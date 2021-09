« J'aime travailler au centre-ville » : la Chambre dévoile les huit gagnants de son appel de projets créatifs pour rehausser l'attractivité du centre-ville





MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de dévoiler aujourd'hui huit projets créatifs sélectionnés dans le cadre de son initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Cette initiative annoncée en mars dernier avec le soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à déployer des actions pour faciliter le retour des travailleurs au centre-ville et rehausser l'attractivité de la zone. Les projets créatifs signature dévoilés aujourd'hui se déploieront au cours des prochains mois dans plusieurs lieux privés et semi-privés du centre-ville.

La Chambre a lancé en juin un appel de projets sous le thème du « retour à l'anormalité ». Cet appel invitait les créateurs, idéateurs et designers locaux à proposer des projets originaux pour mettre en valeur des lieux fréquentés par les travailleurs, en collaboration avec les propriétaires immobiliers du centre-ville. Au total, 73 projets de grande qualité ont été reçus, témoignant de l'effervescence des milieux créatifs et de l'importante mobilisation des acteurs du centre-ville. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, la Chambre a retenu huit projets qui se sont démarqués par leur originalité et leur impact. Ils recevront globalement une enveloppe de 3,1 millions de dollars.

« Le centre-ville de Montréal continue de souffrir des contraintes sanitaires qui limitent le retour des travailleurs dans les tours. La relance des activités commerciales dans cette zone demeure donc très fragile. Nous pouvons cependant prendre aujourd'hui des décisions qui auront un impact positif au cours des prochains mois. C'est dans cette optique que nous avons lancé l'appel de projets dont nous dévoilons aujourd'hui les grands gagnants. La particularité de cet appel est de créer un cadre de collaboration entre les industries créatives et le secteur immobilier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nos entreprises ont su faire preuve, une fois de plus, d'inventivité avec ces nouveaux projets, qui inciteront les Montréalais à regagner le coeur de la métropole, le centre-ville. Celui-ci est un véritable moteur économique pour le Québec, et c'est pourquoi il est essentiel pour notre gouvernement de l'appuyer », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Ces projets misent sur ce qui fait la renommée de Montréal : sa créativité et son sens de l'innovation. Les montants investis aideront notre centre-ville à retrouver le dynamisme que nous lui connaissons et qui fait le plaisir des travailleurs, des consommateurs et des touristes. Je me réjouis de voir l'évolution de ces initiatives », a ajouté Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous espérons que ces projets seront le point de départ d'une grande dynamique créatrice au centre-ville, avec toujours plus d'acteurs qui chercheront à mettre en valeur ces espaces privés et semi-privés pour attirer la curiosité des visiteurs et contribuer à l'effervescence du secteur. Je tiens à féliciter tous contributeurs aux projets gagnants et à remercier le ministre Pierre Fitzgibbon pour son appui dans le déploiement de ces projets d'envergure au centre-ville », a ajouté Michel Leblanc.

L'aide financière se répartit comme suit :

Nom du projet Nom du déposant Espaces visés Saison du dévoilement Contribution offerte Festival Art Souterrain XL (nom de projet) Art Souterrain Plusieurs espaces Printemps 2022 315 000 $ Projet d'art mural des Canadiens de Montréal Canadiens de Montréal, LNDMRK et Lumenpulse Cour Rio Tinto et Plaza des Canadiens Automne 2021 415 000 $ Jardin d'hologrammes, de l'autre côté de l'écran (nom de projet) Collectif Escargo et Multicolore Tour CIBC Printemps 2022 400 000 $ Les Espaces temps (nom de projet) Complexe Desjardins Complexe Desjardins Hiver 2022 195 000 $ Bouchées sonores (nom de projet) Daily tous les jours et Nicolas Fonseca Le Central Hiver 2021 385 000 $ Normal Mtl Harrison Fun Hôtel Delta Printemps 2022 320 000 $ Projet d'animation et d'installation artistique à Place Ville Marie (nom de projet) Ivanhoé Cambridge Esplanade de Place Ville-Marie Été 2022 500 000 $ Les jeux augmentés (nom de projet) Moment Factory Lieu à venir Hiver 2022 595 600 $

Le détail des projets sera dévoilé au fil des prochains mois. Les contributions annoncées seront délivrées sous toute réserve d'une entente officielle avec les promoteurs. L'ensemble de la programmation sera disponible sur le site de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 12:04 et diffusé par :