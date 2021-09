BIOCORP et NOVO NORDISK signent un partenariat mondial dans le domaine du diabète en santé numérique





BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 ? ALCOR / Éligible PEA?PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables et Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement du diabète, annoncent aujourd'hui un accord pour le développement et la fourniture d'une version de Mallya pour le stylo FlexTouch utilisé par les patients diabétiques.

Mallya est un dispositif Bluetooth clipsable pour les stylos injecteurs d'insuline. Il recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application mobile. Mallya aide les personnes atteintes de diabète à tenir un journal des doses précis, utilisant la technologie pour accompagner les patients et leur permettre de suivre leur traitement en toute confiance.

La plupart des insulines de Novo Nordisk sont proposées avec le stylo FlexTouch, et celui-ci fait partie de la carte de lancement de toutes les nouvelles insulines. Une version spécifique de Mallya sera développée pour FlexTouch, le premier dispositif d'administration d'insuline prérempli sans bouton-poussoir. En raison du mécanisme de dosage unique de FlexTouch, le bouton-poussoir ne se relève pas, et ce quelle que soit la dose, ce qui permet d'administrer l'insuline en appuyant sur le bouton en appliquant une faible force à l'injection. Le dispositif Mallya existant doit être revu afin de répondre aux besoins de ce mécanisme spécifique, tout en conservant sa précision et sa fiabilité pour le patient.

Directement fixé sur le stylo jetable pré-rempli FlexTouch, Mallya permettra un enregistrement transparent et efficace des doses, ce qui aidera les diabétiques et leurs soignants à avoir un monitoring plus précis sur la maladie et l'observance du traitement.

BIOCORP recevra un premier versement suivi de différents paiements d'étapes ("milestones"), définis selon les différentes phases de développement. Une fois le développement mené à terme, Novo Nordisk prévoit de distribuer Mallya dans un certain nombre de pays ; BIOCORP prévoit d'augmenter significativement les volumes de production à partir de 2022. Les termes du contrat restent confidentiels.

"Novo Nordisk collabore avec Biocorp car nous pensons que les personnes atteintes de diabète méritent la liberté de décider de la solution qui leur convient le mieux. Notre étude, menée en Suède1, démontre les avantages associés de l'utilisation de stylos à insuline intelligents pour la santé. Et comme nous continuons à lancer de tels stylos intelligents, nous nous associons également à Biocorp pour permettre à un plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de profiter des avantages de ce type de dispositifs connectés. Cette collaboration démontre notre engagement à faciliter la gestion du diabète en donnant aux personnes l'accès à des données sur le comportement d'utilisation des médicaments, dont on sait qu'elles peuvent potentiellement améliorer les résultats pour les patients", a déclaré Søren Smed Østergaard, vice-président de la santé numérique chez Novo Nordisk.

"BIOCORP est très fier de signer ce partenariat avec le leader mondial du diabète, Novo Nordisk, et c'est une reconnaissance impressionnante pour notre dispositif Mallya. Fournissant 50% de l'insuline utilisée dans le monde, Novo Nordisk a distribué 1 milliard de stylos à insuline en 2020. Le stylo FlexTouch n'est pas concerné par la version actuelle de Mallya, alors qu'il est utilisé par des dizaines de millions de patients diabétiques dans le monde, nous sommes donc heureux de travailler à ouvrir les possibilités de connectivité pour les nombreux patients dans le monde qui utilisent ce stylo", a déclaré Éric Dessertenne, DG de BIOCORP.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorpsys.com.

1 "Increased Time in Range and Fewer Missed Bolus Injections After Introduction of a Smart Connected Insulin Pen", Diabetes Technology & Therapeutics, Vol: 22(7), 2020.

