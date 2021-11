Le gouvernement du Canada dévoile le nom de la gagnante du grand prix d'un million de dollars du Défi des femmes en tech propres





OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Les femmes sont un puissant moteur économique dans le domaine canadien de l'innovation, mais elles y sont considérablement sous-représentées. En donnant aux femmes les moyens de réussir dans le secteur canadien des technologies propres, nous aurons la diversité de pensée nécessaire pour apporter des réponses technologiques réelles à certains des plus grands problèmes mondiaux.

De concert avec MaRS, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a dévoilé le nom de la gagnante du grand prix d'un million de dollars du Défi des femmes en tech propres d'Impact Canada : Amanda Hall, présidente-directrice générale de Summit Nanotech, entreprise située à Calgary, en Alberta.

Fondée en 2018, Summit Nanotech est à mettre au point un procédé vert d'extraction du lithium à la fois viable et rentable qui permettra de produire du lithium de qualité batterie et d'ainsi contribuer à répondre aux besoins futurs en stockage d'énergie.

L'annonce d'aujourd'hui vient à la suite d'un programme intensif de trois ans lancé en 2018. Au terme d'un appel national et d'un processus de sélection par des experts, six femmes ont été choisies parmi près de 150 candidates pour développer leurs technologies et mettre sur pied leurs entreprises grâce à diverses mesures de soutien. En plus de l'aide aux entreprises et des services consultatifs fournis par MaRS, les finalistes ont reçu chacune jusqu'à 250 000 $ en services de laboratoires fédéraux, de même qu'une allocation annuelle qui les a aidées à compenser leurs frais de subsistance et de déplacement et à se concentrer sur la création de leurs entreprises. La gagnante du grand prix du Défi des femmes en tech propres a été sélectionnée par le biais d'un processus compétitif et rigoureux conçu et exécuté par MaRs.

Le Défi des femmes en tech propres est l'un des six défis sur les technologies propres qui font partie de l'Initiative Impact Canada. Les défis ont été créés pour aider à résoudre certains des problèmes environnementaux les plus pressants de l'heure. Depuis 2017, Ressources naturelles Canada a investi 75 millions de dollars dans six initiatives, à savoir Les femmes en tech propres, Visez haut!, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et Plein potentiel.

Citations



« Le Défi des femmes en tech propres ne vise pas seulement à offrir des chances égales aux femmes, il vise à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneuses et de leaders pour bâtir notre avenir, fondé sur l'énergie propre. La diversité de pensée est essentielle à l'innovation, et c'est pourquoi il est plus important que jamais de soutenir un plus grand nombre d'entrepreneuses. Félicitations à Amanda Hall et à toutes les finalistes qui s'emploient à construire un avenir énergétique propre pour le Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Des programmes comme le Défi des femmes en tech propres sont essentiels pour stimuler l'innovation dans des domaines où nous avons besoin de solutions originales et efficaces, notamment pour aider à régler des problèmes climatiques et environnementaux. En soutenant des entrepreneuses de divers horizons qui sont à la fine pointe dans leurs domaines, nous contribuons à corriger le déséquilibre hommes-femmes dans les carrières en STIM tout en plaçant le Canada dans la meilleure position possible pour faire progresser les technologies propres et trouver des réponses innovantes à nos défis. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le Défi des femmes en tech propres a favorisé la croissance de mon entreprise. Le soutien fourni pour développer notre technologie et revoir les besoins de notre entreprise était essentiel pour gagner en crédibilité et attirer les investisseurs. »

Amanda Hall

Présidente-directrice générale et fondatrice, Summit Nanotech

« Le Défi des femmes en tech propres a été conçu pour contribuer à atténuer le déséquilibre hommes-femmes dans le secteur des technologies propres et pour faire évoluer six nouvelles entreprises à fort potentiel, dirigées par des femmes, dans ce domaine. J'ai le plaisir de féliciter la grande gagnante du prix, Amanda Hall. Je tiens aussi à féliciter toutes les finalistes : nous sommes absolument ravis des progrès remarquables que vous avez accomplis en si peu de temps. Vous braquez les projecteurs sur le secteur canadien de l'innovation climatique à un moment crucial de notre histoire, et ce, tout en ouvrant la voie à d'autres ingénieures, scientifiques et entrepreneuses incroyablement talentueuses. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec chacune d'entre vous au cours des trois dernières années et nous nous réjouissons de l'impact que vous aurez en développant les activités de vos entreprises. »

Yung Wu

Président-directeur général, MaRS



Liens connexes

Défi des femmes en tech propres

Impact Canada

MaRS (en anglais seulement)

Summit Nanotech (en anglais seulement)

