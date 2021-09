Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





OTTAWA, ON, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« Aujourd'hui, j'invite les gens à travers le pays à reconnaître et observer la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée nous donne l'occasion de réfléchir aux conséquences douloureuses et durables des pensionnats au Canada et de rendre hommage aux survivants, à leurs familles et à leurs communautés. Elle nous invite à nous souvenir des nombreux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux et à nous renseigner davantage à ce sujet. Enfin, elle nous appelle à affirmer la nécessité de la réconciliation et à nous investir dans le travail qu'il reste à faire.

« En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous reconnaissons qu'à travers le pays, au moins 150?000 enfants autochtones ont été séparés de force de leurs familles et de leurs communautés. Ces enfants ont été amenés dans des pensionnats où un trop grand nombre ont subi des sévices et ont été dépossédés de leur culture, de leur langue et de leurs traditions. Instaurée par le gouvernement fédéral, cette journée donne suite à l'élan suscité par la Journée du chandail orange, qui s'inspire de l'histoire vécue par Phyllis Webstad et que les peuples autochtones ont choisie pour se souvenir de l'héritage des pensionnats et avancer sur la voie de la réconciliation. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a été créée grâce à une mesure législative qui a été adoptée plus tôt ce printemps, en réponse directe à l'appel à l'action no 80 de la Commission de vérité et réconciliation. Dans le cadre des commémorations entourant cette journée historique, j'ai eu l'honneur de participer à une cérémonie au coucher du soleil afin de rendre hommage aux survivants et à ceux qui ne sont jamais revenus auprès de leurs familles et de leurs communautés. À cette occasion, la Tour de la Paix et d'autres immeubles à proximité de la Colline du Parlement étaient illuminés en orange, et un drapeau en l'honneur des survivants nouvellement créé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation a été hissé.

« Cette année, la tragique découverte de tombes anonymes sur le site d'anciens pensionnats à travers le pays nous a rappelé non seulement les conséquences du colonialisme et les dures réalités de notre passé collectif, mais aussi le travail primordial que nous devons accomplir pour faire progresser la réconciliation au Canada. En ce jour, nous reconnaissons également les torts, les injustices et les traumatismes intergénérationnels que les peuples autochtones ont subis, et continuent de subir à cause du système des pensionnats, du racisme systémique et de la discrimination qui persiste dans notre société. Chacun de nous a la responsabilité de se renseigner sur l'histoire et l'héritage des pensionnats. Ce n'est qu'en affrontant ces dures vérités et en rectifiant ces erreurs que nous pourrons avancer ensemble vers un avenir meilleur, plus positif et plus juste.

« Depuis 2015, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones afin d'éliminer les écarts qui touchent encore un trop grand nombre d'entre eux et, ensemble, nous avons fait de véritables progrès. Plus de 80 % des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui relèvent de la responsabilité unique ou partagée du gouvernement fédéral ont été mis en oeuvre ou sont en bonne voie de l'être. Nous avons levé 117 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, et nous avons un plan en vue de lever tous les autres dans un avenir proche. Nous avons fait adopter la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, protégé les langues autochtones et investi dans l'éducation, de sorte que des milliers d'enfants autochtones fréquentent maintenant des écoles nouvelles ou améliorées. Ensemble, nous avons également pris des mesures pour aborder les enjeux importants soulevés dans le rapport final et les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Par ailleurs, nous avons élaboré en collaboration un projet de loi sur les services aux enfants et aux familles autochtones pour veiller à ce que les enfants autochtones restent dans leur famille et leur communauté. Et nous continuerons d'investir directement dans les communautés autochtones, conformément à ce que prévoit le Budget 2021, afin de bâtir un avenir meilleur pour tout le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à profiter de cette occasion pour en apprendre davantage sur l'histoire des pensionnats au Canada, écouter les témoignages des survivants et de leurs familles et réfléchir au rôle que chacun de nous peut jouer sur le chemin de la réconciliation. J'encourage également chacun à porter un chandail orange aujourd'hui pour contribuer à la prise de conscience, parce que chaque enfant compte. »

Déclaration aussi publiée dans les langues suivantes :

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :