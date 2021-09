Unify Platform AG lance officiellement la première plateforme ouverte au monde (*) pour les chercheurs-entrepreneurs promouvant les ODD ((*) sur la base des résultats de recherche Google)





KANAGAWA, Japon, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Unify Platform AG, société établie en Suisse, et sa branche japonaise située à Shin-yokohama, préfecture de Kanagawa, ont annoncé le 28 septembre la mise en service officielle d'UNIPLAT. Cette plateforme ouverte a été spécialement conçue pour aider les chercheurs-entrepreneurs, qui font la promotion de tous les domaines et projets académiques liés aux ODD préconisés par les Nations Unies dans le monde entier, à obtenir plus de visibilité et à communiquer avec les soutiens qui souhaitent contribuer à l'amélioration des recherches mondiale. UNIPLAT propose aux chercheurs-entrepreneurs une nouvelle façon de publier leurs recherches et d'obtenir un soutien et un financement de partout dans le monde (entreprises, instituts, fondations, etc.) dans un environnement d'égalité des chances.

Les trois principales caractéristiques d'UNIPLAT sont :

- Base de données à guichet unique pour les chercheurs et entrepreneurs

En publiant une base de données de divers contenus tels que des archives en streaming en direct (*), des vidéos, des textes et autres documents concernant leurs propres recherches ou technologies, et en la rendant accessible à des soutiens via une solution à guichet unique, les chercheurs-entrepreneurs peuvent améliorer la confiance et bâtir leur réputation en tant que chercheurs et entrepreneurs.

(*) Les vidéos en direct peuvent être archivées.

- Première mondiale (*) : Streaming en direct avec des traductions rapides et simultanées en plusieurs langues

UNIPLAT offre une fonction de streaming en direct via laquelle les chercheurs-entrepreneurs peuvent présenter leurs propres recherches, technologies, idées, etc. dans différentes langues (initialement 8 langues) simultanément et en temps réel. Il est ainsi très facile pour eux de présenter leur contenu à de nombreux soutiens dans différentes sphères linguistiques.

(*) Basé sur les résultats de recherche Google

- Première mondiale (*) : Don aux activités de recherche

Indépendamment de la situation économique de la région où se trouvent les chercheurs et entrepreneurs, les chercheurs-entrepreneurs peuvent bénéficier de l'aide de donateurs du monde entier par l'intermédiaire de dons en argent qui leur sont versés lorsqu'ils publient les résultats de leurs recherches et qu'ils les présentent. Il s'agit de la première plateforme de ce genre au monde et elle permettra aux chercheurs et entrepreneurs d'échanger les incitations dont ils bénéficient pour d'autres actifs, à leur discrétion.

(*) Basé sur les résultats de recherche Google

De plus, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées comme suit en 2021 :

- Première mondiale (*) : Cote de crédit des chercheurs-entrepreneurs

Une évaluation automatique sera effectuée à partir de différentes perspectives utilisant l'IA et une fonction en place affichera une notation pour chaque personne. Cette notation sera l'équivalent d'une cote de crédit basée sur les activités des chercheurs-entrepreneurs dans UNIPLAT. Si le score est élevé, la capacité et la crédibilité du chercheur concerné sont également considérées comme élevées. Cette fonction pourrait apporter de nombreux avantages tels que les offres et les subventions des entreprises et des universités.

(*) Basé sur les résultats de recherche Google

- Première mondiale (*) : Certification pre-IP (TM)

« Pre-IP (TM) » est une abréviation pour « Pre (applied) Intelligent Property » (propriété intellectuelle pré-appliquée) et un terme unique UNIPLAT. Lorsque les chercheurs et entrepreneurs enregistrent leur contenu (images, vidéos, textes, etc.) publié sur la plateforme en tant que « pre-IP (TM) », UNIPLAT publiera un certificat tiers attestant que le contenu est enregistré authentiquement au nom des chercheurs ou entrepreneurs en utilisant la technologie de blockchain d'Unify Platform. Cette disposition est mise en place en tant qu'alternative pour assurer l'authentification du contenu de la recherche avant même la délivrance d'un brevet légal ou de tout autre enregistrement légal. Cela permet aux chercheurs et entrepreneurs d'empêcher l'imitation d'idées et l'utilisation secondaire non autorisée de contenu par le biais d'une divulgation ultérieure.

(*) Basé sur les résultats de recherche Google

À propos d'Unify Platform AG

Unify Platform AG a été fondée à Zoug, en Suisse, en décembre 2019 avec le soutien du gouvernement du canton de Zoug en Suisse. L'entreprise est la société de R&D et de gestion d'UNIPLAT, dont l'objectif est de s'assurer que les chercheurs-entrepreneurs du monde entier sont évalués et récompensés équitablement, indépendamment de leur situation économique, de leur lieu de résidence ou de leur affiliation, grâce à des incitations basées sur leur recherche innovante, les résultats et l'excellence.

Page d'accueil de l'entreprise : https://unify21.com

Haut de la page UNIPLAT : https://uniplat.social/

ODD :

Les objectifs de développement durable (ODD) sont des objectifs internationaux visant à promouvoir un monde durable et meilleur, énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté au Sommet des Nations Unies en septembre 2015. Les ODD, qui regroupent 17 objectifs, sont articulés en 169 cibles. Ils reposent sur la philosophie préconisant de « ne laisser personne derrière ».

