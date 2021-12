IR Collaborate est maintenant certifié et disponible dans le magasin ServiceNow





SYDNEY, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), premier fournisseur mondial de solutions de gestion de l'expérience pour la communication et la collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels, a annoncé que sa suite de solutions IR Collaborate a obtenu la certification de ServiceNow et est maintenant disponible sur le magasin ServiceNow.

IR Collaborate offre une visibilité profonde et en temps réel des écosystèmes essentiels de communications unifiées et de collaboration, y compris les plateformes telles que Microsoft 365, Microsoft Teams et Zoom. L'intégration de IR Collaborate à ServiceNow permettra aux clients d'améliorer la gestion des incidents et les temps de réponse en simplifiant la gestion des services informatiques (ITSM) et la gestion des services de télécommunications (TSM) et de bénéficier d'une surveillance plus large des services informatiques et de télécommunications d'entreprise.

« Nous ne cessons de rechercher de meilleures façons de soutenir nos clients dans la gestion des communications et de la collaboration sur lesquelles nous comptons tous au quotidien », a déclaré Kevin Ryder, directeur du marketing et des produits chez IR. « Cette intégration aidera les clients à briser les barrières qui existent entre les équipes internes de gestion des services, ce qui permettra de rationaliser les flux de travail, d'accélérer la résolution des problèmes et, en fin de compte, d'offrir un niveau de service supérieur. »

La certification de ServiceNow n'est accordée qu'aux applications disponibles dans le magasin ServiceNow et signifie qu'IR Collaborate a terminé avec succès une série de tests concernant la sécurité, la compatibilité, les performances et l'interopérabilité d'intégration de Now Platform®. La certification reflète également que les pratiques exemplaires de ServiceNow sont appliquées dans la conception et la mise en oeuvre de IR Collaborate.

À propos de IR

IR est le principal fournisseur mondial de solutions de gestion et d'analyse du rendement pour les systèmes de communication et collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels. Plus de 500 organisations dans plus de 60 pays s'appuient sur des solutions IR pour fournir des informations critiques. Les systèmes essentiels à la continuité des opérations offrent une disponibilité et des performances élevées à des millions de clients à travers le monde.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

