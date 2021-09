Cygnet Infotech, une importante entreprise de technologie, renforce sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Inde





Elle a augmenté son activité fiscale vouée à la technologie de 95 % cette année.

Elle a récemment acquis euVAT Online, une solution technologique de TVA basée sur le cloud.

L'équipe d'euVAT online rejoindra désormais la filiale de Cygnet Infotech basée au Royaume-Uni, afin de fournir un soutien technologique aux professionnels de la fiscalité dans la gestion des demandes de récupération de la TVA, et de relier et d'intégrer directement leurs systèmes Amazon pour le dépôt des déclarations de TVA.

LONDRES, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Cygnet InfoTech est une société internationale de technologie située à Londres dont le siège social se trouve en Inde. Il s'agit de l'un des fournisseurs de solutions de fiscalité indirecte les plus fiables en Inde, qui commence à être connu sur le marché mondial de la technologie fiscale.

Cygnet Infotech a annoncé l'acquisition de euVAT Online , une société basée au Royaume-Uni qui propose une solution technologique de TVA basée sur le cloud. euVAT online est à la pointe de la technologie de la TVA depuis plus de 20 ans. Son produit est largement utilisé par les directeurs financiers et les responsables fiscaux de sociétés renommées et par les principaux conseillers fiscaux internationaux. Elle offre des solutions pour tous les aspects du service professionnel de back-office pour la déclaration des impôts indirects. Cette solution récemment acquise permettra aux entreprises et aux professionnels de la fiscalité de gérer automatiquement leurs demandes de récupération de la TVA, les rapports pour les déclarations de TVA, et de relier et d'intégrer directement leurs systèmes Amazon aux autorités respectives afin de préparer un dossier pré-rempli pour les déclarations de TVA. Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe de direction d'euVAT online rejoindra la filiale de Cygnet Infotech basée au Royaume-Uni. Cette acquisition permettra à Cygnet Infotech de renforcer sa présence sur le terrain et d'élargir sa clientèle au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe.

À propos de cette récente acquisition, Niraj Hutheesing a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'euVAT Online fasse désormais partie de Cygnet Infotech. Grâce à cette acquisition, nous allons renforcer notre équipe et notre présence sur le terrain en Europe, et atteindre de nouveaux clients potentiels dans cette région. En outre, nous fournirons un soutien technologique aux professionnels de la fiscalité dans la gestion des demandes de récupération de la TVA, et nous relierons et intégrerons directement leurs systèmes Amazon pour le dépôt des déclarations de TVA, tout en proposant nos solutions existantes aux clients nouveaux et existants, renforçant ainsi notre présence au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. »

L'expertise technologique de Cygnet Infotech repose sur une architecture modulaire et est dotée de capacités d'hyperautomatisation qui s'appuient sur RPA, AI-ML, des outils ETL et des connecteurs intégrés prêts à l'emploi. Cela permettra aux entreprises d'automatiser l'extraction des données et les demandes de conformité. Cygnet Infotech a prouvé son expertise dans toutes les régions en mettant en oeuvre de telles solutions avec de nombreux systèmes ERP et patrimoniaux.

Cygnet Infotech a également renforcé ses racines dans la région du Moyen-Orient. Elle a récemment créé sa plateforme de facturation électronique pour le Royaume d'Arabie Saoudite. Elle est accréditée comme solution qualifiée auprès de l'Autorité générale de la zakat et de l'impôt (GAZT). Elle fournira désormais des solutions techniques pour l'émission de factures et de notes électroniques. Cela permettra aux contribuables de se conformer à la mise en oeuvre du système de facturation électronique dans le Royaume d'Arabie saoudite.

En outre, avec la récente mise en oeuvre de la réglementation sur la TVA dans la région d'Oman, Cygnet Infotech a étendu sa plateforme de conformité à la TVA à Oman. Cygnet Infotech travaille avec l'une des plus grandes enseignes de la région pour se conformer au règlement sur la TVA.

En Inde, le portail sur la conformité Tax Tech de Cygnet Infotech est l'un des fournisseurs de solutions de fiscalité indirecte les plus fiables du pays. Plus de 130 millions de factures électroniques en Inde sont générées par le portail sur la conformité de Cygnet Tax Tech. Grâce à cette acquisition et à d'autres projets, la société est en train de devenir un acteur reconnu au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe.

L'entreprise a augmenté ses effectifs de 25 % au cours de l'année écoulée. Elle a également modifié son nom pour unifier toutes ses dénominations sous une seule marque principale, Cygnet Infotech.

À propos de Cygnet Infotech :

Fondée en 2000, ? Cygnet Infotech ?travaille avec des clients dans 35 pays et dispose d'équipes dans plusieurs régions. Les offres de Cygnet Infotech vont des services technologiques aux produits, en passant par les solutions de technologie fiscale.?Son large choix de solutions comprend des solutions de technologie fiscale, la transformation numérique, l'ingénierie de produits, l'automatisation des processus robotiques, l'automatisation des tests, les solutions de signature numérique, et plus encore.

À propos d'euVAT Online :

euVAT Online est à la pointe de la technologie en matière de TVA depuis plus de 20 ans. Cette technologie primée est principalement utilisée par les directeurs fiscaux de sociétés renommées et les principaux conseillers fiscaux internationaux.

Ventes : akash.chaudhary@cygnetinfotech.com

Média : arushi.dhar@cygnetinfotech.com

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 04:29 et diffusé par :