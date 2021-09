Spindrift for Schools : Lancement du kit pédagogique « Apprendre de la Nature pour agir ! »





MORBIHAN, France, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Spindrift for Schools a créé le kit pédagogique « Apprendre de la nature pour agir ! » en partenariat avec les Services Départementaux de l'Education nationale du Morbihan (DSDEN56), le réseau Canopé de Lorient et avec le soutien de l'UNESCO. C'est un outil gratuit, disponible sans inscription, et téléchargeable en 3 versions (français, anglais, interactive) : https://spindriftforschools.com/30x30

Ce kit pédagogique s'inscrit dans la campagne globale « 30x30 » qui vise à protéger au moins 30% de la planète d'ici 2030. Cette ressource est à disposition de toutes et tous pour mieux comprendre qu'il est essentiel de préserver l'équilibre fragile de la Terre, de sa biodiversité et de ses divers écosystèmes.

« Apprendre de la nature pour agir ! » s'appuie sur les 17 Objectif de Développement Durable de l'agenda 2030 des Nations-Unies et la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'Unesco (COI-Unesco) a inscrit ce kit dans son programme de la Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Un cycle de conférences et d'ateliers menés par des expert.es scientifiques sont également programmés toute l'année avec le soutien du réseau Canopé afin d'accompagner le monde éducatif sur la mise en place d'outils participatifs dans les classes de Bretagne et du Morbihan: https://spindriftforschools.com/animations/evenements/112-conference-et-ateliers-sciences-participatives-biodiversite

Spindrift for Schools s'adresse notamment au corps enseignant de France et de Suisse et aux jeunes générations. Il bénéficie de l'agrément de l'Education nationale avec laquelle une convention de partenariat sur le volet de l'Éducation au Développement Durable a été signée.

Spindrift for Schools a été créé par Dona Bertarelli et Yann Guichard pour qu'à travers leurs expériences philanthropiques et leurs navigations, ils partagent les richesses du monde naturel avec les plus jeunes, ainsi que l'importance de la conservation de la biodiversité. Toute la flotte de bateaux de l'écurie de course au large Spindrift porte ce message « 30x30 » à travers sa campagne Sails of Change qui vise à sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de protéger et restaurer la nature, en échangeant des idées, connaissances et solutions.

