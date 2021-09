ADC Therapeutics dose un premier patient dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1 avec ADCT-901 pour traiter les tumeurs solides avancées





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale qui se consacre à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération, destinés aux patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui qu'un premier patient a été dosé dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1 évaluant ADCT-901, ciblant l'antigène 1 associé aux reins (KAAG1), chez des patients atteints de certaines tumeurs solides avancées avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

« Avec l'approbation par la FDA de la demande IND de "nouveau médicament de recherche" pour ADCT-901, nous avons le plaisir de faire passer rapidement ce nouveau conjugué anticorps-médicament prometteur au stade du développement clinique », a déclaré Joseph Camardo, DM, responsable médical d'ADC Therapeutics. « Le KAAG1 est fortement exprimé dans les tumeurs ayant peu de nouveaux médicaments, comme le cancer des ovaires et le cancer du sein triple négatif. Nous sommes impatients de poursuivre l'évaluation de l'innocuité, de l'activité antitumorale et du dosage optimal d'ADCT-901 dans cet essai de Phase 1. »

ADCT-901 est composé d'un anticorps monoclonal humanisé (3A4) dirigé contre le KAAG1 humain conjugué via un lieur clivable par cathepsine au dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD) SG3199, la même cytotoxine qui est utilisée dans le principal produit d'ADC Therapeutics, ZYNLONTA®. KAAG1 est une nouvelle cible tumorale attrayante pour les CAM exprimés sur la membrane des cellules tumorales, tandis que son expression sur les tissus sains est très limitée.

L'essai clinique ouvert, à dose croissante et à extension de dose évaluera l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'activité antitumorale d'ADCT-901 en monothérapie chez des patients atteints de certaines tumeurs solides à un stade avancé. Pour de plus amples informations sur l'essai de Phase 1, veuillez consulter le site www.clinicaltrials.gov (identifiant NCT04972981).

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et du Cami, ADC Therapeutics dispose de multiples CAM en cours de développement clinique et préclinique.

Basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, ADC Therapeutics est également présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

