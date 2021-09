Eagle Eye Networks acquiert le leader de l'IA de surveillance, Uncanny Vision





Eagle Eye Networks, le leader mondial de la vidéosurveillance dans le cloud, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Uncanny Vision, chef de file dans le domaine de l'intelligence artificielle, accélérant le leadership de l'entreprise dans la fourniture d'IA et d'analyses pour rendre les entreprises des clients plus efficaces et créer un monde plus sûr. L'acquisition porte également sur des capacités de recherche et de développement et un nouveau bureau régional à Bangalore, en Inde.

« Après avoir évalué plus d'une douzaine d'entreprises d'IA, nous avons commencé à travailler avec Uncanny Vision en 2020. Il ne nous a pas fallu longtemps pour arriver à la conclusion qu'Uncanny Vision était le leader incontesté de l'IA de surveillance », a déclaré Dean Drako, PDG d'Eagle Eye Networks. « Leur technologie d'IA primée est déployée sur des milliers de sites, y compris auprès de clients faisant partie du classement Fortune 500. »

L'accord accélère le plan d'Eagle Eye, annoncé en novembre 2020, quand l'entreprise a levé des fonds auprès de la société de capital-risque Accel pour refondre radicalement le monde de la vidéosurveillance.

Les algorithmes d'apprentissage en profondeur d'Uncanny Vision permettent la reconnaissance, l'identification et la prédiction, améliorant les opérations commerciales, les services client et la sécurité des sites. L'IA primée d'Uncanny Vision est aujourd'hui utilisée dans de nombreuses applications, notamment :

Le stationnement intelligent

L'analyse des ventes au détail

La sécurité des barrières

L'automatisation des péages

Les villes intelligentes

La surveillance des distributeurs automatiques de billets

La sécurité des travailleurs

La sécurité des périmètres

M. Drako a déclaré : « Les outils d'Uncanny Vision pour la formation, la création et l'optimisation de modèles, ainsi que son infrastructure de gestion et de stockage des données de formation, sont de qualité supérieure. Il s'agit d'un élément clé que nous sommes heureux d'ajouter à la plateforme Eagle Eye Networks. »

Les 60 employés d'Uncanny Vision conserveront leur poste et Eagle Eye prévoit d'agrandir le bureau de Bangalore. Eagle Eye s'engage à continuer à soutenir les clients actuels d'Uncanny Vision et à développer son infrastructure mondiale afin de fournir le meilleur support 24h/24 et 7j/7 à ses précieux clients à travers le monde.

Les co-fondateurs d'Uncanny Vision, Ranjith Parakkal et Navaneethan Sundaramoorthy, ont rejoint l'équipe de direction d'Eagle Eye. M. Parakkal a déclaré : « Nous partageons la vision de l'équipe Eagle Eye en termes de fourniture d'offres de vidéosurveillance cloud basées sur l'IA cyber-sécurisées et avancées qui transforment la vidéosurveillance pour les entreprises du monde entier. »

« Le modèle économique qui consiste à proposer une l'IA basée sur l'abonnement et sur chaque caméra via une infrastructure cloud mondiale va stimuler la croissance des intégrateurs de sécurité qui doivent par ailleurs faire face à la difficulté de créer une entreprise financièrement stable », a confié pour sa part Alper Cetingok, directeur général et responsable de la division Sécurité et Sûreté chez Raymond James.[1]

À PROPOS D'EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks est le n° 1 mondial de la vidéosurveillance dans le cloud. Nos solutions gérées à 100 % dans le cloud offrent des enregistrements cloud et sur site, une sécurité et un cryptage de niveau bancaire, ainsi qu'une large prise en charge des caméras analogiques et numériques ? le tout disponible via le web ou des applications mobiles. Eagle Eye Networks propose des vidéos cyber-sécurisées basées sur le cloud et s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse pour rendre les entreprises plus efficaces et le monde plus sûr. Tous les produits bénéficient de la plateforme API RESTful d'Eagle Eye, conviviale pour les développeurs, et de la solution Big Data Video FrameworkTM. Basée à Austin, au Texas, Eagle Eye possède des bureaux à Bangalore, Tokyo et Amsterdam. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.een.com.

À PROPOS D'UNCANNY VISION

Fondée en 2013, Uncanny Vision est une société primée de vision par ordinateur basée sur l'IA qui propose des solutions de surveillance intelligente de nouvelle génération pour les villes intelligentes et les infrastructures et bâtiments intelligents, spécifiquement à des fins de surveillance des personnes et des véhicules à l'aide de caméras. La surveillance d'Uncanny Vision permet aux caméras de « voir » et de « comprendre » leur environnement instantanément, à l'aide d'algorithmes optimisés par l'IA/l'apprentissage en profondeur en temps réel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uncannyvision.com.

[1] Raymond James & Associates n'a pas été partie à la transaction.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 07:05 et diffusé par :