METRO amende son programme de rachat d'actions permettant le rachat de 1,5 million d'actions supplémentaires





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - METRO INC. (TSX: MRU) annonce qu'elle amende son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités et que cet amendement a été approuvé par la Bourse de Toronto. Cet amendement permet à la Société de racheter jusqu'à 1 500 000 de ses actions ordinaires de plus portant le nombre total d'actions ordinaires pouvant être rachetées en vertu du programme à 8 500 000, représentant approximativement 3,4 % des actions émises et en circulation de la Société en date du 11 novembre 2020. Depuis le début de son programme actuel de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, la Société a racheté 7 000 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 57,68 $ pour une considération totale de 403 735 402 $. Les achats ont été effectués au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, et par l'entremise de systèmes de négociation parallèles.

Au moment du renouvellement de son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités, la Société avait été autorisée à racheter 7 000 000 de ses actions ordinaires représentant approximativement 2,8 % des actions émises et en circulation de la Société en date du 11 novembre 2020. Au 11 novembre 2020, il y avait 250 195 026 actions émises et en circulation dont 207 099 132 étaient détenues dans le public. Le 11 novembre 2020, la moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires au cours des six (6) derniers mois civils complets a été de 539 248 actions. Aucune autre modalité du programme n'a été modifiée.

Le programme amendé de rachat d'actions dans le cours normal des activités de la Société prendra effet le 4 octobre 2021 et se poursuivra jusqu'au 24 novembre 2021. Les achats continueront de s'effectuer prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, et par l'entremise de systèmes de négociation parallèles ou de toute autre façon pouvant être autorisée par un organisme de règlementation des valeurs mobilières, y compris en vertu d'ententes de gré à gré.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

