Equisoft au palmarès des entreprises en plus forte croissance au Canada





MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file mondial des solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer qu'elle figure au classement 2021 des entreprises canadiennes en plus forte croissance compilé par le magazine Report on Business (Globe and Mail).

Depuis 2019, le palmarès éditorial Canada's Top Growing Companies souligne les réalisations entrepreneuriales canadiennes en relayant les réussites d'entreprises indépendantes et axées sur la croissance.

« Tout dirigeant en quête d'inspiration n'a qu'à se tourner vers les 448 entreprises qui figurent au classement Canada's Top Growing Companies de Report on Business cette année, indique Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. Leur croissance fait du Canada un endroit meilleur, et nous sommes fiers de raconter leur histoire à nos lecteurs. »

« La croissance à tout prix n'a jamais été notre objectif ultime, affirme Luis Romero, fondateur et président d'Equisoft. Nous avons toujours visé une croissance très stratégique, en gardant le cap sur les besoins du client, et en veillant à ce que chaque acquisition et chaque nouveau produit nous aide à créer une offre complète dans chacun de nos marchés verticaux, que ce soit en assurance, en gestion de patrimoine ou en migration de données. Et plus notre entreprise grossit, plus nos employés s'épanouissent, puisqu'ils sont appelés à relever des défis stimulants et à travailler à l'international. Sans leurs compétences, leur agilité et leur engagement, Equisoft n'aurait jamais pu devenir un leader dans son secteur. »

Vous trouverez la liste complète des gagnants de 2021 et la couverture médiatique qui s'y rapporte dans le numéro d'octobre de Report on Business - en kiosque dès maintenant - ainsi qu'en ligne.

Pour lire le rapport, cliquez ici.

À propos du Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite le changement politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à une couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du journal rejoignent 6,4 millions de lecteurs, tandis que le magazine Report on Business, sa publication soeur, est consulté sur papier et en ligne par 2 millions de lecteurs à chaque parution. Comme le Globe and Mail investit dans la science des données de pointe, il continue à évoluer en même temps que le reste du monde. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la division d'investissement de la famille d'entreprises Thomson.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et plus de 800 experts établis au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information sur nos produits et services, visitez www.equisoft.com.

