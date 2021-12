Quatre entreprises s'associent pour réaménager la ville de Sihanoukville en un hub Fintech et un club d'élite





Attirer les talents internationaux suite au plan d'urbanisme de la ZES polyvalente annoncé le 17 novembre 2021

PHNOM PENH, Cambodge, 1 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Continent Assets Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd et Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co, Ltd ont signé un mémorandum d'accord (MoU) le 17 novembre 2021, afin de s'associer à une coopération stratégique dans la conception de nouveaux projets d'investissement dans la Fintech Hub City de Sihanoukville, en présence du gouverneur Kuoch Chamroeun et du directeur du projet de plan d'urbanisme, Chea Kok Hong, suite à l'annonce du plan d'urbanisme de la ZES polyvalente du gouvernement le mois dernier.

Il y a vingt ans, la ville de Sihanoukville était un village de pêcheurs endormi, semblable aux origines de Shenzhen. Le marché de l'immobilier a décollé à partir de 2015 environ, autour du développement des casinos, des hôtels et des complexes de copropriété. En conséquence, le parc immobilier du marché actuel est passé d'environ 200 projets en 2015 à environ 1 580 en 2021. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l'industrie immobilière, affectant 75 % des projets et ralentissant le développement. De plus, le gouvernement cambodgien a émis l'année dernière un mandat fort pour interdire les jeux en ligne, ce qui a entraîné un nettoyage massif pour reconstruire une communauté cohésive et sûre pour les nouvelles initiatives économiques, telles que le hub Fintech, représentant des opportunités d'investissement de plusieurs milliards pour la participation internationale.

Ainsi, ce mémorandum d'accord vise à lancer les premiers projets de réaménagement de Sihanoukville sur la plateforme Fintech Hub afin de renforcer, de diversifier et d'introduire de nouveaux modèles de revenus commerciaux, conformément à la vision du plan d'urbanisme de Sihanoukville menée par le gouvernement. L'accent sera mis sur la restructuration des actifs sous-développés, ce qui créera de nouveaux marchés pour attirer les talents internationaux et les grappes d'entreprises dirigées par des innovateurs financiers et technologiques, en promouvant des installations « lifestyle » de classe mondiale avec les meilleurs instituts d'enseignement et de formation professionnelle pour faire de la ville de Sihanoukville une cybercommunauté dynamique. Le projet prévoit également d'attirer le développement d'un village de retraités offrant un investissement immobilier à haut rendement et un soutien avancé en matière de soins de santé et des installations de télémédecine intégrées dans un projet de développement de services de luxe.

La ville de Sihanoukville étant située dans un coin stratégique de la région Asie-Pacifique, avec un port en eau profonde permettant le développement de ZES et un nouvel élan économique pour soutenir sa croissance, le groupe devrait tirer le meilleur parti de cet emplacement stratégique et de ce moment pour faire de la ville un nouveau point de repère important capable de répondre à la demande future d'une communauté électronique dans cette évolution de l'ère numérique, conformément à la feuille de route STI 2030 du Cambodge.

En voyant l'élan des projets d'infrastructure à grande échelle dans la ville au fil des ans, avec les bonnes conditions de marché et un soutien fort du gouvernement pour les services productifs et les produits innovants à l'échelle, une communauté « bac à sable » Fintech, le club d'élite et les services « lifestyle » innovants formuleront de nouvelles modalités de développement de projet et, en même temps, revitaliser une bonne image de développement du plan d'urbanisme de réaménagement de la ville de Sihanoukville.

