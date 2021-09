/R E P R I S E -- Invitation à la presse - Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du Protecteur du citoyen/





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfret, invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse virtuelle qui se tiendra le jeudi 30 septembre 2021 dès 11 h. À cette occasion, elle rendra publics les constats du rapport annuel 2020-2021 du Protecteur du citoyen.

L'accès à la conférence de presse se fera uniquement de façon virtuelle, par l'entremise de la plateforme Teams. Les journalistes souhaitant obtenir l'hyperlien de connexion doivent confirmer leur présence en ligne avant 16 h, le mercredi 29 septembre 2021, en écrivant à l'adresse suivante :

carole-anne.huot@protecteurducitoyen.qc.ca

Les journalistes inscrits à la conférence de presse recevront un hyperlien leur permettant de participer à un breffage technique virtuel dès 9 h. Le rapport annuel 2020-2021 du Protecteur du citoyen sera acheminé aux participants et participantes sous embargo lors de ce breffage. Le vice-protecteur Services aux citoyens et aux usagers, M. Claude Dussault, et la vice-protectrice Affaires institutionnelles et prévention, Mme Hélène Vallières, seront également disponibles pour répondre aux questions techniques ou de compréhension.

Le 51e rapport annuel du Protecteur du citoyen sera accessible sur le site Web protecteurducitoyen.qc.ca le 30 septembre 2021 vers 11 h, soit après qu'il aura été déposé par le président de l'Assemblée nationale.

Conférence de presse virtuelle Le 30 septembre 2021, à 11 h Inscription obligatoire avant 16 h le mercredi 29 septembre 2021, à l'adresse : carole-anne.huot@protecteurducitoyen.qc.ca Obtention du rapport annuel virtuel sous embargo Le 30 septembre 2021, entre 9 h et 10 h Seuls les journalistes inscrits à la conférence de presse pourront participer au breffage de presse et recevoir les documents sous embargo.

