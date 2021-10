VeChainThor est l'une des blockchains publiques les plus respectueuses de l'environnement dans le monde entier - Accréditation CTI





SINGAPOUR, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Si l'on considère la question du réchauffement climatique, le monde est à la croisée des chemins. Blockchain, la technologie révolutionnaire de notre époque, devrait permettre de prendre des mesures plus collectives pour accélérer la lutte contre le changement climatique. En tant que leader mondial de la blockchain publique, VeChainThor s'engage à cultiver une planète plus saine grâce à une technologie plus verte.

Pour construire et maintenir cette pratique réussie, l'équipe de recherche de VeChain a travaillé avec Centre Testing International Group Co. Ltd. (ci-après, « CTI »), le pionnier et leader dans l'industrie des TIC qui fournit des solutions à guichet unique pour les essais, l'inspection, la certification, le calibrage, l'audit, la formation et les services techniques, afin de mesurer l'empreinte carbone du réseau public de blockchain de VeChainThor.

Les résultats

Selon le modèle d'estimation, le total des émissions de carbone par an généré par VeChainThor est d'environ 4,58 tonnes métriques, soit environ 2,4 % des émissions de carbone générées pour miner un seul Bitcoin.

L'électricité consommée par VeChainThor pour l'ensemble de l'année est estimé à 7581,31 kWh, ce qui équivaut à peu près à l'électricité utilisée pour traiter 4,3 transactions Bitcoin ou 51 transactions Ethereum. Nous avons également trouvé la ressource qui montre les données de certaines chaînes PoS liées à l'empreinte carbone. Le résultat a été que chaque transaction sur VeChainThor a consommé environ 0,000216 KWh, soit 0,04 % du montant estimé pour Cardano tel qu'indiqué.

Méthodologie rigoureuse d'estimation des émissions de carbone

CTI fournit des services d'authentification fiables afin de combiner la modélisation scientifique et la mesure certifiée pour inférer une estimation fiable de l'empreinte carbone de la blockchain publique VeChainThor. (Lire le rapport complet)

Les coûts énergétiques par transaction sur un réseau décentralisé constituent une étape préliminaire pour déterminer si un réseau peut atteindre la durabilité. VeChainThor utilise le consensus de preuve d'autorité, qui n'exige pas que les noeuds participent au processus de consensus pour être concurrentiels. Les droits de production de nouveaux blocs sont également distribués à tous les 101 noeuds de consensus, c'est-à-dire les noeuds maîtres d'autorité (AM, de l'anglais « authority masternode »). Ici, la principale conclusion est que les AM partagent la même quantité de charge de calcul dans le réseau selon la conception de la blockchain.

Pour fournir un modèle d'estimation des émissions de carbone des 101 AM, il a été identifié que ce que nous pouvions faire était de mesurer avec précision la consommation d'énergie d'une seule machine qui hébergeait uniquement un AM dans un environnement contrôlé.

E GHG ? ? PUE x ? i ?i EF x M CTI .

Ici, E GHG représente la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES), ? PUE , l'efficacité annuelle moyenne d'utilisation de l'électricité (PUE) pour les centres de données dans le monde, {?i EF } i , les facteurs d'émission régionaux (FE) pour l'approvisionnement en électricité, et M CTI , les données d'utilisation réelle d'un seul AM mesuré par CTI. Le modèle reconnaît que certains noeuds blockchain sont hébergés dans le cloud. Par conséquent, nous utilisons les données moyennes du PUE pour les centres de données du monde entier afin d'estimer la consommation d'électricité. Le modèle reflète également les différences régionales des émissions de carbone pour une même quantité de consommation d'électricité. Il inclut donc différents facteurs d'émission régionaux dans l'estimation des émissions globales de gaz à effet de serre.

L'entrepreneuriat vert propulsé par VeChainThor

L'empreinte carbone numérique d'une entreprise est l'expression complète de son fonctionnement. Étant donné que les plus grandes entreprises du monde participent, il est également essentiel de sensibiliser la population à la façon dont les technologies numériques sous-jacentes ont des rôles distincts, mais vitaux, à jouer dans l'atténuation des émissions (ONU). Des recherches récentes estiment que le secteur des TIC, qui comprend la technologie blockchain, sera responsable de 1,97 % des émissions mondiales d'ici 2030. Il convient de noter que les entrepreneurs et les entreprises qui cherchent à tirer parti de la technologie blockchain examinent non seulement la consommation d'énergie mais également la durabilité à long terme de cette technologie essentielle.

VeChain s'est lancée avec énergie dans une atmosphère saturée numériquement pour atténuer les émissions de VeChainThor et définir l'échelle nécessaire pour atteindre notre objectif d'être la blockchain publique la plus verte. Avec la prochaine mise à niveau de PoA 2.0, VeChain a l'intention de renforcer une plateforme de blockchain publique de couche 1 plus sécurisée et plus efficace.

Pour toutes les références dans cet article, veuillez consulter le site https://www.vechain.org/vechainthor-is-one-of-the-most-eco-friendly-public-blockchains-worldwide-cti-verified/

À propos de VeChain Foundation

Lancée en 2015, la fondation VeChain a travaillé sans relâche pour construire des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. En tant que catalyseur de l'écosystème, la Fondation a pour mission d'autonomiser les constructeurs et les innovateurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. VeChainThor a déjà été appliqué à un large éventail de cas d'utilisation, aidant les opérations quotidiennes des sociétés, et créant de la valeur et des efficiences nouvelles.

Pour en savoir plus, consultez le site www.vechain.org.

