1 360

1 324



Amortissement des autres immobilisations incorporelles

179

207

706

817



Pertes nettes (profits nets) sur les valeurs mobilières

(11)

(32)

(14)

(40)



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

(224)

(353)

(785)

(1 133)



Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade

-

(1 491)

-

(1 491)



Impôt différé

99

(435)

258

(1 065)

Variations des actifs et passifs d'exploitation



















Intérêts à recevoir et à payer

(30)

27

(288)

(108)



Valeurs mobilières mises en pension

(11 766)

16 995

(44 779)

63 020



Valeurs mobilières prises en pension

(5 130)

(9 490)

1 878

(3 227)



Valeurs mobilières vendues à découvert

5 661

1 216

7 030

5 343



Prêts et valeurs mobilières détenus à des fins de transaction

(152)

(3 547)

1 177

(2 318)



Prêts, déduction faite de la titrisation et des ventes

(3 314)

3 012

(3 660)

(39 641)



Dépôts

(110)

41 114

(6 494)

240 648



Dérivés

1 722

(4 404)

3 734

(2 196)



Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net

(138)

2 127

(842)

(2 045)



Actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

21 701

(39 028)

54 498

(46 165)



Passifs de titrisation

(138)

991

(719)

2 342



Impôt exigible

(682)

82

239

280



Montants à recevoir des courtiers et des clients ou à payer à ceux-ci

(3 968)

3 745

(4 592)

(1 979)



Divers, y compris les (profits latents) pertes latentes de change

6 472

3 735

27 348

(1 896)

Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation

14 125

20 960

50 129

229 607

Flux de trésorerie des activités de financement

















Émission de billets et débentures subordonnés

-

-

-

3 000

Rachat de billets et débentures subordonnés

(11)

(968)

(7)

(2 530)

Émission d'actions ordinaires, montant net

17

12

145

68

Émission d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

1 745

-

Rachat d'actions ordinaires

-

-

-

(847)

Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

-

(156)

(700)

(156)

Vente d'actions propres et d'autres instruments de capitaux propres

2 596

2 012

10 943

8 849

Achat d'actions propres et d'autres instruments de capitaux propres

(2 559)

(1 989)

(11 064)

(8 874)

Dividendes versés sur les actions et distributions versées sur les autres instruments de capitaux propres

(1 387)

-

(5 555)

(3 660)

Remboursement des obligations locatives

(102)

(155)

(543)

(596)

Flux de trésorerie nets des activités de financement

(1 446)

(1 244)

(5 036)

(4 746)

Flux de trésorerie des activités d'investissement

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques

6 967

(2 792)

(729)

(138 266)

Activités relatives aux actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Achats

(5 526)

(4 927)

(21 056)

(50 569)

Produit tiré des échéances

6 631

16 165

33 541

49 684

Produit tiré des ventes

2 594

2 252

5 363

11 005

Activités relatives aux titres de créance au coût amorti

















Achats

(36 360)

(53 552)

(153 896)

(146 703)

Produit tiré des échéances

12 888

23 530

92 131

51 400

Produit tiré des ventes

652

981

2 365

1 391

Achats nets de terrains, de bâtiments, de matériel et mobilier, d'autres actifs amortissables et d'autres immobilisations incorporelles

(358)

(320)

(1 129)

(1 261)

Trésorerie nette acquise (payée) dans le cadre de dessaisissements et d'acquisitions

-

-

(1 858)

-

Flux de trésorerie nets des activités d'investissement

(12 512)

(18 663)

(45 268)

(223 319)

Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les montants à recevoir de banques

(53)

(18)

(339)

40

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des montants à recevoir de banques

114

1 035

(514)

1 582

Trésorerie et montants à recevoir de banques au début de la période

5 817

5 410

6 445

4 863

Trésorerie et montants à recevoir de banques à la fin de la période

5 931 $ 6 445 $ 5 931 $ 6 445 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie des activités d'exploitation

















Montant d'impôt sur le résultat payé (recouvré) au cours de la période

1 590 $ 743 $ 4 071 $ 2 285 $ Montant des intérêts payés au cours de la période

1 136

1 710

5 878

11 587

Montant des intérêts reçus au cours de la période

6 974

7 360

28 127

34 262

Montant des dividendes reçus au cours de la période

385

380

1 614

1 675



1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités.

Annexe A - Informations sectorielles

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d'exploitation comme suit : les Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, des cartes de crédit au Canada, de Financement auto TD au Canada et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada; les Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des cartes de crédit aux États-Unis, de Financement auto TD aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab; et les Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de ces secteurs pour les trois mois et les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont présentés dans les tableaux suivants :

Résultats par secteur1, 2, 3

































(en millions de dollars canadiens)















Services de détail

au Canada Services de détail

aux États-Unis Services bancaires

de gros4 Siège social4 Total



















Trois mois clos les 31 octobre







2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Produits (pertes) d'intérêts nets

3 062 $ 2 982 $ 2 103 $ 2 071 $ 689 $ 609 $ 408 $ 365 $ 6 262 $ 6 027 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts

3 458

3 047

677

646

461

645

83

1 479

4 679

5 817

Total des produits

6 520

6 029

2 780

2 717

1 150

1 254

491

1 844

10 941

11 844

Provision (reprise de provision) pour

pertes sur créances

53

251

(76)

572

(77)

(6)

(23)

100

(123)

917

Indemnisations d'assurance et

charges connexes

650

630

-

-

-

-

-

-

650

630

Charges autres que d'intérêts

2 912

2 684

1 617

1 660

658

581

760

784

5 947

5 709

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

2 905

2 464

1 239

485

569

679

(246)

960

4 467

4 588

Charge (recouvrement) d'impôt sur

le résultat

768

662

111

(47)

149

193

(118)

(1 010)

910

(202)

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade5, 6

-

-

246

339

-

-

(22)

14

224

353

Résultat net

2 137 $ 1 802 $ 1 374 $ 871 $ 420 $ 486 $ (150) $ 1 984 $ 3 781 $ 5 143 $



































































Douze mois clos les 31 octobre







2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Produits (pertes) d'intérêts nets

11 957 $ 12 061 $ 8 074 $ 8 834 $ 2 630 $ 1 990 $ 1 470 $ 1 612 $ 24 131 $ 24 497 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts

13 549

12 272

2 684

2 438

2 070

2 968

259

1 471

18 562

19 149

Total des produits

25 506

24 333

10 758

11 272

4 700

4 958

1 729

3 083

42 693

43 646

Provision (reprise de provision) pour

pertes sur créances

258

2 746

(250)

2 925

(118)

508

(114)

1 063

(224)

7 242

Indemnisations d'assurance et

charges connexes

2 707

2 886

-

-

-

-

-

-

2 707

2 886

Charges autres que d'intérêts

11 003

10 441

6 417

6 579

2 709

2 518

2 947

2 066

23 076

21 604

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade

11 538

8 260

4 591

1 768

2 109

1 932

(1 104)

(46)

17 134

11 914

Charge (recouvrement) d'impôt sur

le résultat

3 057

2 234

504

(167)

539

514

(479)

(1 429)

3 621

1 152

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab et TD Ameritrade5, 6

-

-

898

1 091

-

-

(113)

42

785

1 133

Résultat net

8 481 $ 6 026 $ 4 985 $ 3 026 $ 1 570 $ 1 418 $ (738) $ 1 425 $ 14 298 $ 11 895 $



















































































Aux 31 octobre







2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Total de l'actif7

509 436 $ 472 370 $ 559 503 $ 566 629 $ 514 681 $ 512 886 $ 145 052 $ 163 980 $ 1 728 672 $ 1 715 865 $

















































1 Certains montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 sont tirés des états financiers audités. 3 La part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuable à la Banque en vertu des conventions. 4 Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale. Le rajustement de l'équivalence fiscale présenté dans le secteur Services bancaires de gros est repris dans le secteur Siège social. 5 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social. 6 La quote-part de la Banque du résultat de TD Ameritrade est présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12. 7 Le total de l'actif aux 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020 est tiré des états financiers audités.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

Service des relations avec les actionnaires

Si vous : et que votre demande de renseignements porte sur ce qui suit : Veuillez communiquer avec les personnes suivantes : êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre certificat d'actions de la TD) un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Agent des transferts : La Société de fiducie TMX

C. P. 700, succursale B Montréal (Québec) H3B 3K3 1-800-387-0825 (Canada et É.-U. seulement) ou 416-682-3860 Téléc. : 1-888-249-6189 inquiries@astfinancial.com ou www.astfinancial.com/ca-fr détenez vos actions de la TD par l'intermédiaire du système d'inscription direct aux États-Unis un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Coagent des transferts et agent comptable des registres : Computershare

P.O. Box 505000 Louisville, KY 40233 ou Computershare 462 South 4th Street, Suite 1600 Louisville, KY 40202 1-866-233-4836 Service ATS (pour malentendants) : 1-800-231-5469 Actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578 Service ATS pour actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6610 www.computershare.com/investor détenez en propriété véritable des actions de la TD qui sont immatriculées au nom d'un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée vos actions de la TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement des dividendes et de l'envoi de documents aux actionnaires Votre intermédiaire

Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse tdshinfo@td.com. Veuillez prendre note qu'en nous faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes aptes à vous répondre.

Rapport annuel sur formulaire 40-F (É.-U.)

Une copie du rapport annuel de 2021 de la Banque sur formulaire 40-F sera déposée auprès de la SEC plus tard aujourd'hui et sera disponible à l'adresse www.td.com. Vous pouvez obtenir sans frais une copie papier du rapport annuel de 2021 de la Banque sur formulaire 40-F en communiquant avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse tdshinfo@td.com.

Accès aux documents sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres personnes intéressées peuvent accéder au présent communiqué de presse portant sur les résultats du quatrième trimestre, aux diapos sur les résultats, à l'information financière supplémentaire et à l'information réglementaire supplémentaire, ainsi qu'aux documents contenant les états financiers consolidés et le rapport de gestion de 2021, en consultant le site Web de la TD à l'adresse : www.td.com/francais/investisseurs/accueil/accueil/rapports-index.jsp.

Renseignements généraux

Produits et services : Communiquer avec TD Canada Trust, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-866-233-2323

En anglais : 1-866-567-8888

En cantonais/mandarin : 1-800-328-3698

Service de télécommunications à l'intention des malentendants : 1-800-361-1180

Site Web : http://www.td.com/

Adresse courriel : customer.service@td.com

Personnes-ressources pour les médias : https://actualites.td.com/ca/fr/media-contacts

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Le Groupe Banque TD donnera une conférence téléphonique sur les résultats, à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2021. La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD à 13 h 30 HE. Au cours de la conférence téléphonique et de la webémission audio, des dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers de la Banque pour le quatrième trimestre et tiendront des discussions portant sur les informations présentées. Une période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui auront lieu pendant la conférence sur le site de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs, le 2 décembre 2021, avant 13 h 30 HE. Une ligne téléphonique pour écoute seulement est ouverte au

416-641-6150 ou au 1-866-696-5894 (sans frais). Le code d'accès est le 2727354#.

La version archivée de la webémission audio et des documents des exposés pourra être consultée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également possible d'écouter la conférence à partir de 17 h HE, le 2 décembre 2021, jusqu'à 23 h 59 HE, le 17 décembre 2021, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 7300743#.

Assemblée annuelle

Le jeudi 14 avril 2022

Toronto, Ontario

Date de clôture des registres pour la réception des avis et exercice du droit de vote :

14 février 2022

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 06:30 et diffusé par :