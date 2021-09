Un quiz de TCO Certified pour tester nos connaissances sur les déchets électroniques





STOCKHOLM, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- « Sensibiliser à la problématique des déchets électroniques est essentiel pour inciter les acheteurs à adopter une approche plus globale dans la gestion des biens électroniques qu'ils acquièrent », déclare Gabriella Mellstrand, directrice Marketing et Communication chez TCO Development.

Le 14 octobre est la Journée mondiale des déchets électroniques ("International E-waste Day"), une initiative visant à réduire l'impact que ces déchets ont sur l'environnement tout en favorisant la préservation de nos ressources naturelles. Pour soutenir les activités pédagogiques et de sensibilisation liées à cette initiative, TCO Development a lancé un quiz sur les déchets électroniques.

TCO Development est l'organisation derrière TCO Certified - la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. L'objectif de TCO Certified est de permettre aux organisations d'opérer des choix responsables de produits IT qui stimulent l'ensemble de l'industrie dans une direction plus durable. Couvrant les produits informatiques du bureau et des data centers, TCO Certified se base sur des critères de durabilité sociale et environnementale qui portent sur l'entièreté du cycle de vie des produits et vis-à-vis desquels la conformité est vérifiée de manière indépendante - avant et après la délivrance des certificats.

Près de 2 000 personnes ont répondu au questionnaire. Voici quelques-unes des conclusions !

Pour 18 % des personnes interrogées, l'augmentation du volume des déchets électroniques est principalement due au fait que les gens se sont finalement mis à recycler.

En réalité, l'augmentation du volume des déchets électroniques est principalement alimentée par nos taux élevés de consommation de ces équipements , leurs courts cycles de vie et le trop peu d'options disponibles pour les réparer.

« La chose la plus importante que vous puissiez faire pour l'environnement, tant en termes de limitation des déchets électroniques que de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'utiliser vos produits informatiques le plus longtemps possible. Ajouter deux ans à la durée de vie d'un ordinateur portable peut par exemple réduire les émissions totales de gaz à effet de serre jusqu'à 30 % » poursuit Gabriella Mellstrand.

95 % des personnes interrogées savent que les déchets électroniques représentent un risque pour la santé humaine.

Les déchets électroniques contiennent plusieurs substances dangereuses qui risquent de s'échapper dans l'environnement et d'affecter la santé humaine s'ils ne sont pas recyclés correctement.

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont répondu correctement au sujet de la valeur annuelle estimée des matières premières contenues dans les déchets électroniques, qui s'élève à 55 milliards d'euros.

Outre le risque qu'elle représente pour la santé humaine et l'environnement, la manière actuelle de traiter les déchets électroniques présente également un impact économique négatif. Les produits électroniques contiennent en effet un certain nombre de ressources rares et précieuses qui sont essentielles pour répondre à nos besoins futurs pour la fabrication de produits.

« Prenez part à la solution: maintenez vos produits informatiques en circulation le plus longtemps possible en les utilisant, en les réparant ou en les revendant. Et si rien de tout cela n'est envisageable, assurez-vous que le produit est recyclé de manière responsable », conclut Gabriella Mellstrand.

Testez vos connaissances - répondez au questionnaire sur les e-déchets !

Vers des produits informatiques durables

Avec plus de 30 ans d'expérience, TCO Certified est le leader mondial de la certification de durabilité pour les produits informatiques. Notre ensemble complet de critères est conçu pour soutenir la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie des produits. Couvrant 11 catégories de produits, dont les écrans, les ordinateurs et les appareils mobiles, la conformité est vérifiée de manière indépendante, avant et après la certification.

