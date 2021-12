Blackstone Tactical Opportunities annonce l'acquisition de Sustana, fabricant de pointe de fibres, de papier et d'emballages recyclés durables





Blackstone (NYSE:BX) a annoncé aujourd'hui que des fonds gérés par sa filiale Blackstone Tactical Opportunities (Blackstone) a acquis le Groupe Sustana (Sustana ou l'Entreprise), un fabricant de pointe de fibres, de papier et d'emballages recyclés durables auprès d'une société affiliée à H.I.G. Capital (H.I.G.).

Sustana, qui a son siège social à De Pere, au Wisconsin, utilise des matériaux recyclés post-consommation et s'appuie sur des normes très élevées de durabilité environnementale pour produire une gamme exhaustive de fibres, de papier et d'emballages recyclés destinés aux consommateurs à l'échelle de l'Amérique du Nord. L'entreprise alimente un ensemble diversifié de clients par l'entremise de quatre installations, toutes dotées de systèmes de pointe au chapitre de l'efficacité énergétique, de la conservation de l'eau, des technologies de traitement des eaux usées et du recyclage des sous-produits de ses activités.

Selon Andrea Serra, directeur général chez Blackstone, « L'accent accru que font porter les entreprises et les consommateurs sur la durabilité environnementale constitue l'un des piliers des investissements de Blackstone, qui est fermement convaincu de son importance ? et nous sommes fiers d'appuyer Sustana, un leader dans ce domaine, dans sa croissance phénoménale. Nous avons hâte de collaborer avec l'entreprise et son équipe de direction pour continuer de favoriser l'accélération de son expansion tandis que Sustana fournit à ses clients des produits et des solutions de pointe axés sur la durabilité. »

Fabian De Armas, PDG de Sustana, a déclaré : « L'investissement de Blackstone témoigne d'une vraie reconnaissance de notre société et de notre équipe hautement talentueuse et amorce un nouveau chapitre passionnant pour Sustana. Notre équipe a construit une plateforme de développement durable de premier plan sur nos marchés, et Sustana est bien positionnée pour une croissance continue et robuste en partenariat avec Blackstone. »

Valeurs Mobilières TD a agi à titre de conseiller financier auprès de Blackstone, et Weil, Gotshal & Manges, Davies Ward Phillips & Vineberg, et Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi à titre de conseillers juridiques.

Au sujet de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les collectivités dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnes extraordinaires et à des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 731 milliards de dollars d'actifs sous gestion comprennent des mécanismes d'investissement axés sur les capitaux privés, l'immobilier, le financement par emprunt et la dette et les capitaux propres publics, les infrastructures, les sciences de la vie, le capital-investissement, le crédit opportuniste et de catégorie spéculative, les actifs réels et les marchés secondaires, le tout à l'échelle mondiale. Un complément d'information est accessible à l'adresse www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter : @Blackstone.

Au sujet de Sustana

Le Groupe Sustana, composé de Fibres Sustana et Rolland, est un chef de file dans son secteur et a pour objectif premier de fournir des produits de qualité supérieure et de s'améliorer constamment tout en assurant une gérance responsable de l'environnement. Pour ce faire, Sustana propose des solutions innovatrices qui favorisent à la fois les affaires, l'environnement et l'ensemble de la société. Le Groupe Sustana est fier d'offrir une gamme aussi exhaustive que durable de fibres et produits de papier à tous ses clients en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : https://www.sustanagroup.com/

