Journée internationale des personnes âgées : longévité, soins de santé et observance thérapeutique - vers une nouvelle stratégie européenne sur le vieillissement

BRUXELLES, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Nous avons le grand plaisir de vous inviter à assister à la conférence de presse en ligne Longevity, Healthcare and Adherence to Therapy? towards a new European strategy on ageing qui aura lieu le 30 septembre 2021.

Date : 30 septembre 2021

Heure : 11:00 ? 12:30 CEST

Où : en ligne

La conférence de presse, organisée par Senior International Health Association, en collaboration avec la Société européenne d'hypertension (ESH) et en étroite coopération avec le vice-président du Parlement européen Fabio Massimo Castaldo, aura lieu dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre).

La conférence de presse apportera un message des dirigeants des institutions européennes sur l'évolution démographique et le vieillissement et ESH présentera un projet axé sur l'observance thérapeutique développé en collaboration avec SIHA.

La conférence réunira les principaux acteurs institutionnels et de soins de santé impliqués dans la promotion du vieillissement en bonne santé, dans le but spécifique de discuter de la nécessité de placer la santé au centre de l'agenda politique grâce à la mise en oeuvre de stratégies de longévité ciblées telles que l'adhésion au traitement. Près de 50 % des patients en Europe ne suivent pas les instructions de leur médecin généraliste. Une mauvaise observance, en plus de l'impact négatif sur la qualité de vie des patients par le biais d'un risque accru d'événements indésirables et d'hospitalisation, entraîne une augmentation des coûts des services de santé. En fait, c'est aujourd'hui l'une des principales causes de dépenses de santé inappropriées.

La réunion rappellera également l'importance de la vaccination anti-Covid pour la protection de la santé collective en Europe, en particulier des personnes fragiles, et l'importance du Livre vert sur le vieillissement adopté par la Commission européenne le 27 janvier 2021, qui souligne que le vieillissement actif et en bonne santé et l'apprentissage tout au long de la vie sont les deux concepts qui peuvent permettre une société vieillissante prospère.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, interviendra par un discours.

Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen, présidera la réunion.

Veuillez trouver l'ordre du jour de l'événement sur ce lien, où vous pouvez enregistrer votre participation à la conférence de presse en ligne à partir du lundi 27 septembrehttps://www.seniorinternationalhealthassociation.org/events/international-day-of-older-persons/

