Jackman Reinvents annonce une campagne de marque novatrice pour Staples/Bureau en Gros Canada





Rachel Abrams, nouvelle directrice de la création, a fait appel à Howie Mandel et Pierre-Yves Lord dans le cadre de la campagne « Découvrons ensemble ».

TORONTO, 29 septembre 2021 /CNW/ - Jackman Reinvents, la plus importante entreprise spécialisée dans la réinvention au monde, annonce le lancement de sa plus récente campagne pour Staples/Bureau en Gros Canada. La nouvelle campagne audacieuse mettant en vedette Howie Mandel et Pierre-Yves (P.-Y.) Lord, souligne la réinvention de l'approche omnicanale des communications intégrées. La campagne coïncide avec l'annonce de la nomination de Rachel Abrams au poste de directrice de la création du groupe.

Le rôle de Jackman en tant qu'agence de coordination créative pour Staples/Bureau en Gros Canada découle d'un partenariat de longue date, qui a commencé en 2017 en définissant la nouvelle position de Staples/Bureau en Gros sur le marché, réinventant la proposition de valeur aux clients et modifiant l'image de marque. L'entreprise est alors passée d'un fournisseur d'articles de bureau à un partenaire qui soutient et encourage le travail et l'apprentissage. Ce changement stratégique a déterminé la façon dont Staples/Bureau en Gros Canada a réinventé tous les aspects de l'expérience client.

« Notre travail avec Staples/Bureau en Gros Canada reflète parfaitement l'essence de Jackman. Nous avons commencé par cerner l'état d'esprit des principaux consommateurs de l'entreprise, et nous sommes rapidement passés de l'analyse à l'action. L'ajout de la création est la prochaine étape logique de notre partenariat », a déclaré la présidente de Jackman, Sandra Duff.

Découvrons ensemble, la nouvelle campagne de Staples/Bureau en Gros Canada, met l'accent sur la curiosité de la clientèle de Staples/Bureau en Gros Canada qui est composée de gens qui apprennent et réussissent tout au long de leur vie, et souligne la volonté de la marque d'aider les clients qui cherchent à évoluer constamment. Dans les nouvelles capsules multi-plates-formes de 15 et de 30 secondes, l'animateur et producteur canadien Howie Mandel et le communicateur canadien Pierre-Yves (P.-Y.) Lord jouent le rôle de sosies de clients qui donnent la parole à leur curiosité. Les capsules encouragent le client à suivre cette curiosité et à chercher des solutions offertes par Staples/Bureau en Gros Canada.

LIEN : regardez maintenant, Howie Mandel dans la nouvelle publicité télévisée Découvrons ensemble de Staples/Bureau en Gros Canada

LIEN : regardez maintenant, Pierre-Yves Lord dans la nouvelle publicité télévisée Découvrons Ensemble de Staples/Bureau en Gros Canada

La campagne a été conçue par Rachel Abrams, la nouvelle directrice de la création du groupe Jackman. « Nous sommes ravis d'avoir accueilli Rachel Abrams pour donner vie à cette campagne. Rachel met à contribution sa puissance créative extraordinaire et son leadership exceptionnel en communications au profit de Jackman. À mon avis, elle représente une triple menace pour la concurrence : son travail créatif parle pour lui-même, elle est une collaboratrice active qui travaille de façon harmonieuse et transparente au sein des différentes équipes de Jackman, et elle excelle dans l'établissement de relations à long terme avec nos partenaires de mobilisation », a déclaré Mme Duff.

Mme Abrams a rejoint Jackman après avoir travaillé chez Cossette, où elle a occupé le poste de directrice de la création pendant près d'une décennie. Avant Cossette, Mme Abrams a occupé des postes clés à BBDO, DBB et Ogilvy. Après avoir évité un transfert vers un autre conglomérat de premier ordre prédit par bon nombre d'observateurs, Mme Abrams a été attirée par l'approche intégrée de Jackman et par la possibilité de favoriser et de communiquer le travail créatif, générant ainsi des résultats corrélatifs qui correspondent aux objectifs commerciaux plus importants des clients.

« Jackman s'intègre profondément dans les activités de ses clients, garantissant ainsi l'intégration de notre stratégie holistique à leurs objectifs globaux. Bien comprendre les besoins de l'entreprise ouvre davantage de perspectives créatives. Ainsi, le client de Jackman ne se concentre pas seulement sur 360 degrés, mais plutôt sur 360 en 3D », a déclaré Mme Abrams. « Pour Staples/Bureau en Gros, nous avons conçu une approche qui tient compte de tous les points de contact des consommateurs, des communications à la conception des magasins. La campagne Découvrons ensemble est l'expression publique de l'engagement de l'entreprise envers le travail et l'apprentissage axés sur la découverte », a ajouté Mme Abrams.

« La transformation de Staples/Bureau en Gros vers « L'Entreprise du travail et de l'apprentissage » a été bien accueillie par les clients; nous sommes reconnus pour nos solutions uniques et notre expertise inégalée. Grâce à cette nouvelle campagne, nous sommes convaincus que nous allons percer le marché d'une façon beaucoup plus puissante, en augmentant considérablement le nombre de personnes avec lesquelles nous pouvons collaborer dans le cadre de nos efforts pour les aider à croître. Le résultat est audacieux, judicieux et amusant. L'ajout de Rachel Abrams à l'équipe de direction de Jackman a immédiatement porté le travail à un autre niveau. C'est un plaisir de travailler avec elle et son équipe, et je me réjouis de notre partenariat alors que nous continuons de bâtir notre marque », a affirmé Dave Mazzone, vice-président du marketing à Staples/Bureau en Gros Canada.

La campagne est soutenue par Golin pour les relations publiques auprès des consommateurs et par DentsuX pour la planification et l'achat de médias. Jackman prévoit de futures capsules pour Staples/Bureau en Gros Canada, dont Noël 2021 et le retour à l'école 2022, tous deux mettant en vedette Howie Mandel et Pierre-Yves Lord.

À propos de Jackman Reinvents

Jackman est la plus importante entreprise spécialisée dans la réinvention de l'engagement des clients en Amérique du Nord. Elle est passée maître dans la création de valeur au moyen de renseignements exploitables fournis par des humains, de l'innovation guidée par la stratégie et de l'exécution au sein des différents canaux. Travaillant en partenariat avec des équipes de direction axées sur l'avenir, Jackman utilise sa méthodologie éprouvée et sa combinaison unique de talents pour offrir des solutions audacieuses qui stimulent l'élan et rendent le changement possible.www.jackmanreinvents.com

À propos de Staples/Bureau en Gros Canada

Staples/Bureau en Gros Canada est L'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent l'un de nos plus de 300 emplacements et se rendent sur staples.ca. L'entreprise compte deux marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Staples Preferred pour les petites entreprises et Staples Professional pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq installations de travail conjoint à Toronto, à Kelowna, à Oakville et à Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples/Bureau en Gros Canada est un fier partenaire du MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à lutter contre les inégalités dans les communautés partout au Canada et à contribuer à bâtir un avenir équitable pour tous. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web staples.ca ou communiquez avec @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

Personne-ressource : Sophia Moriarty, sophia.moriarty@smithpublicity.com

SOURCE Jackman

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 16:02 et diffusé par :