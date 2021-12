La reprise des vols intérieurs au Japon est prévue pour le premier trimestre 2022 : une enquête de Cirium identifie Sapporo et Okinawa comme les destinations les plus prisées





La grande majorité des voyageurs japonais a l'intention de prendre à nouveau l'avion, 80 % d'entre eux prévoyant de voyager dans les 12 mois qui viennent, principalement pour le loisir (83 %) et vers des destinations intérieures, indique le nouveau rapport Traveler Intelligence de Cirium.

Cirium, société d'analyse des données de l'aéronautique, note que le nombre de personnes ayant l'intention de voyager connaît une augmentation notable sur les autres marchés étudiés, tandis que les voyageurs japonais continuent de se montrer méfiants en raison des risques potentiels liés au COVID-19.

Les vols internationaux devraient rester difficiles, mais les indicateurs de reprise sont encourageants sur le marché intérieur japonais. Les données de Cirium montrent en effet que le trafic intérieur se situe à 54 % de son niveau de 2019, un chiffre supérieur à la moyenne observée sur les marchés intérieurs de l'APAC, qui est de 49 %. La Chine fait exception.

Les données prévisionnelles de Cirium montrent en outre qu'au premier trimestre 2022, le trafic aérien du Japon devrait revenir à 93 % du niveau observé au premier trimestre 2019.

La reprise des vols internationaux est encore lente, mais le trafic intérieur revient aux niveaux pré-COVID de 2019. Selon le sondage de Cirium au Japon, les préfectures de Sapporo et d'Okinawa sont les destinations les plus populaires pour les voyages intérieurs, suivies de Tokyo, Fukuoka et Osaka.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « La difficulté pour les compagnies aériennes, c'est de faire en sorte que les voyageurs se sentent en sécurité lorsqu'ils prennent l'avion et de proposer des offres ciblées et séduisantes aux Japonais pour les encourager à voyager. »

« Dans le même temps, les secteurs du tourisme doivent oeuvrer ensemble à rendre leur région plus attrayante pour les vacances et attirer les voyageurs japonais dans leurs préfectures. »

L'enquête a également révélé plusieurs facteurs susceptibles d'influencer l'intention de prendre l'avion. Un Japonais sur cinq (20 %) ne réservera pas de vol tant que la couverture vaccinale ne sera pas totale, et près de la moitié d'entre eux (42 %) ont déclaré qu'une baisse du nombre de cas de COVID-19 encouragerait les gens à voyager.

Près de la moitié (48 %) des personnes interrogées envisagent de faire un voyage à l'étranger, lorsque ceux-ci seront autorisés, un tiers d'entre elles choisissant l'Europe comme destination de prédilection.

La tranche d'âge japonaise la plus jeune (les 18-29 ans) est celle qui a montré le plus grand intérêt à prendre l'avion de nouveau. Plus des deux tiers d'entre eux ont l'intention de prendre l'avion dans l'année (68 %), et plus de la moitié d'entre eux (61 %) pensent partir à l'étranger, affichant une préférence pour la région de l'Asie orientale.

En ce qui concerne le choix de la compagnie aérienne, il se porte visiblement sur les compagnies japonaises, la majorité des personnes interrogées mentionnant All Nippon Airways comme compagnie aérienne de prédilection, suivie de Japan Airlines, Peach Aviation et Skymark Airlines.

D'autres raisons poussent les voyageurs à choisir une compagnie aérienne plutôt qu'une autre : le port obligatoire d'un masque pendant le vol, l'obligation d'avoir un passe sanitaire et l'amélioration des opérations de nettoyage à bord des avions.

Ce sondage a été mené par AudienceNet, société indépendante d'observation des marchés, au nom de Cirium. La société a interrogé plus de 2?092 adultes au Japon entre le 18 et le 25 octobre 2021. La marge d'erreur des données déclarées n'a pas dépassé +/-3 % pour un intervalle de confiance à 95 %.

