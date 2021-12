Présentation de Quantinuum : la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée au monde





Quantinuum est le résultat de la combinaison de deux leaders mondiaux de l'informatique quantique : Honeywell Quantum Solutions et Cambridge Quantum

CAMBRIDGE, Angleterre et BROOMFIELD, Colorado, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les deux sociétés leaders de l'industrie de l'informatique quantique se sont associées pour créer Quantinuum, accélérant ainsi le développement de l'informatique quantique et l'innovation des technologies quantiques d'une manière indépendante de la plate-forme pour fournir des solutions quantiques réelles pour certains des problèmes les plus insolubles que les classiques les ordinateurs n'ont pas été en mesure de résoudre.

Cambridge Quantum, le pionnier des logiciels quantiques, des systèmes d'exploitation et de la cybersécurité, et Honeywell Quantum Solutions, qui a construit le matériel quantique le plus performant, basé sur les technologies à ions piégés, ont annoncé aujourd'hui avoir satisfait à toutes les conditions requises pour fermer le regroupement d'entreprises et a formé la nouvelle société, maintenant appelée Quantinuum.

« Quantinuum est désormais la société d'informatique quantique intégrée la plus grande et la plus avancée au monde », a déclaré Ilyas Khan, PDG de la nouvelle société et fondateur de Cambridge Quantum. « En unissant le meilleur logiciel quantique disponible avec le matériel le plus performant disponible, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter de vrais produits et solutions informatiques quantiques aux grands marchés à forte croissance à court terme, moyen et long terme comme les ordinateurs quantiques évoluent en capacité et en qualité. Nous sommes dirigés par la science et axés sur l'entreprise, et notre envergure et notre présence mondiale dans cette technologie des plus critiques fourniront un leadership dans chacun des domaines clés qui constituent les « incontournables » pour l'informatique quantique afin de fournir des solutions du monde réel à tous nos clients et partenaires. »

Quantinuum lancera à l'échelle mondiale un produit de cybersécurité quantique en décembre 2021, et plus tard en 2022, un progiciel d'entreprise qui applique l'informatique quantique pour résoudre des problèmes scientifiques complexes dans les domaines pharmaceutique, de la science des matériaux, de la chimie de spécialité et de l'agrochimie. Elle annoncera également des mises à niveau majeures des technologies matérielles System Model H1, optimisées par Honeywell, qui ont le volume quantique mesuré le plus élevé, ainsi que des avancées de l'industrie qui réduisent les erreurs, continuant ainsi à progresser de manière crédible vers le développement d'un système quantique tolérant aux pannes. À cet égard, les ordinateurs quantiques de la série H poursuivent la tendance à atteindre et à dépasser les livrables auxquels l'entreprise s'est précédemment engagée dans le cadre de sa feuille de route matérielle.

« Je suis ravi d'aider à diriger notre nouvelle entreprise, qui changera positivement le monde grâce à l'application de l'informatique quantique. Nos scientifiques continuent de travailler dur pour développer les meilleures technologies logicielles et matérielles quantiques disponibles et je suis ravi de pouvoir les offrir aux clients de manière continue », a déclaré Tony Uttley, président et directeur d'exploitation de Quantinuum. « Les prochaines semaines et les prochains mois vont être extrêmement actifs pour Quantinuum alors que nous accélérons le rythme pour tirer une valeur unique des ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Cependant, en plus de la cybersécurité, nos produits comprendront des solutions pour la découverte et l'administration de médicaments, la science des matériaux, la finance, le traitement du langage naturel, ainsi que l'optimisation, la reconnaissance de formes et la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. »

Quantinuum a été formé six mois après que Honeywell a annoncé que Honeywell Quantum Solutions, sa division informatique quantique, se séparerait de la société et se combinerait avec Cambridge Quantum. Honeywell sera initialement le principal actionnaire de Quantinuum avec une participation d'environ 54 % dans la nouvelle société. De plus, en plus de cette participation, Honeywell a également investi près de 300 millions de dollars dans la nouvelle entreprise, garantissant que Quantinuum est bien capitalisée à sa création. Honeywell sera également un fournisseur de Quantinuum, prenant en charge le processus de fabrication des pièges à ions exclusifs de la société. De plus, Honeywell est un client de Quantinuum sur divers projets dans ses unités commerciales.

Quantinuum emploie près de 400 personnes à sa création, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et en Allemagne. Parmi ces employés, environ 300 sont des scientifiques travaillant dans des équipes techniques pour faire progresser le matériel et développer des solutions logicielles.

Quantinuum maintiendra un siège européen à Cambridge, au Royaume-Uni, et un siège nord-américain au Colorado, aux États-Unis. La société continuera d'être entièrement indépendante de la plate-forme dans son choix de matériel afin d'offrir une portabilité totale à ses clients et d'assurer les performances les plus efficaces pour les problèmes à résoudre.

