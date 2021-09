La nouvelle structure tarifaire de Tugboat Logic démocratise l'assurance en matière de sécurité





Grâce à des offres modulables, mais à des prix abordables, l'assurance en matière de sécurité et l'automatisation de la certification sont plus accessibles à un plus grand nombre d'organisations, peu importe leur taille

BURLINGAME, Californie, 28 septembre 2021 /CNW/ - Tugboat Logic par OneTrust, la plus importante compagnie d'assurance en matière de sécurité, a annoncé aujourd'hui une importante réduction de prix sur bon nombre de ses modules populaires afin de rendre l'assurance en matière de sécurité plus accessible pour les organisations. Les solutions simples, conviviales et abordables de Tugboat Logic pour l'assurance en matière de sécurité et l'automatisation de la certification se déclinent en trois offres : Essentials, Startup et Growth.

La nouvelle tarification de Tugboat Logic peut être consultée ici : https://tugboatlogic.com/pricing/

Toutes les organisations doivent avoir accès aux avantages concurrentiels que procurent les solutions novatrices qui démocratisent la confiance. Les entreprises, en particulier celles qui n'en sont qu'à leur début ou dont les équipes de sécurité sont encore en développement, ont besoin de moyens d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à la sécurité et d'être en mesure de le prouver à leurs clients. Combinée à OneTrust, Tugboat Logic offre un programme de sécurité qui s'adapte à la croissance des entreprises. La nouvelle structure tarifaire de Tugboat Logic rend l'assurance en matière de sécurité accessible dans la plupart de ses offres :

Essentials : Cette offre comprend les 10 polices essentielles et 24 contrôles de sécurité pour tous les programmes d'infosécurité, et permet aux organisations de partager facilement leur couverture de sécurité au moyen d'un rapport d'attestation exclusif. Le module Essentials permet aux organisations de mettre à l'épreuve leur couverture d'infosécurité, à l'aide de polices et de mesures de contrôle qui peuvent être appliqués aux normes de l'industrie comme la certification SOC 2. Le module Essentials est offert à partir d'aussi peu que 45 $ par mois.

Eric Gombrich, chef du personnel et de la sécurité, Tickit Health, a déclaré : « Avant Tugboat Logic, le processus manuel que nous utilisions nous coûtait très cher : il nous fallait réunir l'équipe, distribuer les questions, puis rassembler les réponses. Mais Tugboat Logic utilise l'intelligence artificielle pour évaluer automatiquement les questions et proposer les meilleures réponses possibles. »

Kevin Schoenewolf, chef de projet chez SyncMonkey, a déclaré : « Tugboat Logic a été bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients. L'un de nos principaux slogans est la sécurité. Nous conservons des renseignements importants comme les justificatifs d'identité des clients, alors la sécurité est essentielle. Tugboat Logic nous aide à renforcer notre couverture, ce qui procurera la tranquillité d'esprit à nos clients. »

Ray Kruck, fondateur et chef de la direction de Tugboat Logic, a déclaré : « Tugboat Logic constitue un point d'entrée pour les organisations qui entament leur parcours de sécurité. Grâce à notre nouvelle tarification, les entreprises de toutes tailles seront en mesure de profiter des capacités d'automatisation de la conformité conçues pour les entreprises au prix d'une entreprise en démarrage. Depuis sa récente acquisition par OneTrust, Tugboat Logic offre une gamme d'outils qui habilitent les entreprises à chaque étape de leur parcours de sécurité, ce qui leur donne une plateforme de gestion des risques et des contrôles plus vaste que les clients peuvent adapter à mesure que leur programme évolue. »

À propos de Tugboat Logic

Tugboat Logic par OneTrust est la plateforme d'assurance en matière de sécurité qui assure une conformité continue. Tugboat Logic offre une technologie automatisée pour démystifier le processus de création et de gestion d'un programme de sécurité de l'information. Grâce à Tugboat Logic, les entreprises peuvent rapidement se sécuriser et le prouver aux clients. Alimentée par l'intelligence artificielle, la technologie brevetée de Tugboat Logic automatise la création de politiques en sécurité de l'information, la préparation à la vérification et la réponse aux questionnaires de sécurité afin que les entreprises puissent gagner la confiance des clients et vendre davantage. Tugboat Logic aide les entreprises à se préparer aux audits en deux fois moins de temps et à une fraction du coût, s'assure qu'elles peuvent répondre aux questionnaires de sécurité en quelques minutes (et non en heures) et construit et met à l'échelle leur plan de sécurité de l'information en peu de temps. La société a été acquise par OneTrust en 2021. Site web : https://www.tugboatlogic.com/

